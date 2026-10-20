Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?5 комментариев
Глава Пентагона провел конфиденциальную встречу с Нетаньяху
Reuters: Глава Пентагона Хегсет провел секретную встречу с Нетаньяху в Израиле
Министр обороны США Пит Хегсет тайно прибыл в Израиль и провел переговоры с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху на одной из военных баз.
Официальные ведомства обеих стран не сообщали об организации этого визита, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Отмечается, что канцелярия израильского премьера и пресс-служба Пентагона не комментировали эту информацию. Сам министр обороны ранее заявил в соцсетях о посещении американских военнослужащих на Ближнем Востоке, не став уточнять конкретное государство.
Израильское армейское радио сообщило, что встреча прошла в закрытом режиме на авиабазе на юге Израиля, ее подробности не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Нетаньяху призвал завершить все задачи Израиля за срок президентства Дональда Трампа.
В прошлом месяце в еврейском государстве сообщили о сверхкоротком визите премьера в США.