  • Новость часаПутин поддержал идею Трампа о прекращении ударов по инфраструктуре на 30 дней
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    США начинают гонку ледокольных флотов с Россией
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    Путин: Поезд ушел для западных компаний, чьи ниши оказались заняты
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У американской пропаганды нашлись пределы

    Смогут ли в США на поле военной пропаганды создать взамен неэффективных «Свободы» и «Голоса Америки» нечто более опасное и современное?

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Если человек «переобулся», он еще не стал нашим

    Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?

    12 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин В информационных войнах перемирий не бывает

    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    9 комментариев
    18 марта 2025, 20:30 • Новости дня

    Кремль сообщил детали разговора Путина и Трампа

    Кремль сообщил детали разговора Путина и Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал американского лидера Дональда Трампа о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны, сообщили в Кремле.

    Кроме того, оба лидера выразили поддержку нормализации двусторонних отношений, подчеркивая необходимость совместной ответственности за мировую стабильность, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Президенты договорились продолжать поддерживать контакт по всем обсуждаемым вопросам.

    В рамках разговора Путин подчеркнул, что Россия готова к совместной проработке путей урегулирования украинского конфликта, стремящегося к устойчивому характеру. Он также высказал готовность к продолжению усилий по мирному разрешению конфликта на Украине.

    Помимо обмена пленными, лидеры обсудили широкий спектр направлений для потенциального сотрудничества, включая экономику и энергетику. Также планируется создание экспертных групп для детального изучения вопросов украинского урегулирования, которые помогут выработать совместные подходы к решению конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    18 марта 2025, 10:17 • Новости дня
    NYT: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России

    New York Times: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России

    NYT: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России
    @ Архип Верещагин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве выразили опасения, что США могут согласиться на передачу России контроля над портом в Одессе, что может повлиять на стратегические интересы Украины, пишет New York Times.

    По данным издания, в Киеве обеспокоены возможностью передачи контроля над важным портом в Одессе России, передает РИА «Новости».

    Это опасение основывается на заявлениях помощников Владимира Зеленского, которые считают, что президент США Дональд Трамп может согласиться с таким решением.

    По словам источников, приближенных к Зеленскому, подобный шаг может значительно повлиять на безопасность и экономическую ситуацию Украины. Они указывают, что контроль над одесским портом имеет стратегическое значение.

    В публикации также упоминается, что украинские власти опасаются усиления влияния Москвы на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австрийский полковник Маркус Райснер заявил украинским СМИ, что истощение ресурсов может привести к потере Львова Украиной.

    Напомним, администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщили СМИ.

    США обнародуют итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом сразу после его завершения, сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Коментарии (26)
    18 марта 2025, 11:20 • Новости дня
    Bloomberg: Спор из-за автопена Байдена может изменить основы власти президента США
    Bloomberg: Спор из-за автопена Байдена может изменить основы власти президента США
    @ Manuel Balce Ceneta/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский президент-республиканец Дональд Трамп оспаривает легитимность серии помилований, подписанных его предшественником демократом Джо Байденом в январе 2025 года, утверждая, что они были оформлены с помощью автопена, что может повлиять на юридическую силу этих документов и изменить понимание президентских полномочий.

    Использование устройства под названием «автопен» для подписи документов президентами США привлекает внимание общественности и вызывает споры, сообщает Bloomberg. Автопен представляет собой устройство, которое с помощью механического стилуса воспроизводит подпись, делая ее похожей на рукописную. История этой технологии восходит к началу XIX века, но своей популярностью в правительстве оно обязано президенту Гарри Трумэну, который первым применил его в 1940-х годах.

    Недавно возник скандал, когда Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в использовании автопена для подписания президентских помилований. Трамп утверждает, что эти помилования недействительны, так как они якобы были подписаны не рукой Байдена, а с использованием устройства. Если его заявление подтвердится, это может изменить правила использования президентской власти и открыть путь для юридических действий против политических оппонентов Трампа.

    Байден, как и его предшественники, также использовал автопен для подписания некоторых документов. Например, в мае 2024 года он использовал его для подписания продления финансирования Федерального управления гражданской авиации, находясь в Сан-Франциско. Однако не всегда ясно, какие именно документы были подписаны автопеном, что вызывает дополнительные вопросы о легитимности таких подписей.

    Правомерность использования автопена для подписания президентских помилований пока не подвергалась судебным разбирательствам. Однако, согласно мнению Министерства юстиции США 1929 года, Конституция и законы не определяют метод, которым должно быть выражено президентское прощение, оставляя это на усмотрение президента. Поэтому юридически подписи, выполненные автопеном, считаются допустимыми.

    Интересно, что в 2024 году федеральный апелляционный суд постановил, что президентские помилования даже не обязательно должны быть оформлены письменно. Это решение было принято в деле, где заключенный утверждал, что Трамп устно обещал помиловать его. Таким образом, использование автопена, как для подписания законодательных актов, так и для президентских помилований, продолжает оставаться зоной юридических споров и интерпретаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в том, что его помилования, подписанные с использованием автопена, недействительны, и отметил, что они могут быть оспорены в судебном порядке.

    Коментарии (14)
    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    Коментарии (0)
    18 марта 2025, 13:47 • Новости дня
    Кремль назвал время запланированного разговора Путина и Трампа
    Кремль назвал время запланированного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп намерены начать телефонные переговоры с 16:00 до 18:00 мск, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это действительно будет с 16:00 до 18:00 по московскому времени, и действительно, как вы знаете, имело место определенное обсуждение <...> В Москве и в Стамбуле были переговоры, и ранее был телефонный разговор, первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание есть, безусловно», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он добавил, что длительность беседы зависит от самих политиков, они будут разговаривать столько, сколько посчитают нужным.

    Президенты обсудят нормализацию отношений России и США и украинское урегулирование.

    После беседы Кремль расскажет о ее итогах, но выступления Путина не ожидается, заключил Песков.

    Напомним, на 18 марта запланирован телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

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    18 марта 2025, 10:50 • Новости дня
    Рар: США в спорах о демократии больно ставят Европу на место

    Политолог Рар: США больно отвечают Европе на поучения о свободе и демократии

    Рар: США в спорах о демократии больно ставят Европу на место
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа регулярно вступает в перепалки с США, будучи уверенной, что мораль на ее стороне. Но Белый дом больно ставит страны ЕС на место, когда те начинают учить американскую власть построению демократии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Вашингтоне ответили на призыв депутата Европарламента Рафаэля Глюксмана вернуть Франции статую Свободы.

    «Не проходит и дня, чтобы между администрацией президента США Дональда Трампа и европейскими политиками не произошла очередная перепалка. С каждой ссорой риторика сторон становится более резкой. Белый дом постоянно больно ставит ЕС на место, когда те начинают учить американскую власть построению демократии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Европейцы же для сдерживания Трампа пытаются создать западный "союз либеральных сил", куда зовут Канаду и Австралию. На этом фоне британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон конкурируют за лидерство в западном мире. Оба претендуют на шефство, и скоро к ним присоединится немецкий канцлер Фридрих Мерц», – добавил он.

    «Европейцы считают, что мораль на их стороне и потому проиграть они не могут. В ЕС почему-то уверены, что Трамп в США ненадолго, и скоро все станет как раньше», – резюмировал собеседник.

    Ранее депутат Европарламента Рафаэль Глюксман потребовал от властей США вернуть Франции статую Свободы. По его словам, администрация Трампа своими решениями показывает, что ценности свободы им не близки, сообщает Deutsche Welle (Минюст России включил издание в реестр иностранных агентов).

    «Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», – сказал он. Кроме того, Глюксман осудил Вашингтон за сближение с Москвой и увольнение ученых, настаивавших на своей научной свободе, а также поддержал Украину.

    В ответ пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала Глюксмана «низкопробным» политиком. «Только благодаря США французы сейчас не говорят по-немецки», – напомнила она.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Европа планирует ослабить США.

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    17 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Белый дом пообещал незамедлительно обнародовать итоги разговора Путина и Трампа

    Ливитт: Белый дом обнародует итоги разговора Путина и Трампа сразу после его завершения

    Tекст: Вера Басилая

    США незамедлительно обнародуют итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом сразу после его завершения, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт заявила, что в целях обеспечения прозрачности информация будет предоставлена сразу после завершения разговора, передает РИА «Новости».

    Она также отметила, что либо сам президент США, либо один из его представителей предоставит информацию о результатах переговоров.

    Ранее президент США сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о дате переговоров, в рамках которых будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    В Кремле отметили, что новый разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

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    18 марта 2025, 11:13 • Новости дня
    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудят во вторник ключевые вопросы завершения войны на Украине, включая территориальные уступки, сообщила газета The New Times.

    Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин готовятся к важным переговорам, которые могут определить новые границы в Европе, сообщает The New York Times.

    Если судить по словам президента Трампа, то он и президент России Владимир Путин вот-вот переживут нечто похожее на Ялтинскую встречу 1945 года, когда мировые лидеры определяли сферы влияния в Европе. Президент США заявил, что его разговор с Путиным будет сфокусирован в том числе на том, какие земли и активы могут остаться за Россией в случае прекращения огня на Украине. Трамп отметил, что обсуждения будут касаться в том числе Запорожской АЭС, крупнейшего ядерного объекта в Европе.

    Трамп и его администрация подчеркивают, что переговоры с Россией являются прагматичными, при этом мало говорится о деталях соглашения. Специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф недавно провел встречу с Путиным в Москве, чтобы подготовиться к переговорам. Белый дом сообщает, что Россия, вероятнее всего, сохранит Крым и, возможно, большинство территорий, которые она контролирует сейчас.

    На фоне обсуждений Владимир Зеленский выражает обеспокоенность, что президент США может согласиться на уступки, которые позволят Путину получить «больше украинских территорий».

    Эксперты предполагают, что переговоры могут нести глобальные последствия. Профессор международной политики Моника Даффи Тофт отмечает, что текущая геополитическая ситуация напоминает конец Второй мировой войны, когда ведущие державы перекраивали карту мира.

    Она подчеркнула, что для Трампа и Путина расширение территорий играет ключевую роль в их стремлении сделать свои страны «великими». По ее словам, вопрос Китая также является важным аспектом в переговорах российского лидера и американского президента, поскольку итоги переговоров могут предвосхитить возможные действия Си Цзиньпина в отношении Тайваня.

    Напомним, во вторник ожидался телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    В Киеве выразили опасения по поводу возможной передачи России контроля над портом в Одессе, что может повлиять на стратегические интересы Украины.

    В то же время, СМИ сообщали, что администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.

    В Кремле отметили, что новый разговор между Путиным и Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

    Эксперты спрогнозировали результаты этого разговора в контексте Украины.

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    18 марта 2025, 01:20 • Новости дня
    Белый дом отказал Франции в возврате статуи Свободы

    Пресс-секретарь Белого дома напомнила французам о спасении от немцев благодаря США

    Белый дом отказал Франции в возврате статуи Свободы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ответила на просьбу французского политика вернуть статую Свободы, напомнив о роли США в освобождении Франции во время Второй мировой войны.

    Как сообщает РИА «Новости», представитель Белого дома Каролин Левитт ответила на требование члена Европарламента Франции Рафаэля Глюксманна о возвращении статуи Свободы.

    Левитт подчеркнула, что США сыграли ключевую роль в освобождении Франции от оккупации в годы Второй мировой войны. «Абсолютно нет. И мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня – напомнить им, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн призвал США вернуть статую Свободы, символизирующую демократию, обратно во Францию, в знак несогласия с их политикой, которая, по его мнению, не демонстрирует приверженности демократическим ценностям.

    Напомним, статуя Свободы была изготовлена в конце 19 века во Франции и затем доставлена в США.

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    18 марта 2025, 17:15 • Новости дня
    Путин: Поезд ушел для западных компаний, чьи ниши оказались заняты

    Путин: Для тех западных компаний, чьи ниши оказались заняты, поезд ушел

    Путин: Поезд ушел для западных компаний, чьи ниши оказались заняты
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Привилегий и преференций для возвращающихся западных компаний не будет, для тех, чьи ниши оказались заняты, «поезд ушел», заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Хотел бы еще раз повторить, мы никого не выгоняли, кто ушел с нашего рынка, тот сам принял такое решение. Под давлением элит своих стран, без давления – это уже неважно. В любом случае речь идет об опытных бизнесменах, которые просчитывали риски, понимали последствия своих действий. Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то, как и говорил раньше, у нас в народе так говорят – «поезд ушел». Привилегий и преференций для возвращающихся не будет», – приводит его слова ТАСС.

    Также Путин поручил правительству России внимательно следить за сделками по возвращению западных компаний, которые уходили из России.

    «Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути, оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги. Так не должно быть. Так не бывает», – сказал он.

    Ранее Путин призвал отечественный бизнес не считать санкции временными мерами.

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    18 марта 2025, 14:29 • Новости дня
    Bloomberg: Россия требует прекратить все поставки вооружений Украине на время перемирия
    Bloomberg: Россия требует прекратить все поставки вооружений Украине на время перемирия
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин требует прекратить поставки оружия на Украину в рамках предложенного Дональдом Трампом перемирия, пишет Bloomberg.

    Это условие является необходимым для подписания соглашения о прекращении огня, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника и три источника в Москве, знакомые с позицией России.

    Источники в Москве уточняют, что Россия настаивает на полном прекращении поставок оружия на Украину, но минимальная цель Кремля заключается в том, чтобы прекратить американскую военную помощь, пишет агентство.

    Европейский чиновник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Европа крайне неохотно соглашается с требованием России, говорится в материале. По его словам, блокировка поставок оружия может привести к тому, что Россия сможет перевооружиться во время перемирия, в то время как Украина будет лишена такой возможности.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп намерены начать телефонные переговоры с 16:00 до 18:00 мск.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США незамедлительно обнародуют итоги телефонного разговора лидеров.

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    18 марта 2025, 16:15 • Новости дня
    Путин усомнился в обоснованности названия «большая семерка» для G7
    Путин усомнился в обоснованности названия «большая семерка» для G7
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, выразил удивление по поводу названия G7 «большой семеркой», отмечая, что страны этой группы «на карте не видно».

    «Почему она большая? Непонятно. Что там большого? Куда ни посмотришь, на карте не видно никого», – приводит его слова ТАСС.

    Рост ВВП стран G7 в 2024 году составил лишь 1,9%, а у стран БРИКС – 4,9%, в России два года подряд – 4,1%, подчеркнул президент.

    Россия была членом «восьмерки» (существовала в формате G7 – Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония – с 1976 года) с 1997 года.

    Напомним, Путин приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит в Московском международном Доме музыки.

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    18 марта 2025, 19:15 • Новости дня
    Путин чуть не выругался, говоря о нарушении Западом правовых норм

    Путин резко высказался о нарушении Западом правовых норм

    Путин чуть не выругался, говоря о нарушении Западом правовых норм
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в нецивилизованном подходе к правовым нормам в экономике и политике, отметив, что западные политики игнорируют принципы ради целесообразности.

    Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), раскритиковал Запад за игнорирование правовых норм, передает ТАСС. Обращаясь к участникам, он отметил, что западные политики часто пренебрегают нормами права в политике, оправдывая это целесообразностью.

    «Я, кстати, в политической сфере давно это заметил, не буду сейчас фамилии [западных политиков] называть, вот обсуждают какой-то политический вопрос, [говорят]: «Делаем так». Извините, блин! Я иногда говорил [западным визави] – но так же нельзя, это противоречит [нормам]. «Ну ничего, что противоречит, так целесообразно». Вот и все», – рассказал Путин.

    По его словам, такая же ситуация складывается и в экономике, где западные страны прибегают к замораживанию активов и их изъятию. Президент подчеркнул, что эти действия Запада являются «грубыми и нецивилизованными».

    Ранее Путин заявил, что коллективный Запад не собирается больше стесняться и создавать «хоть какую-то видимость приличия», он открыто угрожает России новыми санкционными пакетами и «штампует их один за другим».

    Коментарии (2)
    18 марта 2025, 10:08 • Новости дня
    Такер Карлсон заявил о росте уровня жизни в России

    Журналист Такер Карлсон заявил, что жизнь в России улучшилась за 25 лет

    Такер Карлсон заявил о росте уровня жизни в России
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень жизни в России за 25 лет значительно повысился, в то время как в крупных американских городах наблюдается ухудшение, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    В интервью на YouTube с коллегой Клейтоном Моррисом журналист Такер Карлсон сравнил уровень жизни в России и США, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что жизнь в России сейчас лучше, чем была 25 лет назад, и задается вопросом, может ли кто-то с этим не согласиться.

    Карлсон также обратил внимание на ухудшение уровня жизни в крупных городах США, таких как Нью-Йорк, Чикаго и Балтимор, за последние 25 лет. По его словам, этот процесс сопровождается отсутствием ответственности со стороны властей за происходящее. Он подчеркнул, что в этих городах происходит деградация, однако никто не несет за это ответственности.

    Ранее Такер Карлсон заявил, что, в отличие от американского метро, в московском нет грязи, граффити, бомжей и наркоманов, а на станциях царят чистота и порядок.

    Также Такер Карлсон назвал Москву более приятным городом, чем любой в США.

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    17 марта 2025, 21:46 • Новости дня
    Белый дом счел преждевременными комментарии о будущем Зеленского

    Белый дом отказался обсуждать будущее Зеленского перед переговорами Путина и Трампа

    Белый дом счел преждевременными комментарии о будущем Зеленского
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перед запланированным разговором президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа Белый дом отказался от комментариев относительно будущего главы киевского режима Владимира Зеленского.

    В Белом доме сослались на преждевременность таких заявлений, передает РИА «Новости». Там заявили: «Мы не станем забегать вперед».

    Ранее Кремль подтвердил активную подготовку к телефонному разговору президента России Владимира Путина с президентом США, в рамках которого будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Кремль вскоре опубликует сообщение об итогах телефонного разговора между двумя лидерами.

    Коментарии (3)
    18 марта 2025, 20:02 • Новости дня
    CNN: Телефонный разговор Путина и Трампа прошел очень хорошо
    CNN: Телефонный разговор Путина и Трампа прошел очень хорошо
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом прошел очень хорошо, сообщил телеканал CNN.

    Как сообщил CNN, об этом заявил российский источник, знакомый с содержанием общения лидеров двух стран, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов.

    Ранее Белый дом пообещал незамедлительно обнародовать итоги разговора Путина и Трампа.

    Коментарии (2)
    18 марта 2025, 19:31 • Новости дня
    Дугин: Путин спас жизнь Трампу, поддержав Харрис
    Дугин: Путин спас жизнь Трампу, поддержав Харрис
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский философ Александр Дугин заявил, что президент России Владимир Путин спас жизнь Дональду Трампу, поддержав Камалу Харрис на выборах президента США.

    На пресс-конференции Дугин выразил мнение, что если бы Владимир Путин открыто поддержал Трампа, то последний подвергся бы серьезной опасности, передает РИА «Новости».

    «Если бы Путин сказал, что он поддерживает Трампа, то Трампа убили бы точно уже. Он просто спас ему жизнь, когда поддержал Харрис», – отметил Дугин, добавив что это «абсолютно правильный ход настоящего стратега».

    Философ подчеркнул, что Трамп должен быть благодарен Путину за такой шаг.

    Напомним, Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума с иронией заявил, что Россия после того, как Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал шуткой слова Путина о «поддержке» Харрис.

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