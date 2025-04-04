Генералы Франции и Британии прибыли в Киев для переговоров

Tекст: Александра Юдина

Генералы Франции и Британии прибыли в Киев для обсуждения гарантии безопасности Украины, передает Le Figaro.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что даже в случае достижения мира может возникнуть необходимость в военных возможностях или успокоении, что и стало причиной визита военных представителей.

Барро отметил, что визит генералов связан с необходимостью продвинуть работу по обеспечению безопасности Украины в возможных условиях прекращения огня.

Визит был организован в сотрудничестве с британскими коллегами, что подчеркнуло уровень международного взаимодействия.

На пресс-конференции в штаб-квартире НАТО Барро подчеркнул, что, несмотря на надежды на мирное разрешение конфликта, необходимо быть готовым к обеспечению безопасности Украины. Его британский коллега Дэвид Ламми также поддержал необходимость обсуждения таких мер.

Ранее исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев, где объявила о выделении 130 млн евро для гуманитарной помощи и стабилизации.