NYT: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России

New York Times: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, в Киеве обеспокоены возможностью передачи контроля над важным портом в Одессе России, передает РИА «Новости».

Это опасение основывается на заявлениях помощников Владимира Зеленского, которые считают, что президент США Дональд Трамп может согласиться с таким решением.

По словам источников, приближенных к Зеленскому, подобный шаг может значительно повлиять на безопасность и экономическую ситуацию Украины. Они указывают, что контроль над одесским портом имеет стратегическое значение.

В публикации также упоминается, что украинские власти опасаются усиления влияния Москвы на юге страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, австрийский полковник Маркус Райснер заявил украинским СМИ, что истощение ресурсов может привести к потере Львова Украиной.

Напомним, администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщили СМИ.

США обнародуют итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом сразу после его завершения, сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.