ЕС продлил оружейное эмбарго против Белоруссии на год и санкции против четырех представителей белорусских силовых ведомств, об этом сообщил Совет ЕС.

«Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2020 года», – говорится в заявлении Совета ЕС, передает ТАСС.

В документе уточняется, что Брюссель продлил действие эмбарго на поставки оружия и полицейской техники и визовые ограничения против четырех белорусских силовиков.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск вместе с Москвой будет думать об ответных мерах, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе.