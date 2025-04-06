Ливия преподала урок борьбы с замещающей миграцией

Частенько, когда мы предупреждаем об опасности бесконтрольной миграции – говорим о рисках замещения коренного населения представителями иных этно-религиозных общностей. В первую очередь леволиберальными медийщиками, экспертами, даже некоторыми чиновниками это воспринимается чуть ли не как очередное проявление мифического и выдуманного русофобами «русского фашизма». Однако вот просто хрестоматийный пример, который показывает, что проблема универсальна, а сама «бесконтрольная» миграция вовсе не так уж и бесконтрольна – ее продвигают глобалистские структуры, которые внедряют нарратив о «полезности» миграции.

Это поняли даже исламисты из Правительства национального единства Ливии, которые провели в стране масштабную чистку и закрытие иностранных НКО, помогающих мигрантам обосновываться в Ливии.

BBC приводит совершенно замечательные слова представителей правительства ПНЕ в Триполи: «Этот план по расселению мигрантов африканского происхождения в нашей стране представляет собой враждебный акт. Он направлен на изменение демографического состава страны и угрожает равновесию ливийского общества», – заявил в четверг представитель Управления внутренней безопасности Салем Гейт.

В списке закрытых про-мигрантских НКО в Ливии оказались такие структуры, как «Врачи без границ», Норвежский совет по беженцам, ООНовское агентство по делам беженцев, и ряд других НКО.

Просто жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции. В принципе, их можно даже понять, если учитывать, какая демографическая бомба тикает в субэкваториальной Африке. Если эта масса ломанется на север континента, никакие арабы их не переварят.

Для нас тут два урока. Во-первых, феномен «замещающей миграции» – даже легальной – есть, он не выдумка «белых расистов», это понимают даже исламистские структуры на севере Африки. А во-вторых, вскрывается роль международных промоутеров и поощрителей миграционных потоков – за продвижением соответствующей повестки торчат уши то Сороса, то Гейтса, то глобалистской наднациональной бюрократии.

В России нужно четко осознать это и принимать соответствующие законодательные, да даже и силовые, меры по противодействию протаскиванию и у нас этих разрушительных для общества нарративов.

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