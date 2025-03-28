  • Новость часаУкраина договорилась с Западом о лицензиях на производство систем ПВО
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    Мертвым запретят выбирать президента США
    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    Сийярто: Брюссель готовит европейцев к войне
    Суд вернул Долиной потерянную из-за мошенников квартиру
    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона
    Стало известно о приказе ВСУ вклиниться в Курскую и Белгородскую области
    Трамп заявил, что между Москвой и Киевом «присутствует недоброжелательность»
    Зеленский отказался признавать военную помощь США долгом
    МАК завершил расследование катастрофы «Суперджета» в Шереметьеве
    Мнения
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    12 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

    0 комментариев
    28 марта 2025, 22:49 • Новости дня

    Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с жертвами в Мьянме и Таиланде

    Патриарх Кирилл выразил соболезнования королю Таиланда и премьеру Мьянмы после землетрясения

    Tекст: Денис Тельманов

    Патриарх Кирилл выразил соболезнования лидерам Мьянмы и Таиланда после разрушительного землетрясения, которое привело к многочисленным жертвам и масштабным разрушениям в этих странах.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением, которое произошло в Мьянме и Таиланде, передает ТАСС.

    В письме премьер-министру Мьянмы патриарх отметил, что с глубокой скорбью узнал о катаклизме, приведшем к многочисленным жертвам и разрушениям инфраструктуры, и выразил искреннее сочувствие народу страны. Аналогичные соболезнования были направлены и королю Таиланда.

    Землетрясение случилось 28 марта на территории Мьянмы, его магнитуда, по различным данным, составила от 7,7 до 7,9, а затем последовал повторный толчок магнитудой 6,4. Серьезно пострадали также Таиланд, Китай и Вьетнам.

    В Мьянме погибло более 140 человек, разрушены жилые здания и инфраструктура. В Таиланде обрушение строящегося здания в Бангкоке унесло жизни восьми человек, более 110 числятся пропавшими без вести.

    Президент России Владимир Путин также направил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну. Землетрясение стало причиной гибели и страданий множества людей, а также нанесло значительный ущерб экономике и инфраструктуре региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общее число жертв землетрясения в Мьянме достигло 144 человек, сообщило агентство Киодо.

    Сведений о пострадавших российских гражданах при землетрясении в Таиланде не поступало, как сообщило российское посольство.

    Российские спасатели из аэромобильного отряда «Центроспас» вылетели в Мьянму для помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщило МЧС России.

    28 марта 2025, 11:53 • Новости дня
    ВСУ нанесли двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа»
    ВСУ нанесли двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в пятницу около 10.20 по московскому времени ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов HIMARS.

    В результате атаки произошло сильное возгорание, и объект энергетической инфраструктуры фактически был уничтожен.

    Кроме того, российская противовоздушная оборона в Саратовской области сбила и перехватила 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа.

    Целью беспилотников была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

    Кроме того, 27 марта в Белгородской области произошел прицельный артиллерийский обстрел объекта филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Это привело к отключению электроснабжения в Шебекинском районе, что повлияло на обеспечение электричеством местных потребителей.

    Ранее украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму.

    В Кремле сообщали, что киевский режим предпринимал попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет, а Минобороны заявляло о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается соблюдать достигнутые в Эр-Рияде договоренности.

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    28 марта 2025, 14:56 • Новости дня
    Песков: Власти Украины утратили контроль над армией

    Песков: Власти Украины утратили контроль над армией и внутренними процессами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти утратили контроль над процессами в стране, а националистические и нацистские организации активно внедряются в различные структуры Украины.

    Все это ведет к необходимости внешнего управления, заявил Песков, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины демонстрируют полное игнорирование приказов руководства страны. По словам Пескова, ВСУ продолжают наносить удары по российским энергетическим объектам, несмотря на команды Киева отказаться от таких действий.

    Ранее Министерство иностранных дел России обвинило киевский режим в потере воли к мирному урегулированию конфликта, подчеркнув, что режим Зеленского «потерял связь с реальностью и стремится нанести поражение России» через агрессивные действия.

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    28 марта 2025, 14:16 • Видео
    США обнулили ядерные амбиции Зеленского

    Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    28 марта 2025, 19:36 • Новости дня
    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона

    Захарова заявила о причастности Франции и Британии к удару ВСУ по ГИС «Суджа»

    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что удар Вооруженных сил Украины по газоизмерительной станции «Суджа» был осуществлен с использованием французских спутниковых систем и британской поддержки.

    Согласно заявлению Захаровой, опубликованному на сайте МИД, есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские системы, а ввод координат и запуск проводили британские специалисты.

    Захарова отметила, что команда была дана из Лондона. По ее словам, неделей ранее, 21 марта, этот объект уже подвергался террористической атаке, когда киевский режим приказал своим боевикам взорвать его при отступлении из Курской области.

    Теперь, после последнего ракетного обстрела, станция «Суджа» практически уничтожена.

    Напомним, украинские Вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия может не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает.

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    28 марта 2025, 17:54 • Новости дня
    МАК завершил расследование катастрофы «Суперджета» в Шереметьеве
    МАК завершил расследование катастрофы «Суперджета» в Шереметьеве
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование авиакатастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», произошедшей 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево. Причиной происшествия названы действия экипажа, однако разработчику самолета рекомендовано рассмотреть внесение ряда изменений в конструкцию воздушного судна.

    В МАК отметили, что целью расследования было предотвращение будущих авиационных происшествий, а не установление вины. В ходе работы над случаем были изучены все известные обстоятельства происшествия в сотрудничестве с Германией, США и Францией, а также проведены дополнительные исследования, сообщается на сайте МАК.

    В отчете по результатам расследования говорится, что причиной авиационного происшествия явились некоординированные управляющие действия командира воздушного судна на этапе выравнивания при посадке и при повторных отделениях самолета от ВПП («козлении»).

    «Указанные управляющие действия привели к трем "грубым" приземлениям самолета, вследствие чего при втором и третьем приземлениях величина поглощенной энергии значительно превышала максимальные значения, для которых проводилась оценка прочности конструкции при сертификации типа воздушного судна, что привело к разрушению силовых элементов планера, топливных баков с разлитием топлива и возникновению пожара», – сообщает МАК.

    Расследование установило, что, согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти 40 из 41 погибшего явилось воздействие открытого пламени, сопровождающееся ожогам верхних дыхательных путей. «Пожар возник после третьего приземления ВС на ВПП из-за разрушения крыльевых топливных баков и разлива топлива. Разлив топлива происходил как из-за разрушений в местах крепления гидроцилиндров выпуска/уборки шасси, так и в других частях крыла», – говорится в отчете.

    В заключение отчета МАК дал рекомендации эксплуатантам самолета увеличить объем тренажерной подготовки пилотов, а разработчику самолета «cовместно с сертифицирующими организациями рассмотреть целесообразность внесения изменений в конструкцию шасси и/или введения эквивалентных мер для снижения риска возникновения течи топлива при разрушении основных опор шасси».

    Напомним, 5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. В результате погиб 41 человек, большинство отравились продуктами горения.

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    28 марта 2025, 17:38 • Новости дня
    Суд вернул Долиной потерянную из-за мошенников квартиру
    Суд вернул Долиной потерянную из-за мошенников квартиру
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Хамовнический суд Москвы постановил вернуть певице Ларисе Долиной квартиру, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников.

    Суд удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной против Полины Лурье, аннулировав сделки по отчуждению недвижимости, передает ТАСС.

    Судья признал право собственности на спорное имущество за Ларисой Долиной и отказал в удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении певицы.

    Напомним, Долина стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, было возбуждено уголовное дело. В понедельник суд продлил арест фигурантам дела о мошенничестве в отношении Долиной.

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    28 марта 2025, 20:52 • Новости дня
    Стало известно о приказе ВСУ вклиниться в Курскую и Белгородскую области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинским войскам было дано распоряжение взять под контроль территории в Курской области, сообщили в группировке «Север».

    Источник в группировке «Север» отметил, что этот приказ был отдан киевским командованием еще до начала переговоров, передает РИА «Новости».

    «ВСУ пытаются вклиниться в нашу оборону на различных участках фронта в Курской и Белгородской областях», – сказал собеседник агентства. По его словам, можно предположить, что украинские силы действительно пытаются это сделать, но все их попытки пока не привели к результату.

    Собеседник агентства подчеркнул, что попытки украинских войск были замечены через анализ радиоэфира, допросы пленных и поведение противника.

    Ранее в Курской области на северной окраине Гуево бойцы 22-го мотострелкового полка ликвидировали украинских десантников и уничтожили бронетехнику, включая американскую MaxxPro. Российские войска сломали сопротивление противника в Суджанском приграничье, установив контроль над селом Гоголевка.

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    28 марта 2025, 18:25 • Новости дня
    Россия выразила демарш Канаде из-за слов посла о блокаде Ленинграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы канадского посольства в Москве Брайан Эбель вызван в МИД России из-за русофобских комментариев канадского посла после церемонии на Пискаревском кладбище.

    Причиной стали русофобские комментарии посла Канады в России Сары Тейлор после возложения цветов на Пискаревском кладбище в Петербурге, сообщается на сайте МИД.

    В российском дипломатическом ведомстве было подчеркнуто, что дипломату сделан демарш в связи с неприемлемыми высказываниями. В частности, подчеркивается, что в комментариях была допущена недопустимая увязка блокады Ленинграда с «пактом Молотова-Риббентропа» и Ялтинской конференцией.

    В российском МИДе потребовали от канадской стороны разъяснений и выразили недовольство сложившейся ситуацией. Ведомство также напомнило о важности уважительного отношения к историческим фактам и событиям, которые крайне чувствительны для России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что посол Канады в России Сара Тейлор посетила монумент «Родина-мать» в Санкт-Петербурге, но сделала из этого «издевательский перформанс» в соцсетях, опубликовав возмутительный пост.

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    28 марта 2025, 09:38 • Новости дня
    Захарова сравнила захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры с возращением Вия
    Захарова сравнила захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры с возращением Вия
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила свою реакцию на события в Киево-Печерской лавре, сравнив их с возвращением мифического Вия.

    Дипломат высказалась по поводу начала захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры, передает РИА «Новости».

    «Вий вернулся в Киев», – заявила Захарова, сравнивая происходящее с мифическим персонажем Вием.

    Киево-Печерская лавра, один из крупнейших монастырских комплексов Украины, стала местом напряженной ситуации. Лавра известна своими древними пещерами, где находятся усыпальницы святых православной церкви.

    Она не уточнила, какие конкретные действия предпринимаются в ответ на это событие, однако ее заявление нашло отклик в международных новостях.

    Напомним, в пятницу в Киеве начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры с участием полиции и сотрудника заповедника, который использовал болгарку для проникновения внутрь.

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    28 марта 2025, 14:08 • Новости дня
    Эксперт: Украина системно нарушает энергетическое перемирие

    Военный аналитик Рожин: Лучший ответ на недоговороспособность Киева даст армия России

    Эксперт: Украина системно нарушает энергетическое перемирие
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия продолжает придерживаться моратория на удары по энергетической инфраструктуре, но атакует иные объекты ВСУ. При необходимости российское руководство может расширить список целей, сказал газете ВЗГЛЯД аналитик Борис Рожин. Ранее противник нанес двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа».

    «Как следует из видеоматериалов, опубликованных Минобороны, на ГИС «Суджа» происходит выгорание газа на одном из разорванных участков трубы после прилета ракеты», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    Он указал, что, по имеющимся данным, атака была совершена из РСЗО HIMARS. «Противник не считает, что должен себя в чем-то ограничивать, поэтому активно применяет имеющиеся системы для ударов по курскому приграничью», – акцентировал собеседник.

    По его оценкам, произошедшее крайне показательно. «Было ожидаемо, что Украина перейдет к системному нарушению соглашения об энергетическом перемирии. Это подсказывал в том числе прошлый опыт взаимодействия с Киевом: на протяжении последних 11 лет не была выполнена ни одна договоренность», – пояснил Рожин.

    «Офис Зеленского продолжает демонстрировать недоговороспособность. На этом фоне идея Владимира Путина о внешнем управлении Украиной звучит актуально. Речь о смене «управляющего»: сейчас действия киевским властям диктуют те, кто им платит. Российский президент же предлагает действовать в рамках ООН», – добавил он.

    Аналитик также напомнил рассуждения о целесообразности для Москвы и далее придерживаться моратория на удары по украинской энергоинфраструктуре. «Мы не переставали атаковать другие объекты ВСУ. При необходимости наше руководство расширит список целей. Но это скорее политический вопрос. Военные возможности у ВС России однозначно есть», – детализировал он. В заключение спикер подчеркнул: лучшим ответом на провокации Киева является активное наступление российской армии.

    Ранее Минобороны сообщило, что газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области «фактически уничтожена». По ней был нанесен удар реактивными снарядами РСЗО HIMARS. В результате обстрела произошло сильное возгорание.

    По мнению ведомства, эта атака показывает, что «все публично заявленные обязательства» Киева об ограничении ударов по энергетической инфраструктуре оказались «уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских «союзников».

    Также по информации Минобороны, утром 28 марта российскими средствами ПВО были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА, которыми ВСУ пытались атаковать инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

    Напомним, Россия и США согласились разработать меры о запрете ударов по российским и украинским объектам энергетики сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

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    28 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    ЦБ: Внешний долг России сократился на 18,8 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Внешний долг России на начало 2025 года составил 290 млрд долларов, сократившись на 18,8 млрд долларов с начала четвертого квартала прошлого года, следует из материалов ЦБ.

    По данным ЦБ, внешний долг России на 1 января 2025 года составил 290 млрд долларов, что составило 13,5% к ВВП за последние 12 месяцев, передает ТАСС. Сокращение внешнего долга на 18,8 млрд долларов по сравнению с началом четвертого квартала 2024 года произошло в основном из-за снижения задолженности перед нерезидентами по суверенным ценным бумагам, указано в материалах регулятора.

    Эти изменения привели к снижению внешних обязательств органов государственного управления на 36,5%.

    Ранее Счетная палата опубликовала данные, согласно которым объем госдолга России за 2024 год увеличился на 13,5%.

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    28 марта 2025, 11:05 • Новости дня
    Таиланд запретил все авиарейсы после землетрясения магнитудой 7,9

    Авиарегулятор Таиланда запретил полеты после землетрясения магнитудой 7,9

    Таиланд запретил все авиарейсы после землетрясения магнитудой 7,9
    @ REUTERS/Ann Wang

    Tекст: Мария Иванова

    Авиарегулятор Таиланда временно запретил полеты из всех аэропортов страны после землетрясения, эпицентр которого находился в 33 км от Мандалая в Мьянме, где магнитуда достигла 7,9.

    Газета The Nation сообщила, что авиарегулятор Таиланда запретил осуществлять полеты во всех аэропортах страны после землетрясения. В указании говорится, что полеты временно приостановлены ради безопасности пассажиров и экипажей.

    Несмотря на это, аэропорт Бангкока заявил на своей странице в Facebook (запрещен в России) о продолжении работы в обычном режиме, что вызвало некоторую путаницу среди пассажиров. Тем не менее другие аэропорты соблюдают указания и ожидают дальнейших распоряжений.

    Мощное землетрясение произошло в Мьянме, магнитуда которого составила 7,9 по данным китайского сейсмологического управления, а Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 7,7.

    Подземные толчки вызвали разрушения в историческом дворце Мандалай, одном из символов города.

    Эпицентр землетрясения находился в 33 км к юго-западу от Мандалая, где проживают около 1,2 млн человек, на глубине 10 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бангкоке началась эвакуация жителей многоэтажных домов из-за сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло рядом с таиландской провинцией Ратчабури и достигло магнитуды 7,3. В Мьянме произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4, следовавшее за толчком магнитудой 7,9.

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    28 марта 2025, 19:28 • Новости дня
    ЦБ сообщил о возобновлении ограничения по потребкредитам

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 апреля 2025 года в России вступит в силу ограничение на полную стоимость кредита (ПСК) для потребительских кредитов и займов, сообщили в ЦБ.

    Согласно нововведению, ПСК по договорам потребительского кредита (займа), заключенным или измененным с этой даты, не должна будет превышать более чем на треть среднерыночное значение по соответствующей категории кредита или займа, передает ТАСС.

    В сообщении пресс-службы Банка России подчеркивается, что это ограничение направлено на контроль роста ставок по кредитам и защиту интересов граждан. «Ограничение ПСК поможет контролировать рост ставок по кредитам, что обеспечит защиту интересов людей», – говорится в заявлении.

    Ранее, в четвертом квартале 2024 года, Банк России принял решение временно отменить ограничение ПСК. Это было сделано для того, чтобы финансовые организации могли адаптироваться к ужесточившимся денежно-кредитным условиям.

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    28 марта 2025, 13:03 • Новости дня
    Ученый предсказал сильное цунами после землетрясения в Мьянме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мощное землетрясение в Мьянме, произошедшее в районе Тихоокеанского огненного кольца, может привести к возникновению сильного цунами, заявил один из ведущих мировых специалистов в области географии, член-корреспондент Российской академии наук Аркадий Тишков.

    По его словам, мощное землетрясение в Мьянме может спровоцировать сильное цунами, особенно в регионах, прилегающих к Тихому и Индийскому океанам, передает ТАСС.

    Как отметил Тишков, землетрясение произошло в районе Тихоокеанского вулканического огненного кольца, что часто сопровождается цунами. Он подчеркнул необходимость внимательно следить за последствиями, так как могут возникнуть множественные афтершоки.

    Землетрясение, магнитуда которого варьируется от 7,7 до 7,9, произошло на территории Мьянмы. За основными толчками последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. Сейсмическая активность была ощутима также в Китае, Таиланде и Вьетнаме. На фоне происшествия в Мьянме обрушился мост через реку Иравади и было частично разрушено историческое сооружение – дворец Мандалай.

     В городе Таунгу в Центральной Мьянме, согласно британской газете The Times, в результате землетрясения обрушилась школа, не менее 20 детей оказались заблокированными внутри здания. В штате Шан, на северо-востоке страны, после обрушения восьмиэтажного отеля под завалами могут находиться до 20 человек, как передает портал DVD.

    По информации агентства AFP, власти Мьянмы объявили чрезвычайное положение в шести регионах и обратились за международной помощью для ликвидации последствий разрушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация Министерства обороны России, находящаяся в столице Мьянмы Нейпьидо, не пострадала во время землетрясения. Кроме того, российские туристы не пострадали при землетрясении в Таиланде. В Таиланде объявили режим чрезвычайной ситуации из-за землетрясения в Мьянме.

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    28 марта 2025, 11:35 • Новости дня
    В Таиланде объявили режим ЧП из-за землетрясения в Мьянме

    Премьер Таиланда объявила ЧП в Бангкоке после землетрясения в Мьянме магнитудой 7,9

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим чрезвычайного положения в Бангкоке после землетрясения в Мьянме, которое ощущалось в нескольких провинциях Таиланда.

    Чинават объявила о введении режима чрезвычайного положения в Бангкоке после мощного землетрясения в соседней Мьянме, сообщает ТАСС. Сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 7,9, подчеркнув, что толчки были ощутимы также в Китае и Вьетнаме.

    В результате землетрясения в Бангкоке обрушилось строящееся здание, под завалами которого оказались 43 рабочих. Жителей города, особенно тех, кто проживает в высотках, власти призвали покинуть дома и соблюдать осторожность.

    Последствия землетрясения почувствовали не только в столице страны, но и в таких провинциях, как Чиангмай, Накхонратчасима, Накхонсаван и Пхукет. Телеканал Thai PBS сообщил, что жители всех этих регионов были встревожены сильными толчками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бангкоке началась эвакуация жителей многоэтажных домов из-за сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло рядом с таиландской провинцией Ратчабури и достигло магнитуды 7,3. В Бангкоке после обрушения 30-этажного небоскреба, вызванного землетрясением в Мьянме, под завалами оказались 43 рабочих, работающих на строительстве для правительственных учреждений.

    Затем в Мьянме произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4, следовавшее за толчком магнитудой 7,9.

    Авиарегулятор Таиланда временно запретил полеты из всех аэропортов страны после землетрясения, эпицентр которого находился в 33 км от Мандалая в Мьянме, где магнитуда достигла 7,9.

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    28 марта 2025, 18:02 • Новости дня
    Туристы в Бангкоке продолжили плавать в бассейне при землетрясении

    Tекст: Вера Басилая

    Во время землетрясения в Бангкоке туристы не покинули бассейн на крыше высотки, несмотря на ощутимые толчки и расплескивание воды.

    Во время землетрясения, которое произошло в Бангкоке, туристы, находившиеся в бассейне на крыше высотки, не покинули его, несмотря на ощутимые толчки, сообщает канал «360».

    Видео с отдыхающими людьми быстро распространилось в социальных сетях, вызвав интерес пользователей.

    На кадрах видно, как из бассейна из-за сильных толчков начала расплескиваться вода. Однако это не испугало некоторых отдыхающих, и они продолжили плавать, игнорируя очевидную опасность.

    Ранее в Бангкоке начали эвакуировать жителей многоэтажных домов из-за сильного землетрясения в Мьянме, которое достигло магнитуды 7,3 и произошло рядом с таиландской провинцией Ратчабури.

    В Мьянме после мощного землетрясения, магнитуда которого достигала 8,2, зарегистрировано 12 афтершоков, которые могут продолжаться несколько недель.

    В Таиланде объявили режим чрезвычайного положения из-за землетрясения в Мьянме. Затем в Мьянме случилось повторное землетрясение магнитудой 6,4.

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