Эксперт: Зеленский изгоняет из Киево-Печерской лавры святых с «российской пропиской»

Лункин: Украинские политики самоутверждаются как строители богохульного строя

Tекст: Татьяна Косолапова

В украинской столице на территорию Ближних пещер Киево-Печерской лавры прибыли полицейские, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). Позже стало известно, что на место прибыла также комиссия для «инвентаризации и проверки» при Минкульте Украины, которая намерена вскрывать раки с мощами, пересчитывать их и брать образцы для ДНК-экспертизы. Данные действия вызвали сопротивление со стороны монастырской братии.



«Вместе с захватом Ближних пещер киевские власти хотят уничтожить лавру как центр русского православия, духовного единства славянских народов Киевской Руси. Чиновникам не удалось выгнать украинскую православную церковь (УПЦ) из монастыря полностью, а православной церкви Украины (ПЦУ) лавра оказалась просто не нужна со святыми с "российской пропиской", как об этом заявлял лидер ПЦУ Епифаний Думенко», – говорит Лункин.

По его словам, структурам Минкульта не удалось склонить иерархов УПЦ к единству с «национальной церковью», полностью порвавшей с московской традицией. Мнение монахов и священнослужителей, а тем более их чувства не учитываются. Более того, ревизия мощей является важным психологическим инструментом давления на иерархов УПЦ.

«Методы для такого рода давления выбраны чрезвычайно грубые и агрессивные, но они взяты из советского атеистического прошлого. В то время казалось, что раскрытие мощей опорочит церковь и народ в ней разочаруется. Эта прямолинейная большевистская логика руководит чиновниками Минкульта Украины и офисом Зеленского», – объясняет религиовед.

Он подчеркивает, что инвентаризация мощей в лавре началась в критический период для страны, так же как и ранее антицерковные кампании проводились, когда надо было искусственно обострить напряжение в обществе, возбудить злобу против внутренних врагов. Эксперт полагает, что украинская власть и отдельные ее представители в рамках такой политики самоутверждаются как строители нового, пусть даже богохульного, но оторванного от русской по происхождению духовной традиции, строя.

«Святые и УПЦ стоят на пути этих политиков и чиновников. Сокрушив святых, можно, наверное, построить ад на земле. Однако события в лавре могут быть восприняты верующими и как знамение того, что богопротивная власть потеряла контроль и над собой, и над страной», – заключил Лункин.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник назвал проникновение в пещеры Киево-Печерской лавры святотатством и выразил опасения, что ревизия мощей святых может привести к их продаже на черном рынке. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила свою реакцию на события в Киево-Печерской лавре, сравнив их с возвращением мифического Вия.