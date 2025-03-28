Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с жертвами в Мьянме и Таиланде

Патриарх Кирилл выразил соболезнования королю Таиланда и премьеру Мьянмы после землетрясения

Tекст: Денис Тельманов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением, которое произошло в Мьянме и Таиланде, передает ТАСС.

В письме премьер-министру Мьянмы патриарх отметил, что с глубокой скорбью узнал о катаклизме, приведшем к многочисленным жертвам и разрушениям инфраструктуры, и выразил искреннее сочувствие народу страны. Аналогичные соболезнования были направлены и королю Таиланда.

Землетрясение случилось 28 марта на территории Мьянмы, его магнитуда, по различным данным, составила от 7,7 до 7,9, а затем последовал повторный толчок магнитудой 6,4. Серьезно пострадали также Таиланд, Китай и Вьетнам.

В Мьянме погибло более 140 человек, разрушены жилые здания и инфраструктура. В Таиланде обрушение строящегося здания в Бангкоке унесло жизни восьми человек, более 110 числятся пропавшими без вести.

Президент России Владимир Путин также направил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну. Землетрясение стало причиной гибели и страданий множества людей, а также нанесло значительный ущерб экономике и инфраструктуре региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, общее число жертв землетрясения в Мьянме достигло 144 человек, сообщило агентство Киодо.

Сведений о пострадавших российских гражданах при землетрясении в Таиланде не поступало, как сообщило российское посольство.

Российские спасатели из аэромобильного отряда «Центроспас» вылетели в Мьянму для помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщило МЧС России.