Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.8 комментариев
Карасин: Россия на переговорах в Эр-Рияде не общалась с Украиной
Российская делегация, участвовавшая в переговорах с США в Эр-Рияде, не встречалась с украинской стороной, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«До нас американцы встречались с украинской делегацией, мы ее не видели», – сказал Карасин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Глава комитета также отметил, что нынешнее руководство США заинтересовано в диалоге с Россией и в поиске совместных решений. «Нынешнее руководство заинтересовано в диалоге с нами, в поиске совместных подходов и решений», – добавил Карасин.
Карасин также подчеркнул, что, несмотря на изменения в Белом доме, политика США остается «явно антироссийской». По его словам, при нынешнем президенте американцы стали более восприимчивы к собственным интересам и не хотят «отвечать за чужие грехи». Он считает, что Америка ожидает от Европы самостоятельного решения собственных проблем, что вызывает недовольство европейской политической элиты.
Ранее Карасин сообщил, что переговоры России и США в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, при этом в политике США наметилась тенденция к стремлению услышать и понять российскую позицию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва получает сигналы из Вашингтона о готовности к взаимоуважительному диалогу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона удовлетворена ходом переговоров с американской стороной.