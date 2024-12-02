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    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Каждый эмигрант виновен в преступлении перед Родиной

    Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

    0 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

    23 комментария
    2 декабря 2024, 12:50 • Новости дня

    Кремль анонсировал визит Путина в Индию

    Песков подтвердил подготовку визита Путина в Индию в начале 2025 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин планирует визит в Индию, но точные даты поездки еще не установлены, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин планирует визит в Индию, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил эту информацию , отметив, что конкретные даты поездки пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Индия договорились расширить совместные военные учения, а Владимир Путин поблагодарил Нарендру Моди за поддержку в урегулировании конфликта на Украине.

    1 декабря 2024, 15:41 • Новости дня
    Песков опроверг слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива
    Песков опроверг слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о якобы опоздании президента России Владимира Путина на саммит G8 в 2007 году из-за пива.

    Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал утверждения Меркель, что Путин в 2007 году якобы опоздал на саммит G8 из-за пива, сообщает РИА «Новости».

    Песков отметил сложный график на подобных международных мероприятиях, подчеркнув: «Лидеры общаются друг с другом, и это напряженная работа. И да, бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо». Он добавил, что было бы глупо предполагать, что это является демонстрацией силы.

    Саммит «Большой восьмерки» проходил в Хайлигендамме в 2007 году. В своих мемуарах под названием «Свобода», вышедших на этой неделе, Меркель вспоминает, как Путин опоздал на встречу лидеров на 45 минут, пошутив, что причиной было его любимое раденбергское пиво.

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    1 декабря 2024, 12:57 • Новости дня
    Песков удивился заявлению Меркель о собаке Путина

    Песков выразил недоумение по поводу заявления Меркель о страхе перед собакой Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Ангелы Меркель о том, что президент России Владимир Путин пугал ее своей собакой во время встречи в 2007 году, подчеркнув странность такого утверждения.

     Как передает РИА «Новости», Меркель упомянула этот инцидент в своих недавно выпущенных мемуарах, назвав его демонстрацией силы.

    Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину отметил, что в Европе собаки пользуются значительными свободами, и странно слышать, что присутствие собаки может восприниматься как угроза. «Честно говоря, вызывают вопросы вот эти ее утверждения, что это была такая непонятная демонстрация силы», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что не знал о страхе перед собаками бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, когда она описывала встречу с его лабрадором во время переговоров в Сочи. В 2007 году Путин подарил тогдашнему канцлеру Германии Ангеле Меркель игрушечного пса во время их первой встречи в Кремле.

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    1 декабря 2024, 16:45 • Видео
    США послали Киеву «черную метку» через Корею

    План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

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    30 ноября 2024, 19:22 • Новости дня
    Путин подписал закон о повышении социальных пенсий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025-2027 годы.

    Согласно этому документу, с 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут увеличены на 14,75%, до 15 456 рублей, передает ТАСС.

    Кроме этого, предусмотрена индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению. В 2026 году выплаты увеличатся на 4,5%, а в 2027 году – на 4%. Средний размер социальной пенсии на конец 2024 года составит 13 475 рублей.

    Страховые пенсии также получат увеличение. С 1 января они вырастут на 7,3%, с дальнейшим ростом на 4,5% и 5,5% в 2026 году, и 4% и 4,1% в 2027 году. На конец 2025 года средний размер страховой пенсии по старости достигнет 24 059 рублей.

    Согласно закону о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, общий объем доходов фонда на 2025 год прогнозируется на уровне 16,623 трлн рублей. Из них 16,554 трлн рублей составляют доходы, не связанные с накопительной пенсией. Из этой суммы 10,454 трлн рублей поступят от обязательного пенсионного страхования, 1,353 трлн рублей – от обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а 293,365 млрд рублей – от страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

    На 2025 год межбюджетные трансферты из федерального бюджета составят 4,022 трлн рублей, из бюджетов субъектов России – 349,379 млрд рублей, а из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 179,307 млрд рублей. Общий объем расходов фонда запланирован на уровне 16,993 трлн рублей. Из них 16,934 трлн рублей предназначены для непенсионной части. Расходы по обязательному пенсионному страхованию составят 11,137 трлн рублей, по страхованию временной нетрудоспособности и материнства – 1,169 трлн рублей, а по страхованию от несчастных случаев на производстве – 174,525 млрд рублей.

    Прогнозируемый дефицит бюджета фонда на 2025 год составит 369,52 млрд рублей. Профицит по накопительной пенсии ожидается в размере 9,991 млрд рублей. Дефицит в непенсионной части составит 379,511 млрд рублей. В части обязательного пенсионного страхования дефицит достигнет 682,77 млрд рублей, в части переданных полномочий – 142,685 млн рублей. Профицит по временной нетрудоспособности и материнству составит 184,56 млрд рублей, а по страхованию от несчастных случаев – 118,84 млрд рублей.

    Ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что пенсии в России в 2025 году могут быть дополнительно проиндексированы, если инфляция превысит прогнозы.

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    30 ноября 2024, 17:25 • Новости дня
    Посол: Шольц призвал Путина отказаться от «жесткой логики конфликта»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора призвал президента России Владимира Путина отказаться от «жесткой логики конфликта» и предложил путь к миру через прямые переговоры с Украиной, сообщил посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф.

    Ламбсдорф отметил, что Шольц считает возможным добиться справедливого и долгосрочного мира только через прямые переговоры между Россией и Украиной, а мирный процесс без согласия украинской стороны, по его мнению, невозможен, передает РБК. По словам посла, Шольц неоднократно обсуждал эти вопросы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Напомним, Путин и Шольц провели телефонные переговоры впервые за два года по инициативе Берлина. Шольц назвал правильным решением звонок Путину.

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    30 ноября 2024, 21:12 • Новости дня
    Путин подписал вводящий понятие «частный детектив» закон

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал два закона, регулирующих частную охранную деятельность и вводящих понятие «частный детектив», который должен иметь юридическое образование или соответствующий стаж работы, а также лицензию.

    Первый документ предоставляет правовую основу для охранных услуг, определяя цели, принципы, участников охранной деятельности и их полномочия, передает РИА «Новости». Закон вводит новые понятия, такие как «частная охранная деятельность» и «телохранитель».

    Документ также определяет требования к организациям, осуществляющим охранные услуги. Например, учредителями частной охранной организации не могут быть граждане, занимающие государственные должности или выборные оплачиваемые посты в общественных объединениях, за исключением тех, кто связан с охраной и безопасностью.

    Законодательство устанавливает общие правила применения физической силы, специальных средств и оружия. Правительство России теперь может определять виды и количество служебного и гражданского оружия, разрешенного для использования, а также правила их оборота и ношения.

    Второй закон вводит официальное понятие «частный детектив». Теперь, согласно документу, частным детективом может стать гражданин России, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель с профильным образованием или опытом работы в правоохранительных органах. Также он должен пройти специальное обучение и получить лицензию.

    Организации, которые занимаются обучением частных детективов, не могут быть учреждены лицами, признанными иностранными агентами в России.

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    30 ноября 2024, 19:33 • Новости дня
    Утверждена индексация маткапитала на 2025–2027 годы

    Путин утвердил индексацию маткапитала на 2025–2027 годы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В следующем году материнский капитал на первого ребенка будет проиндексирован на 7,3% и достигнет суммы 676 тыс. 398 рублей, следует из утвержденного президентом России Владимиром Путиным бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы.

    Путин подписал закон об утверждении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, который предусматривает индексацию материнского капитала, передает ТАСС. В 2025 году он вырастет на 7,3% и составит 676 тыс. 398 рублей для первого ребенка, родившегося начиная с 1 января 2020 года, либо если все дети родились до 2020 года.

    В 2026 году материнский капитал увеличится еще на 4,5%, достигнув 706 тыс. 836 рублей, а в 2027 году его сумма составит 735 тыс. 109 рублей, что соответствует индексации на 4%. Эти изменения коснутся семей, в которых есть только один ребенок.

    Для семей, у которых второй, третий или последующий ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2020 года и которые ранее не получали материнский капитал, выплаты составят 893 тыс. 835 рублей в 2025 году, 934 тыс. 058 рублей в 2026 году и 971 тыс. 420 рублей в 2027 году.

    Семьи, которые уже получили материнский капитал за первого ребенка, при рождении второго ребенка смогут получить доплату в размере 217 тыс. рублей в 2025 году. Индексация материнского капитала будет происходить с 1 февраля каждого года. На эти цели бюджет предусмотрел расходы в размере 536,71 млрд рублей в 2025 году, 574,95 млрд рублей в 2026 году и 612,04 млрд рублей в 2027 году, учитывая также выплаты гражданам, проживающим за границей.

    Ранее Минтруд сообщил, что дополнительное финансирование на продление программы материнского капитала до конца 2030 года позволит обеспечить 3,2 млн семей в России необходимыми средствами.

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    1 декабря 2024, 02:13 • Новости дня
    Путин подписал закон о бюджете на 2025–2027 годы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин утвердил федеральный бюджет на 2025–2027 годы, предусматривающий рост доходов и расходов с прогнозируемым дефицитом на уровне 1,173 трлн рублей в 2025 году.

    По информации ТАСС, президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Согласно документу, доходы бюджета в 2025 году прогнозируются на уровне 40,296 трлн рублей, в 2026 году – 41,84 трлн рублей и в 2027 году – 43,154 трлн рублей.

    Расходы составят 41,469 трлн рублей в 2025 году, 44,022 трлн рублей в 2026 году и 45,915 трлн рублей в 2027 году, что указывает на дефицит в 1,173 трлн рублей, 2,181 трлн рублей и 2,761 трлн рублей соответственно.

    Ожидается, что ВВП России в 2025 году достигнет 214,575 трлн рублей, увеличившись на 2,5%, в 2026 году – 230,568 трлн рублей с ростом на 2,6%, и в 2027 году – 248,313 трлн рублей с ростом на 2,8%. Предельный размер государственного внутреннего долга составит 29,385 трлн рублей на 1 января 2026 года и вырастет до 39,004 трлн рублей к 2028 году.

    Внешний долг на 1 января 2026 года составит 61,1 млрд долларов (55,5 млрд евро), снизившись до 56,5 млрд долларов (50,9 млрд евро) к 2028 году. Прогнозируется, что уровень инфляции в 2025 году составит 4,5%, а в 2026 и 2027 годах – 4%.

    Фонд национального благосостояния будет также увеличен. Ожидается, что его объем составит 11,055 трлн рублей на начало 2025 года, 12,883 трлн рублей в 2026 году и достигнет 14,927 трлн рублей в 2027 году, что составит 6% ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Федерации единогласно одобрил закон о федеральном бюджете России на 2025–2027 годы с доходами в 2025 году в размере 40,296 трлн рублей и дефицитом 1,173 трлн рублей.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий бюджет Фонда пенсионного и социального страхования, предусматривающий индексацию материнского капитала на первого ребенка на 7,3% до 676 тыс. 398 рублей в 2025 году.

    Правительство России выделило более 3,44 млрд рублей на поддержку социально-экономического развития Донбасса и Новороссии, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, в 2024 году.

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    30 ноября 2024, 11:23 • Новости дня
    Глава МИД Турции призвал учитывать слова Путина о ядерном оружии
    Глава МИД Турции призвал учитывать слова Путина о ядерном оружии
    @ Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал мировое сообщество внимательно отнестись к высказываниям президента России Владимира Путина о ядерном оружии, пишет Yeni Safak.

    По данным турецкой газеты, Фидан считает, что рассматривать ядерную риторику Путина исключительно как угрозу было бы слишком упрощенным подходом, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Турции отметил, что все обычные вооружения, которые могли быть использованы на Украине, уже задействованы, но конфликт продолжается. «Если мир не восторжествует, война может выйти из-под контроля», – заявил турецкий министр.

    Ранее Путин заявил, что в ближайшем будущем в стране могут появиться новые ракетные комплексы. Он также сообщил, что российские ракеты, такие как «Искандер» и Х-101, превосходят западные аналоги по дальности и мощности, а производство ракет в РФ в десять раз превышает объемы стран НАТО. Путин заявил, что информация об испытаниях нового оружия появится в свое время.

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    30 ноября 2024, 17:45 • Новости дня
    Путин утвердил штрафы за утечки персональных данных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, устанавливающий штрафы до 15 млн рублей для юрлиц за утечки персональных данных.

    Путин подписал закон, согласно которому вводятся штрафы за утечки персональных данных клиентов компаний, передает РИА «Новости». Размер штрафов зависит от объема утечки данных. За незаконное распространение от одной до десяти тысяч субъектов персональных данных или от десяти до ста тысяч их идентификаторов штраф составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для граждан, от 200 тыс. до 400 тыс. рублей для должностных лиц, и от 3 млн до 5 млн рублей для юридических лиц.

    Массовая утечка данных, затрагивающая более 100 тыс. субъектов персональных данных или более 1 млн идентификаторов, будет наказываться штрафами до 400 тыс. рублей для граждан, до 600 тыс. рублей для должностных лиц и до 15 млн рублей для юридических лиц. В случае повторных нарушений штрафы увеличатся до 600 тыс. рублей для граждан и до 1,2 млн рублей для должностных лиц. Для юридических лиц штрафы составят от 1 до 3% совокупной годовой выручки компании.

    Законом предусмотрено снижение наказания для компаний, чьи ежегодные расходы на информационную безопасность составляют не менее 1% от годовой выручки. Для таких компаний максимальный штраф составит 50 млн рублей.

    Помимо этого, увеличиваются штрафы за незаконную обработку данных. В случае повторного нарушения гражданам грозит штраф до 30 тыс. рублей, должностным лицам до 200 тыс. рублей, а юридическим лицам до 500 тыс. рублей. За обработку биометрических данных в системах госорганов без аккредитации штраф может достигать 2 млн рублей. За действия оператора, приведшие к передаче биометрических данных, штраф составит до 20 млн рублей. Непринятие мер по обеспечению безопасности биометрических данных будет наказываться штрафом до 1,5 млн рублей.

    Напомним, во вторник Госдума утвердила законопроект, вводящий штрафы за нарушение работы с персональными данными, а также поправку, предусматривающую наказание за незаконное использование данных детей.

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    29 ноября 2024, 13:55 • Новости дня
    Путин подписал закон о налогах на цифровую валюту

    Путин утвердил закон о налогообложении майнинга и сделок с криптовалютой

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, который регулирует налогообложение цифровой валюты, включая майнинг и сделки в рамках экспериментального правового режима.

    Глава государства подписал закон, регулирующий налогообложение цифровой валюты, передает ТАСС.

    Согласно документу, цифровая валюта признается имуществом, в частности регулируется в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций. Закон освобождает майнинг и продажу цифровой валюты от НДС и налогов на услуги, связанные с операциями в рамках этого режима.

    Операторы майнинговой инфраструктуры обязаны сообщать налоговым органам о пользователях их услуг для эмиссии криптовалюты, иначе им грозит штраф в 40 тыс. рублей.

    Доходы от майнинга будут облагаться налогами как доходы в натуральной форме по прогрессивной шкале, а доходы от сделок с криптовалютой – по двухступенчатой шкале НДФЛ.

    С 2025 года налог на прибыль от майнинга будет взиматься по стандартной ставке 25%. Закон запрещает организациям и ИП, занимающимся майнингом и продажей криптовалюты, применять упрощенные налоговые режимы.

    Закон вступает в силу со дня опубликования, с исключениями для некоторых положений.

    Ранее правительство утвердило новые правила, согласно которым майнеры обязаны предоставлять данные о полученной криптовалюте и адресах в ФНС, а также соблюдать условия электропотребления.

    Напомним, майнинг в некоторых регионах России будет запрещен из-за дефицита электроэнергии, сообщил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак, отметив, что ограничения коснутся Дальнего Востока и юго-запада Сибири.

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    29 ноября 2024, 14:49 • Новости дня
    Путин включил в Общественную палату Малышеву и Сметанюка

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении руководителя Национального центра исторической памяти Елены Малышевой и заместителя гендиректора АО «Мостострой-11» Сергея Сметанюка в состав Общественной палаты России.

    На сайте правовой информации указано, что глава государства подписал указ о назначении новых членов Общественной палаты.

    В состав вошли Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти, и Сергей Сметанюк, заместитель гендиректора АО «Мостострой-11».

    Елена Малышева, известный историк и декан факультета архивного дела в РГГУ, заняла активную позицию в сфере сохранения исторической памяти.

    «Это большая честь и ответственность перед обществом», – заявила Малышева.

    Сергей Сметанюк, ранее занимавший должность заместителя гендиректора ОАО «Сибнефтепровод», также известен своей деятельностью в транспортной отрасли. В период с 2005 по 2007 год он руководил администрацией Тюмени и играл значимую роль в научно-редакционном совете «Большой Тюменской энциклопедии».

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    30 ноября 2024, 19:43 • Новости дня
    Путин подписал закон о расширении ОСАГО на Белоруссию

    Tекст: Валерия Городецкая

    С января следующего года российский полис ОСАГО начнет действовать на территории Белоруссии, позволяя признавать договоры в рамках страхования Союзного государства и давая возможность заключать их в электронной форме.

    Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости». В основе закона лежит возможность признания договоров ОСАГО в рамках Союзного государства. Заключать такие договоры смогут страховые компании, зарегистрированные в стране, где находится автомобиль. Это позволит создать единое пространство для страхования с возможностью заключения договоров в электронной форме.

    Замминистра финансов Иван Чебесков пояснил, что условия, включая размер страхового тарифа и возмещение, будут определяться национальными регуляторами, как и сейчас. Данные о договорах будут интегрированы в автоматизированную информационную систему страхования, обеспечивая возможность проверки в режиме реального времени через органы внутренних дел и другие структуры.

    Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, комментируя газете ВЗГЛЯД расширение действие российских полисов ОСАГО на территорию Белоруссии, сообщил, что расширение ОСАГО на Белоруссию позволит россиянам не тратиться на дополнительное страхование автотранспорта при выезде в Белоруссию на собственном автомобиле, но наибольшую выгоду получат от него дальнобойщики.

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    30 ноября 2024, 11:09 • Новости дня
    Кремль сообщил о ежедневных контактах Путина с членами Совбеза

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин ежедневно контактирует с постоянными членами Совета безопасности России в рабочем порядке.

    Представитель Кремля сообщил о ежедневных контактах президента с постоянными членами Совета безопасности страны, передает ТАСС.

    По его словам, эти контакты осуществляются в рабочем порядке.

    Песков отметил, что ежедневные контакты с членами Совбеза происходят несмотря на отсутствие таких мероприятий в публичном графике президента за последние три недели. Обычно оперативные совещания Путина с Совбезом проходят раз в неделю.

    Напомним, 8 ноября Путин на совещании с Совбезом акцентировал внимание на усилении мер антитеррористической защищенности транспорта и транспортной инфраструктуры.

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    29 ноября 2024, 14:06 • Новости дня
    Путин потребовал ускорить ремонт школ в Кировской области

    Путин указал губернатору Кировской области на важность ремонта аварийных школ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым потребовал уделить особое внимание ремонту аварийных школ и детских садов, а также обсудил проблемы в сельском хозяйстве региона.

    Президент провел встречу с губернатором Кировской области, в ходе которой подчеркнул необходимость ускорения ремонтных работ в аварийных школах и детских садах региона, сообщает ТАСС. «Много осталось еще «аварийки?» – поинтересовался президент, обратив внимание на удручающее состояние детских учреждений.

    Путин отметил, что в Кировской области много объектов, требующих капитального ремонта, и подчеркнул, что этот вопрос требует особого внимания со стороны местных властей. Губернатор Соколов заверил, что все объекты планируется привести в порядок к 2030 году.

    Глава государства также выразил интерес к ситуации в сельском хозяйстве региона, отметив небольшое снижение объема выпуска агропродукции. Соколов объяснил это суровыми климатическими условиями, которые влияют на сельское хозяйство, в то время как производство молока, напротив, демонстрирует рост. Путин попросил уточнить причины снижения других показателей, получив разъяснения о технологических особенностях.

    Кроме того, на встрече обсуждались планы газификации региона до 2029 года, которые, по словам губернатора, находятся на стадии активной реализации. Путин выразил приятное удивление намерением полностью завершить газификацию к этому сроку.

    Ранее на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским Путин обратил внимание на высокую долю аварийного жилья.

    Накануне Путин утвердил перечень из 21 критерия оценки эффективности губернаторов.

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    2 декабря 2024, 12:38 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с участниками IV Конгресса молодых ученых

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в понедельник намерен провести встречу с участниками IV Конгресса молодых ученых, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Встреча с учеными пройдет во второй половине дня в Ново-Огареве, сказал Песков, передает ТАСС.

    «Сам он выступит, и участники. Будет как всегда живой обмен мнениями. Мероприятие обещает быть содержательным и интересным», – пояснил представитель Кремля.

    Другие встречи, запланированные у главы государства на понедельник, будут носить закрытый характер, отметил он.

    Песков напомнил, что сам Конгресс прошел в Сириусе на минувшей неделе, в нем участвовало много ученых из других стран мира. Пресс-секретарь отметил, что мероприятие становится все популярнее.

    В 2023 году Путин на встрече с молодыми учеными отмечал, что России довольно быстро избавляется от зависимости от западных технологий.

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