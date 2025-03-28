Участники съезда «Движения первых» рассказали, как «Первые» помогают подросткам

Tекст: Андрей Резчиков

«Самые яркие впечатления от съезда – это необыкновенное чувство единения, горящие глаза нашей молодежи и, безусловно, встреча с президентом России Владимиром Путиным, потому что для ребят это очень важно – их мнения учитываются, они принимают самостоятельные решения», – отметила наставник движения Кристина Папоян из Краснодарского края, директор вечерней школы для трудных подростков.

Папоян подчеркнула, что трудные подростки – это социально уязвимая категория, для которой образование начинается через воспитание. «Когда я только пришла работать в школу, в ней было 79 ребят, состоящих на всех видах профилактического учета. На сегодняшний день таких лишь семь человек. 70% учащихся моей школы – участники «Движения первых». У нас один из самых лучших юнармейских отрядов города».

По ее словам, благодаря движению школьники вовлечены в общественную деятельность, получают социальное призвание. «Все это меняет ребят, позволяет им раскрывать свой потенциал. Мои ребята – победители регионального этапа проекта «Вызов первых», проектов «Первая помощь» и «Хранители истории», – рассказывает Папоян. – «В атмосфере поддержки и любви, общих ценностей ребенок раскрывается и видит, что ему доверяют и понимают его. Жизнь многих ребят меняется в лучшую сторону. Впервые за 78-летнюю историю вечерней школы в прошлом году был выпущен золотой медалист».

Наставник особо отметила, что председателем движения с прошлого года является Артур Орлов, его заместителем и начальником штаба Юнармии – Владислав Головин (оба – ветераны СВО, Герои России, выпускники программы «Время героев»). «Эти люди на своем личном примере показывают любовь к Родине и готовность по внутреннему зову встать на защиту нашей страны при любых условиях. Именно этот личный пример будет максимально полно формировать гражданскую позицию и патриотизм у ребят», – считает Папоян.

Ярослав Анисимов из Краснодарского края оказался среди делегатов съезда в Национальном центре «Россия». «Эмоций очень много, но самым значимым событием стала встреча с президентом во время заседания наблюдательного совета. В этот момент я испытывал гордость за себя и своих родителей. А в целом невероятные впечатления остались от встреч с людьми, с которыми удалось пересечься. Они важны для меня», – поделился Ярослав. Парень является зампредседателя «Совета первых» Минераловодского муниципального округа, учится в небольшой сельской школе, но сумел реализовать свой проект молодежной рок-группы.

«Я начинал с того, что в школе стал помощником советницы по воспитательной работе. Она попросила меня поучаствовать в одном из мероприятий, поэтому я присоединился к «Движению первых». А в дальнейшем, попав на муниципальный уровень – в город Минеральные Воды – я смог полнее раскрыть себя», – отметил Ярослав. – «Надо наметить себе цель и не бояться двигаться вперед. Помощники и наставники помогут тебе».

В пятницу в Москве завершился IV съезд Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Мероприятие в Национальном центре «Россия» продлилось три дня и собрало 1060 делегатов из 89 регионов страны. По словам председателя правления движения Артура Орлова, самому юному участнику съезда было 12 лет, а самому взрослому – 78.

В день съезда состоялось заседание наблюдательного совета движения во главе с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства отметил, что «Движение первых» насчитывает 11 млн участников.

В четверг были награждены победители и лауреаты всероссийского конкурса «Премия первых» в номинациях: «Развитие», «Досуг», «Здоровый образ жизни», «Дети-детям», «Работодатель первых», «Сердце города», «Равные возможности». Ребят поощряли за проекты для всестороннего развития детей и молодежи. Победителями и лауреатами стали более 30 проектов и организаций из 19 регионов России.

В ходе съезда были подведены итоги работы движения за год: одними из самых массовых стали конкурс «Большая перемена», волонтерский проект «Благо твори» и всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», где среди наставников были ветераны СВО. Был дан старт новым сезонам проектов «Большая Перемена», «Пилоты будущего» и просветительской акции «Театральное закулисье».