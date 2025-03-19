Песков заявил о существовании прямой связи между президентами России и США

Tекст: Александра Юдина

Представитель Кремля сообщил о наличии прямой связи и видеосвязи между президентами России и США, передает РИА «Новости».

Он заявил, что «между президентами США и Российской Федерации давно есть прямая связь и красная нить, а также видеосвязь при необходимости».

Эти средства связи находятся в арсенале глав государств уже давно, подчеркнул Песков.

Песков также отметил, что президенты в ходе разговора договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам.

Он подчеркнул, что наличие таких каналов связи жизненно необходимо для оперативного взаимодействия по важным международным вопросам и предотвращения возможных конфликтов.

После беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что российско-американские переговоры пройдут в воскресенье в городе Джидда в Саудовской Аравии.