Путин подтвердил Трампу гарантии жизни украинским военным при сдаче в плен

Tекст: Валерия Городецкая

Путин подчеркнул, что это решение основывается на гуманитарных соображениях и будет осуществляться в соответствии с российскими законами и нормами международного права, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

Кроме того, Путин сообщил президенту США, что в качестве жеста доброй воли Россия передаст Киеву 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, получивших лечение в российских медицинских учреждениях.

Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов.

Путин в ходе беседы уведомил американского лидера о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны, а также поддержал идею о прекращении ударов по инфраструктуре на 30 дней. Кроме того, Путин указал Трампу на риски из-за недоговороспособности Киева.