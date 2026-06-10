После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.11 комментариев
Врио главы Дагестана Щукин: Пожар на газопроводе произошел из-за разгерметизации
Причиной пожара на участке дагестанского магистрального газопровода могла быть разгерметизация, заявил врио главы региона Федор Щукин.
«На магистральном газопроводе Моздок – Казимагомед произошла разгерметизация и возгорание. Межкрановые площадки на 661 и 690 км оперативно перекрыты», – указал Щукин, передает РИА «Новости».
Он добавил, что все эвакуированные граждане благополучно вернулись в свои дома. В настоящее время обстановка остается стабильной, хотя жители Кизилюрта и двух соседних районов временно испытывают перебои с газоснабжением.
Сотрудники полиции провели подомовые обходы для информирования населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вечером масштабное возгорание охватило газораспределительную станцию в промышленной зоне Кизилюрта. В результате серии взрывов на магистрали образовался столб пламени высотой до 15 метров.
Впоследствии спасатели полностью ликвидировали пожар на месте горения газопровода.