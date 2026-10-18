  • Новость часаЛавров поблагодарил страны Персидского залива за позицию по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дороги становятся символом российской модернизации
    Песков: Ответные удары России дают результаты
    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»
    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии
    Лавров назвал клоунадой недовольство ЕС договором России и США по дизтопливу
    Бастрыкин оценил ущерб от действий Киева Донбассу почти в 1,1 трлн рублей
    Комбат рассказал, как удалось добиться успеха в освобождении Доброполья
    Байрактар: Турция надеется получить часть российского дизтоплива
    Эксперты: Инициатива Путина о Дне отца подчеркнула ценность отцовства для семьи и страны
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос против Северного флота

    С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?

    0 комментариев
    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

    54 комментария
    18 октября 2026, 17:43 • Новости дня

    Нетаньяху призвал завершить все задачи Израиля за срок президентства Трампа

    Нетаньяху призвал завершить задачи Израиля за два года до ухода Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство должно выполнить важнейшие задачи на всех фронтах в ближайшие два года, пока пост президента США занимает Дональд Трамп.

    «У нас осталось еще два года президентского срока моего друга Дональда Трампа, и это именно то время, когда мы должны завершить наши важнейшие задачи на всех фронтах», – заявил Нетаньяху в обращении к избирателям, размещенном в соцсетях, передает ТАСС.

    Ранее премьер неоднократно отмечал, что Израиль ведет конфликт на семи фронтах, подразумевая сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Ливан, Сирию, Ирак, Иран и Йемен.

    Нетаньяху также выразил уверенность, что предстоящие 27 октября парламентские выборы имеют судьбоносное значение для будущего страны. По его мнению, победа оппозиционного блока с участием левых и арабских партий приведет к созданию независимой Палестины. Воспрепятствовать этому, как утверждает политик, может только возглавляемая им партия «Ликуд» и коалиция правых, ультраправых и религиозных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана.

    Еврейское государство и Соединенные Штаты обсуждали новые удары по Исламской республике.

    17 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    В Турции потребовали отменить концерт Галкина

    Жители Турции потребовали отменить концерт Галкина в Стамбуле

    В Турции потребовали отменить концерт Галкина
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Турции местные жители потребовали отменить концерт юмориста Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов) из-за его высказываний в поддержку действий израильской армии в секторе Газа.

    Концерт Максима Галкина хотят отменить в Турции за поддержку действий израильской армии в секторе Газа, передает Ura.ru со ссылкой на РенТВ. Выступление Галкина запланировано на 25 октября в Стамбуле, билеты на мероприятие уже поступили в продажу.

    Недовольство турецких граждан вызвано прежними заявлениями артиста об израильско-палестинском конфликте. В частности, Галкин называл героем израильского спецназовца, погибшего в ходе боевых действий, а также подвергал сомнению данные палестинского движения ХАМАС о числе жертв, утверждая, что в Газе нет проблем с продовольствием.

    Пользователи турецких социальных сетей обвиняют юмориста в поддержке израильской оккупации. Активисты уже направили в полицию обращение с требованием отменить запланированное мероприятие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Максим Галкин не обращался за помощью в консульство России в Израиле. В прошлом году израильские власти опровергли проверку артиста из-за инцидента с флагом. В Израиле Галкина заподозрили в осквернении государственного символа.

    Комментарии (13)
    15 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Эксперт: Украина фактически принадлежит Лондону

    Дробницкий: За продолжение конфликта на Украине отвечает мировой либеральный мейнстрим

    Эксперт: Украина фактически принадлежит Лондону
    @ REUTERS/Paul Hackett

    Возможности Дональда Трампа повлиять на Киев ограничены, поскольку Украина фактически находится под контролем Лондона, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, продолжение конфликта на Украине поддерживают лидеры ЕС и политики в США как из Демократической, так и Республиканской партии, которые пытаются сорвать любые мирные инициативы. Так эксперт прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возобновлении ударов по российским НПЗ вопреки позиции главы Белого дома.

    «За продолжение конфликта отвечает мировой либеральный мейнстрим. Это европейские лидеры и руководство ЕС, Демократическая партия США и примкнувшая к ней часть республиканцев. По сути, Запад ведет коллективную войну против России», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    Эксперт напомнил, что президент США Дональд Трамп рассчитывал быстро закончить конфликт на Украине и снять с себя обязательства по «восточному флангу» НАТО. «Но без жесткого подавления мейнстрима внутри страны и в Европе остановить войну невозможно», – пояснил он.

    Эксперт считает, что в нынешней ситуации у американского президента рычаги влияния на Киев ограничены, «ведь Украина фактически принадлежит Лондону». «Это проявляется и в истории с разведданными и Starlink. Скорее всего, ситуацию создали превентивно, чтобы возбудить Конгресс и отбить у президента желание действовать в этом направлении», – полагает американист.

    По его мнению, кто-то специально распространил сведения, что Трамп или Маск якобы угрожали отключить Starlink и прекратить обмен разведданными. «Конгресс немедленно отреагировал, начал расследование, и Трамп с Маском сразу заявили, что они тут ни при чем», – добавил эксперт. По его мнению, это показывает, что внутренний истеблишмент и внешние игроки пытаются блокировать любые шаги Белого дома.

    Ранее на этой неделе в интервью газете Financial Times Владимир Зеленский рассказал о новых ударах по российским НПЗ. Зеленский сделал эти заявления, находясь с официальным визитом в Британии. В ходе этой поездки он провел в среду встречу с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и посетил официальную аудиенцию у короля Чарльза III.

    В среду вице-премьер России Александр Новак на полях форума «Российская энергетическая неделя» подтвердил, что в этот день ВСУ атаковали два нефтеперерабатывающих завода – в Рязанской и Саратовской областях. Новак отдельно подчеркнул: «Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия».

    В четверг президент России Владимир Путин на встрече с участниками съезда-форума «Деловой России» заявил, что попытки Украины нанести новые удары по российским нефтеперерабатывающим заводам не привели к существенному ущербу.

    Комментарии (9)
    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ

    Reuters: Белый дом распорядился ограничить услуги связи Starshield для ВСУ

    Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ
    @ Lance Cpl. Brady Hathaway/U.S. Marine Corps/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация США передала Пентагону распоряжение замедлить работу американской спутниковой связи Starshield для украинских военных, при этом президент Дональд Трамп лично не отдавал подобного приказа.

    Руководство Пентагона получило распоряжение замедлить работу спутниковой системы Starshield для вооруженных сил Украины на поле боя. Приказ ограничить услуги связи для управления украинскими беспилотниками поступил из Белого дома, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    По данным источников агентства среди американских и западных чиновников, кто именно принял решение об ограничении сервиса, не уточняется. Представитель вашингтонской администрации при этом отметил, что президент США Дональд Трамп не давал подобного распоряжения.

    Starshield является предназначенным для военных нужд типом спутниковой связи Starlink, которую предоставляет компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Соединенные Штаты опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине.

    Киев заявил о возобновлении работы спутниковых систем.

    Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть украинской армии доступ к терминалам.

    Комментарии (9)
    16 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Трамп: США приостановили продажу оружия союзникам
    Трамп: США приостановили продажу оружия союзникам
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты приостанавливают продажи оружия союзникам до тех пор, пока не будут восполнены собственные арсеналы страны, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «В последнее время мы просто оставляем боеприпасы себе, потому что они нужны нам самим. Нам необходимо иметь их у себя. И как только мы пополним запасы, действительно пополним, мы начнем позволять нашим союзникам покупать их у нас», – заявил Трамп в интервью Newsmax, передает РИА «Новости».

    По его словам, ответственность за нехватку боеприпасов лежит на его предшественнике Джо Байдене, который бесплатно отдавал огромное количество оружия Украине.

    Американский лидер добавил, что его политика в отношении Ирана отличалась от действий Байдена на украинском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг итальянская оппозиция упрекнула власти страны в обогащении оружейников за счет Украины.

    В среду в Кремле сочли преждевременными выводы о сокращении западной военной помощи Киеву.

    До этого Трамп обвинил Байдена в развязывании конфликта на Украине.

    Комментарии (4)
    16 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Американист назвал главную интригу выборов в Конгресс США

    Американист Ярыгин: Главный вопрос выборов в США – глубина поражения республиканцев

    Американист назвал главную интригу выборов в Конгресс США
    @ J. Scott Applewhite/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    До промежуточных выборов в Конгресс остается чуть больше двух недель. Одна из интриг – исход борьбы за Сенат: республиканцы остро конкурируют с оппонентами даже в «красных» штатах вроде Техаса и на этом фоне наращивают расходы на кампанию рекордными темпами, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин.

    «Существует устойчивая тенденция: на промежуточных выборах партия, которая контролирует Белый дом, теряет места в Палате представителей, и контроль над ней переходит к оппозиции. Поэтому прогнозировать общий вектор здесь несложно. Главный вопрос – в глубине поражения республиканцев и, соответственно, в масштабе победы демократов», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    По его мнению, с Сенатом ситуация куда более напряженная. «Острая конкуренция сохраняется в Огайо и Канзасе. Примечательно, что борьба разворачивается даже в традиционно республиканских штатах. В частности, в Техасе есть вероятность того, что он перейдет к Демпартии. Республиканская партия всерьез обеспокоена исходом», – уточнил собеседник.

    На этом фоне он указал, что республиканцы рекордными темпами наращивают расходы на сенатскую кампанию в Техасе. Более того, в нее активно включился Илон Маск: предприниматель через суперкомитет политических действий (America PAC) направил внушительную сумму на поддержку кандидата от Республиканской партии. Но результат не предопределен.

    Как отметил Ярыгин, ориентироваться на опросы общественного мнения при этом не приходится. «Последние несколько избирательных циклов – и президентских, и выборов в Конгресс – показывают, что американцы далеко не всегда открыто говорят о своих предпочтениях. Эта тенденция прослеживается с 2016 года: тогда не принято было поддерживать Дональда Трампа, но в итоге люди проголосовали именно за него», – напомнил эксперт.

    Поэтому, по его оценкам, сгущать краски для республиканцев преждевременно. «Да, в США сложная экономическая ситуация, а уровень поддержки Трампа невысок. Но можно взглянуть на пример администрации Джо Байдена: к концу срока и авторитет Белого дома был не на высоте, и экономическая ситуация в стране оставляла желать лучшего. При этом демократы не потерпели сокрушительного поражения – тотально они не проиграли гонку за Палату представителей», – рассуждает американист.

    Говоря о настроениях американских избирателей, Ярыгин отметил, что традиционно их внимание в первую очередь сосредоточено на внутренней политике. В этом контексте ключевыми остаются два направления – экономика и здравоохранение. «В экономической плоскости избирателей прежде всего волнуют цены на топливо, что закономерно: Америка – одна из самых автомобилизированных стран в мире», – сказал политолог.

    Кроме того, продолжил собеседник, у американцев серьезное беспокойство вызывают растущие цены в магазинах. Причина не сводится исключительно к инфляции – значительную роль играет динамика цен на топливо, которая напрямую транслируется в подорожание товаров на полках. «Именно поэтому Трамп принимает пожарные меры – стремится насытить внутренний рынок дизелем. Эффект от таких шагов проявится не сразу, и в краткосрочной перспективе они вряд ли кардинально изменят картину. Тем не менее сами эти действия служат сигналом избирателям: администрация работает над решением проблемы», – добавил аналитик.

    Также растущая ставка ФРС ощутимо влияет на общий экономический и корпоративный климат. «Экономика не обрушивается, но ее положение постепенно ухудшается, и динамика ставки служит важным индикатором этого состояния. Это в том числе определяет, как будут голосовать избиратели», – рассуждает Ярыгин.

    Еще один болезненный вопрос – стоимость лекарств и страховок. «Фармацевтические компании не снижают цены на препараты, а это напрямую отражается на стоимости страховых полисов. Такая ситуация беспокоит американцев, но пик оформления страховок приходится на февраль–март. Поскольку этот сезон еще не наступил, проблема пока не стала острой для подавляющего большинства граждан», – отметил спикер.

    Что касается вопроса миграции, то он остается крайне политизированным: время от времени отдельные инциденты вновь привлекают к нему внимание общественности. Тем не менее сейчас он воспринимается как второстепенный по сравнению с экономическими проблемами, заключил политолог.

    Напомним, 3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. На них будут избраны все 435 членов Палаты представителей, а также определены обладатели 35 из 100 мест в Сенате.

    На данный момент обе палаты контролируют республиканцы. В Палате представителей расклад такой: у республиканцев – 218 мест, у демократов – 212, еще четыре мандата остаются вакантными. В Сенате у Республиканской партии 53 сенатора, у Демократической – 45. При этом двое независимых сенаторов при голосовании присоединяются к демократам.

    Согласно данным ресурса Real Clear Politics, за демократов на выборах готовы проголосовать 50,4% избирателей, а за республиканцев – 42,2%. Аналитики сходятся в том, что самая жаркая борьба развернется за нижнюю палату: Poliwave оценивает вероятность ее перехода к Демпартии в 82%. В конкурентных округах Пенсильвании, Северной Каролины, Нью-Йорка и Мичигана небольшое изменение явки может решить исход.

    Согласно анализу Cook Political Report, из 35 сенатских мест примерно 13 эксперты относят к числу конкурентных. Особое внимание аналитиков приковано к четырем штатам: Огайо, Техас, Мэн и Айова. Если республиканцы удержат Сенат, Дональд Трамп сохранит важный рычаг влияния – в частности, при утверждении кадровых назначений.

    Как пишет Politico, амбиции республиканцев в преддверии выборов сводятся к тому, чтобы удержать большинство в Сенате и сохранить за собой как можно больше мест в Палате представителей. При этом сами они признают, что контроль над нижней палатой Конгресса «фактически утрачен». На этом фоне партийные структуры уже сокращают рекламные бюджеты в округах Палаты представителей и перенаправляют средства на спасение позиций в Сенате.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    Трамп: С Зеленским не стоит иметь дело
    Трамп: С Зеленским не стоит иметь дело
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский совсем не тот парень, с кем стоит иметь дело, так как он не желает договариваться, а без этого невозможно завершить конфликт.

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Зеленского из-за возобновления ударов по российской нефтяной инфраструктуре на фоне мирных усилий.

    В интервью телеканалу Newsmax Трамп признался, что вести диалог с президентом России Владимиром Путиным значительно проще.

    «Зеленский не тот парень, с которым нам стоит иметь дело. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договариваться, но это не так. Нет, я не большой поклонник Зеленского», – подчеркнул он во время беседы в Белом доме.

    По его словам, украинская сторона лишь имитирует готовность к дипломатическому урегулированию. Киев прервал паузу в атаках на российские объекты, оправдав это ответными мерами на действия Москвы, несмотря на объявленное ранее прекращение огня.

    Отвечая на вопрос, закончится ли война до того, как он покинет свой пост, Трамп выразил оптимизм по поводу урегулирования, но усомнился в готовности Зеленского к переговорам.

    «Это [конфликт] должно скоро закончиться. Я думаю, что на самом деле они оба хотели бы, чтобы это закончилось. Но я думаю, что с Зеленским труднее иметь дело, чем с Путиным», – ответил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обвинил президента США в предательстве. Глава МИД России Сергей Лавров назвал позицию Зеленского по дизельной сделке вызовом американскому лидеру.

    Киев атаковал ракетами сделку Трампа.

    Комментарии (8)
    17 октября 2026, 04:17 • Новости дня
    Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» санкций
    Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» санкций
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп своим указом распорядился не применять часть санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных недавно принятым «законом Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о мерах против России и Ирана.

    «Как подробнее изложено в разделе 4 настоящего указа, я настоящим освобождаю от применения указанных санкций, ограничений и пошлин», – приводит текст документа РИА «Новости».

    Трамп указал, что «представил Конгрессу подтверждение того, что предоставление такого освобождения в настоящее время отвечает национальным интересам Соединенных Штатов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, члены Конгресса США захотели заблокировать сделку России и США по поставкам дизельного топлива.

    На прошлой неделе американские власти решили смягчить санкции против так называемого теневого флота танкеров.

    В сентябре президент США подписал закон об «адских санкциях» против Ирана и России. Официально документ носит имя его инициатора – сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    Европейские союзники призвали Зеленского прекратить критику Трампа

    Bloomberg: Европа призвала Зеленского умерить критику Трампа

    Европейские союзники призвали Зеленского прекратить критику Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские партнеры Владимира Зеленского советуют ему воздержаться от критики политики президента США Дональда Трампа, так как альтернативы американской помощи нет.

    Европейские союзники призывают Зеленского умерить критику действий Дональда Трампа, поскольку Европа не сможет компенсировать возможную потерю американской поддержки, в том числе поставок оружия и разведданных, пишет Bloomberg.

    Министры иностранных дел ЕС в понедельник в частном порядке договорились сохранять неизменной европейскую политику в отношении Украины, взаимодействуя с США по мере возможности и продолжая поддерживать Киев, передает «Интерфакс».

    Ранее Дональд Трамп в интервью Newsmax заявил, что решение украинского конфликта будет найдено без участия Зеленского, поскольку тот не желает урегулирования. Трамп также отметил сложности во взаимодействии с украинским лидером.

    В то же время, по данным The New York Times, представители администрации США, включая Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и вице-президента Джей Ди Вэнса, неоднократно просили Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России.

    Ранее советник Трампа обвинил Зеленского в подрыве политики США.

    В тот же день украинцы испугались последствий конфликта Зеленского с Трампом.

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 10:44 • Новости дня
    Дмитриев оценил политику США на Украине словами «шах и мат»

    Дмитриев оценил шаги США на Украине словами «шах и мат»

    Дмитриев оценил политику США на Украине словами «шах и мат»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал действия американских властей в отношении Киева словами «шах и мат».

    «Шах и мат», – написал он в соцсети X.

    Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию независимого политического комментатора Дэвида Вэнса, который заявил о панике в Брюсселе и Киеве, передает РИА «Новости».

    Вэнс считает, что президент США Дональд Трамп больше не позволит Владимиру Зеленскому «играть в военные игры», и ситуация для Киева «движется к мату».

    Во вторник Politico писало, что США могут оставить Украину без американских разведданных и доступа к Starlink. Это произошло после того, как Трамп заявил, что Зеленский создает проблемы для всего мира, и выразил мнение, что Украине нужен лидер, способный договориться с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский обвинил Трампа в предательстве.

    Во вторник в Кремле ответили на идею Трампа о встрече Владимира Путина и Зеленского.

    Комментарии (3)
    17 октября 2026, 11:56 • Новости дня
    Рябков: Заморозка санкций США показала настрой на украинское урегулирование

    В МИД назвали отказ Трампа от новых санкций шагом к урегулированию на Украине

    Рябков: Заморозка санкций США показала настрой на украинское урегулирование
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решение президента США Дональда Трампа заморозить новый закон о санкциях свидетельствует о серьезном намерении Вашингтона помочь урегулировать конфликт на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    Отказ американских властей от применения новых ограничений против российских лиц и компаний говорит о серьезности намерений Вашингтона по разрешению украинского конфликта. Об этом заявил РИА «Новости» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Данное решение свидетельствует о серьезности настроя администрации США оказать содействие поиску урегулирования. Теперь ожидаем визга и улюлюканья со стороны Евросоюза и иже с ним», – считает Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» (Линдси Грэм* внесен в России в перечень террористов и экстремистов) санкций.

    В пятницу спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что США ищут варианты отказа от санкций против России.

    Комментарии (4)
    16 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Трамп назвал удары Украины по НПЗ России позором

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп назвал возобновление Украиной ударов по российским НПЗ «позором» и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сложнее в переговорах, чем президент России Владимир Путин.

    Украина возобновила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил об отказе Киева от перемирия, которое на прошлой неделе внезапно объявил Трамп, хотя ни Москва, ни Киев согласия с ним не подтверждали. «Все, что он делает, – это повышает мировую цену на нефть. Что ж, я думаю, это позор», – заявил Трамп в интервью телеканалу Newsmax, вышедшем в четверг, передает The Guardian.

    Трамп отметил, что целей для ударов много, но атаки на заводы, производящие дизельное топливо, вредят всему миру, которому это топливо необходимо. Отношения Киева и Вашингтона обострились после того, как Трамп смягчил санкции против России в обмен на поставки Москвой крупных объемов дизельного топлива на мировой рынок – шаг, который расценили как попытку сдержать рост цен на бензин перед промежуточными выборами в США. Зеленский раскритиковал эту договоренность, заявив, что она позволит России продолжать спецоперацию на Украине, которая длится более четырех с половиной лет.

    Трамп также заявил, что не является большим поклонником Зеленского и считает его более проблемным в переговорах, чем Путина.

    Отношения Киева и Вашингтона обострились и из-за ограничения доступа к спутниковой связи Starlink, что затруднило украинские удары дронами и работу систем ПВО. Министр обороны Британии Уэс Стритинг заявил Би-би-си, что его американский коллега Пит Хегсет заверил его о восстановлении работы системы, отметив, что подобные размолвки между Вашингтоном и Киевом случаются не впервые.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с Зеленским в Брюсселе назвал «критически важным» получение Украиной всех необходимых средств для защиты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинские друзья не одиноки. Зеленский сообщил, что Россия нанесла очередной удар беспилотником по энергетической инфраструктуре в Луцке, что вызвало отключения электричества, а в Кремле обвинили Украину в срыве американских усилий по мирному урегулированию, возобновив удары по НПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин заявил об отсутствии существенного ущерба нефтеперерабатывающим заводам после украинских атак. В понедельник портал Axios сообщил, что от Киева потребовали не вредить американским потребителям. В воскресенье Путин и Трамп выдали Зеленскому «черную метку».

    Комментарии (2)
    18 октября 2026, 04:16 • Новости дня
    Трамп заявил об «очень хорошем» решении по антироссийским санкциям

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что им принято «очень хорошее» решение по антироссийским санкциям.

    «Многие из вас пока не знают, какое именно решение я принял, но мы во всем разберемся, и вы тоже узнаете. Это очень хорошее решение», – заявил Трамп.

    Данное решение, как он считает, окажет позитивное влияние на ситуацию для США и остального мира, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов) санкций.

    Белый дом счел возможное введение новых санкций против России помехой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 21:03 • Новости дня
    Израильские поселенцы напали на конвой с польскими дипломатами

    Конвой с польскими дипломатами подвергся нападению на Западном берегу Иордана

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевюр заявил, что израильские поселенцы напали на конвой с польскими дипломатами на Западном берегу реки Иордан.

    В результате инцидента на Западном берегу Иордана польским дипломатам ничего не угрожает, передает РИА «Новости».

    «На Западном берегу реки Иордан произошло нападение на конвой, в котором находились представители дипломатического корпуса, в том числе польские дипломаты. Согласно предварительной информации, за нападение могут отвечать израильские поселенцы», – написал Вевюр.

    По его словам, из имеющейся информации не следует, что польские представители были прямой целью нападения. При этом Варшава выражает глубокое возмущение и решительно осуждает происшествие.

    Польская сторона последовательно выступает против насилия со стороны израильских поселенцев и ожидает от властей Израиля срочных разъяснений, установления виновных и привлечения их к ответственности, добавил Вевюр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Китай призвал Израиль остановить создание поселений на Западном берегу.

    В прошлом месяце США дистанцировались от санкций союзников против Израиля.

    Летом экс-генералы призвали Биньямина Нетаньяху прекратить насилие на Западном берегу.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 02:45 • Новости дня
    WSJ узнала о применении США космического оружия в Иране и Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Военно-космические силы США показали свое космическое оружие, которое использовалось в военной кампании в Иране и при операции по захвату Николаса Мадуро в Венесуэле.

    США использовали системы электромагнитной борьбы во время операции против экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро и в войне против Ирана, сообщила в видеосюжете Wall Street Journal (WSJ).

    Вооруженные силы США задействовали специализированные орбитальные системы для успешного блокирования работы коммуникационных сетей на территории двух государств.

    Информацию об успешном применении новейших технологий подавления связи журналистам подтвердили источники в оборонном ведомстве США.

    «Мы применяли эти и другие системы в операциях по всему миру. Если говорить об операциях Midnight Hammer, Absolute Resolve, Epic Fury, наши военнослужащие выдвигались в передовые районы, действовали в этих условиях и проявили себя с «Вести» слова командира подразделения Mission Delta полковника Анджело Фернандес.

    Упомянутая миссия Midnight Hammer прошла в июне 2025 года, когда Вашингтон присоединился к Израилю для ударов по иранской территории. Под кодовым названием Epic Fury скрывается начало прямых американских атак на Иран.

    Кроме того, орбитальные системы применялись в ходе январской миссии Absolute Resolve. Эта военная операция была направлена на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Космические силы США решили защитить мыс Канаверал лазерами от дронов. Пентагон занялся подготовкой бюджета США к окололунным сражениям.

    Президент США объявил о планах создать новый испытательный полигон Пентагона.

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 05:03 • Новости дня
    Президент США отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%
    Президент США отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым отказался от применения предусмотренных «законом Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов) пошлин до 100% для крупнейших покупателей российских энергоресурсов и до 500% на российские товары.

    В тексте указывается, что президент отказывается от «применения любых пошлин, предусмотренных статьями 112 и 113». Статья 113 этого закона допускала введение до 100% пошлин в отношении товаров государств, активно закупающих энергоресурсы из России, передает РИА «Новости».

    Тот же указ предусматривает отказ от применения пошлин до 500% на российские товары (статья 112).

    Трамп также поручил властям США отслеживать закупки российских нефти и газа другими странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Трамп распорядился не применять ряд санкций, предусмотренных «законом Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    В сентябре президент США подписал закон об «адских санкциях» против Ирана и России.

    Комментарии (0)
    Главное
    Вооруженные силы России поразили под Одессой сухогруз с военными грузами
    Германия исчерпала возможности для поставок ПВО на Украину
    Дрозденко сообщил о последствиях атаки БПЛА на Ленобласть
    Дания отклонила соглашение с Россией о предотвращении инцидентов на море
    Волейболистка Гамова вошла в Международный зал славы
    Вэнс оправдал присутствие ВМС США в Ормузском проливе угрозой роста цен на топливо
    Погромы во Франции обошлись магазинам в сотни миллионов евро

    Россия начала экспортировать электричество по морю

    Россия и Индонезия официально заключили соглашение о строительстве плавучей АЭС. Это первый в мире экспортный проект по поставке электроэнергии от плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ). Согласно документу, мощность «плавучего пауэрбанка» составит 200 МВт. Как эта сделка укрепляет геополитические позиции России в Юго-Восточной Азии? И почему никто раньше не смог реализовать подобный проект серийно? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев атаковал ракетами сделку Трампа

    Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы. При этом Киев готов пересмотреть это решение, если США передадут ВСУ ракеты для систем Patriot. Почему Зеленский столь дерзко отвечает на запрос Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

    Перейти в раздел

    Выборы в Конгресс ломают вековые политические традиции США

    Чуть больше двух недель остается до выборов в Конгресс США. Аналитики сходятся во мнении, что если в Палате представителей исход практически предрешен, то в Сенате развернется настоящая битва. Республиканцам, чьи позиции ослаблены топливным кризисом и инфляцией, предстоит отстоять «красные» штаты, где их победы имеют вековую историю. Удастся ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

      Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    • Европа в шоке: главное про саммит ЕС

      В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

    • Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации