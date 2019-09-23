Лукашенко заявил о готовности принять меры безопасности после разрыва ДРСМД

Белоруссия после прекращения действия ДРСМД оказалась в горячей политической точке и вынуждена предпринимать «определенные меры» для обеспечения безопасности, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал, принимая с докладом председателя государственного военно-промышленного комитета республики Романа Головченко. По словам белорусского лидера, после разрыва ДРСМД Белоруссия оказалась в центре внимания, и отметил, что Минск выступает категорически против размещения такого вооружения в Европе. Лукашенко добавил также, что доклад Головченко не стоит воспринимать как «бряцание оружием».

«Речь идет о том, что мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимание на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопасней. Мы это видим и, конечно, должны предпринимать определенные меры», – передает РИА «Новости» слова президента Белорусии.

Напомним, 3 сентября Лукашенко на Международной антитеррористической конференции высокого уровня заявил, что Минск пока не намерен производить или размещать у себя ракеты средней и меньшей дальности.

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