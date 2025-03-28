Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.13 комментариев
США оценили переговоры с Россией в Эр-Рияде
Госдеп сообщил об изучении итогов встреч с Россией в Саудовской Аравии по Черноморскому соглашению
Соединенные Штаты анализируют результаты переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде, оценивая перспективы для будущих шагов по Черноморскому соглашению и урегулированию конфликта на Украине.
Соединенные Штаты изучают итоги консультаций с российской делегацией, состоявшихся в Эр-Рияде, сообщает ТАСС. На встрече обсуждалось возобновление Черноморской зерновой инициативы. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США анализируют достигнутые результаты и планируют дальнейшие действия.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что соглашение о прекращении огня в Черном море, касающееся торговых судов, практически готово. Он добавил, что после этого Вашингтон сосредоточится на прекращении огня на Украине. Вэнс также отметил, что американская администрация с оптимизмом смотрит на ход переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
На встрече в Эр-Рияде присутствовали представители обеих стран. Российскую делегацию возглавляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Американскую делегацию представляли старший директор по Европе в Совете нацбезопасности Эндрю Пик и директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США намерена проанализировать позицию России по вопросу отмены антироссийских санкций в контексте урегулирования ситуации на Украине, и президент Дональд Трамп определит дальнейшие действия.
Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, при этом в политике США намечалась тенденция к стремлению услышать и понять российскую позицию, что отметил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
Российская делегация, участвовавшая в переговорах с США в Эр-Рияде, не встречалась с украинской стороной, сообщил Григорий Карасин.