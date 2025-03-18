Кремль сообщил детали разговора Путина и Трампа

Tекст: Валерия Городецкая

Кроме того, оба лидера выразили поддержку нормализации двусторонних отношений, подчеркивая необходимость совместной ответственности за мировую стабильность, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Президенты договорились продолжать поддерживать контакт по всем обсуждаемым вопросам.

В рамках разговора Путин подчеркнул, что Россия готова к совместной проработке путей урегулирования украинского конфликта, стремящегося к устойчивому характеру. Он также высказал готовность к продолжению усилий по мирному разрешению конфликта на Украине.

Помимо обмена пленными, лидеры обсудили широкий спектр направлений для потенциального сотрудничества, включая экономику и энергетику. Также планируется создание экспертных групп для детального изучения вопросов украинского урегулирования, которые помогут выработать совместные подходы к решению конфликта.

Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.