Лукашенко потребовал создать белорусскую ракету

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «поклониться перед китайцами» за разрешение вести сборку китайских ракет, а также поставил задачу создать собственную ракету дальностью до 300 км. Президент призвал «не стоять на коленях» перед Россией из-за нежелания Москвы предоставлять свои полигоны для испытаний.

Во время посещения предприятия НПООО «ОКБ ТСП», которое работает в оборонно-промышленном комплексе страны, Лукашенко рассказали, что сейчас в стране освоена сборка китайских ракет, идет разработка собственного вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 км. Пока сроки по созданию этих ракет не выдерживаются, передает БелТА.

«Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо поклониться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно», – заявил Лукашенко.

Разработчики сообщили, что первый опытный образец должен появиться к сентябрю. При этом они заявили, что Россия не хочет предоставлять свои полигоны для испытаний.

«Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос», – сказал президент.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия – миролюбивая страна, поэтому создавать межконтинентальные баллистические ракеты и ядерное оружие не собирается.

«Наша стратегическая задача в сфере обороны, нанести неприемлемый урон противнику. И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день – это ракеты, высокоточное оружие», – отметил белорусский лидер.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Запад ведет масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства и расколу отношений России и Белоруссии.

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