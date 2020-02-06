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6 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 11:20  |  vz.ru
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Коронавирус уничтожает нефтяные доходы

Коронавирус может обвалить нефть к 30 долларамФото: REUTERS/Lucy Nicholson
Пока от китайского коронавируса больше всего пострадала нефть. Крупнейший за последний год обвал барреля испугал даже ОПЕК+, которая экстренно ищет ответ на вспышку вируса. Как ситуация будет развиваться с медицинской точки зрения, никто пока не знает. В худшем случае баррелю прогнозируют падение до 30 долларов. Впрочем, российская экономика имеет запас прочности, чтобы выдержать и такие цены на нефть. Подробности...
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Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри БелоруссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Две половины США объявили о враждебности друг к другу

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала свою выходку обходительным поведениемФото: Jarrad Henderson/USA TODAY/Reuters
Выступление Трампа в Конгрессе с речью о положении в стране ознаменовалось уникальным скандалом, который многое говорит о ситуации в американской политике. Президент США демонстративно отказался пожать руку спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси, а та опять же демонстративно разорвала бумаги с речью главы государства. Какой сигнал послал Трамп своим соперникам? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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России давно пора навести порядок на своем «заднем дворе»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Госсекретарь США Майк Помпео вихрем промчался по постсоветскому пространству. За три дня он посетил четыре бывшие республики СССР. Лицо главного заокеанского дипломата выражало неподдельную радость. Чему же он радовался? Подробности...
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Добрые дела надо делать ради хейтерских комментариев

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Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

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На фоне нарастающего беспокойства по поводу возможной пандемии коронавируса вопрос «Кто нас лечит?» в очередной раз встает во весь свой немаленький рост. Подробности...
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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              Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

              Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри Белоруссии   6 февраля 2020, 11:04
              Фото: Виктор Драчев/ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас.

              Пожалуй, трудно найти человека, который выиграл бы от начавшегося в 2013 году украинского кризиса больше, чем Александр Лукашенко. Как бы витая над схваткой и предоставляя Минск в качестве площадки для переговоров, он продолжал вести дела со всеми сторонами политического конфликта и выступал посредником для реализации «серых» торговых схем.

              То же касается и испорченных отношений России с Евросоюзом. Выгода Батьки от санкционной войны исчерпывающе описывается хрестоматийным мемом про «белорусские устрицы».

              Сугубо экономическими бонусами приобретения Лукашенко не ограничиваются. За пять лет он существенно улучшил свои отношения с ЕС и даже с США, для которых прежде был «анфан террибль». На Западе рассудили тем образом, что Белоруссии нужно представить альтернативу и не дать ей окончательно уйти под крыло геополитического противника – России.

              Наконец, события последних лет позволили «последнему диктатору Европы» (так Лукашенко называли еще в середине нулевых годов) найти взаимопонимание с белорусской националистической оппозицией. Прежде «змагары» и президент, находящийся у власти уже более четверти века, были непримиримыми врагами. Но после 2014-го националисты стали относиться к Лукашенко не как к «промосковскому предателю», а как к «гаранту суверенитета Белоруссии», который Россию дальше «красной черты» не пропустит.

              В качестве ответной любезности Батька теперь сам реализует некоторые из лозунгов оппозиции – например, об общегосударственной поддержке белорусского языка (которым на должном уровне даже не владеет) в пику русскому. Там, где был железнодорожный вокзал, теперь «чыгуначны вакзал». Вроде бы смешно, но налицо весьма серьезные перемены: позавчерашний сторонник объединения с Россией стал сторожевой собакой белорусского суверенитета, так как ему лучше быть первым парнем на деревне, чем вторым в городе.

              Наиболее показательным свидетельством этого симбиоза стал митинг белорусских националистов, протестовавших (зачастую в откровенно хамской форме) против интеграции с Россией как раз в тот день, когда эту интеграцию обсуждали в Москве Путин и Лукашенко. Белорусскую милицию, прежде крайне жестко реагирующую на несогласованные акции, будто подменили – граждан лишь вежливо просили «разойтись», словно это не Минск Лукашенко, а какой-нибудь Люксембург.

              Проще говоря, за скандальным мероприятием виднелись уши самого Батьки. Это был двойной месседж, обращенный им напрямую к Москве: если не договоритесь со мной, то получите «вот этих», но и я в своих уступках ограничен, поскольку народ против.

              Под таким соусом гораздо проще выбивать займы, скидки, поблажки и квоты – все то, что Лукашенко десятилетиями получал от Москвы и что выдавал за успехи своего экономического гения.

              Беда в том, что в реальности экономическим гением Батька не является. Его взгляды на «народное хозяйство» и методы управления оным оправдали себя в 1990-е, неплохо работали в нулевые, но безнадежно устарели сейчас. Белорусской экономике нужны новые точки роста, но цифровизация, модернизация, даже инвестиции – все эти термины не из президентского лексикона. Все, что он умеет (и умеет действительно хорошо) – это ручное управление, протекционистские меры и продажа «союзнических отношений» России. Раньше в пакете с «союзническими отношениями» шла еще «глубокая интеграция», но со временем выяснилось, что ее потенциал исчерпан: брать на себя новые обязательства Лукашенко не хочет и не может, поскольку это сузит ему пространство для маневра.

              В Москве, сколь можно судить, отнеслись к этому вполне спокойно и с пониманием. Во-первых, к особенностям Лукашенко-политика давно привыкли. Во-вторых, планов «поглощения Беларуси», как утверждают прикормленные Батькой националы, никто и не строил. Да, хотелось, как минимум, более серьезной экономической интеграции перед лицом внешних вызовов, как максимум – наложить на Лукашенко некоторые структурные ограничения, чтобы он не решал свои хозяйственные проблемы за счет наших и не множил серые схемы, простительные разве что частично признанным или вовсе непризнанным государствам.

              Однако неуступчивость Лукашенко подразумевала, что пробуксовывающая и консервативная белорусская экономическая система будет получать от России меньше бонусов (ведь мы и сами не жируем), а она требовала все больше и больше, чтобы в прямом смысле сводить концы с концами.

              Основные торги на этот счет пришлись на 2019 год, и тогда же белорусские СМИ стали менять обращенную к Москве риторику вслед за своим президентом. Тон и темп оной Батька традиционно задавал лично, выступая перед трудовыми коллективами с рассказами о том, что времена наступают тяжелые, потому что белорусы к россиянам со всей душой, а они, неблагодарные, палки в колеса ставят, наживаются на братском горе, продают нефть втридорога – и прочая, прочая, прочая.

              Прошло полгода. И теперь, как следует из результатов социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого, число сторонников союза с Россией в Белоруссии уменьшилось с 54,8 до 40,4 процента. А если считать за весь 2019 год, то рухнуло на 20 процентных пунктов. 

              Этому есть два объяснения. Первое в комментарии газете ВЗГЛЯД предложил политолог Дмитрий Болкунец. Если коротко, само исследование – политический заказ, составленный на компьютере и оплаченный западными НКО, а в реальности обвала русофильских настроений не произошло – личные обиды Лукашенко не переносятся на общество в целом.

              Согласно второму объяснению, все-таки переносятся. В Белоруссии государство традиционно контролирует или пытается контролировать все сферы жизни общества – прессу, НКО, образование, волонтеров, активистов, а государство в Белоруссии – это лично Лукашенко. Те перемены в информационной политике внутри республики, что так ярко проявились в последний год, а возникли еще шесть-семь лет назад, не могли не дать «всходов».

              Молодежь с хамскими русофобскими плакатами – это ведь не статисты, это утратившие связь с реальностью граждане. В среднем белорусы не имеют ни малейшего представления о том, какую часть их доходов прямо или косвенно обеспечивает Россия, хотя до недавнего времени она фактически субсидировала «братскому народу» цены на бензин и до сих пор обеспечивает рентабельность многих его предприятий.

              Кстати, когда Лукашенко записывает на свой счет все успехи белорусской экономики, а все неудачи сваливает на Россию – это тоже не игра, а отражение натуры. Рассуждает он примерно так:

              если я выбил у Москвы кредит, льготу и скидку, то это я молодец, а если дали недостаточно много, то потому что предатели.

              Сломать этот конвейер одурачивания можно и из России, если отказаться от практики скрытого дотирования белорусской экономики – она должна стать строго открытой. В русском национальном характере и в российской публичной политике принято помогать друзьям тактично и не напрашиваться лишний раз на комплименты. А вместо «мягкой силы», обращенной к обществу в целом, вблизи своих границ мы предпочитаем действовать через личные договоренности лидеров. Зачастую так проще и эффективнее, но в долгосрочной перспективе это ставит нас в уязвимое положение.

              Запад действует иначе. Если кому-то помогает, то громогласно – с шоу, перерезанием ленточек и вечерними выпусками новостей, в которых туземцы благодарят белых сагибов. Так, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, кому будут обязаны получатели льгот, кредитов и прочей помощи.

              Российская же практика тихой поддержки с закулисными договоренностями «по-братски» позволяет Лукашенко выставлять себя единственным кормильцем, а в белорусском обществе плодить инфантилов, уверенных, что Россия им только жить мешает.

              Точно такими же иллюзиями в начале 1990-х годов жила Грузия, а значительная часть Украины продолжает жить ими до сих пор, даже несмотря на то, что суровая действительность дала все основания протрезветь (некоторые, видимо, не трезвеют вовсе, хотя это и противоречит человеческой биологии). Белоруссия находится в похожей колее, но нам нельзя отрезвлять ее силой и демонстрировать последствия «развода» на практике. То, что может показаться кому-то «уроком для неблагодарных», является палкой о двух концах, и второй ее конец неизбежно ударит по нам, как это произошло в случае с Украиной.

              Однако прежнее тактичное невмешательство в информационную политику лукашенковской власти, предпочитающей помалкивать о реальной степени зависимости белорусской экономики от российской, должно сменить четкое позиционирование себя как спонсоров и благодетелей, за что – да, нужно платить если не деньгами, то союзными обязательствами.

              Это довольно неприятно – превращать братские отношения в торжище с долговыми расписками. Но рано или поздно Лукашенко уйдет, а белорусы останутся. Создаваемая прямо сейчас иллюзия насчет того, что Москва не благодетель, а вредитель, в конечном счете выведет их на собственный Евромайдан.

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