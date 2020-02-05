В Белоруссии произошел «обвал» пророссийских настроений

За прошлый год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, следует из результатов социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.

Из данных опроса следует, что в 2019 году в белорусском обществе сменилась геополитическая ориентация – процент сторонников союза с Россией снизился с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат».

Указывается, что с сентября по декабрь 2019 года происходило «обвальное падение пророссийских настроений»: за это время число сторонников союза с Россией снизилось на 14,7% - с 54,8% до 40,4%.

В то же время проевропейские настроения в обществе усилились: число сторонников вступления в ЕС выросло с 24,4% до 32%. Именно с сентября по декабрь наблюдался пик интеграционных переговоров и связанных с ними протестов в Белоруссии.

В то же время абсолютное большинство белорусов, участвовавших в опросе, 74,6%, убеждены, что Белоруссия и Россия должны быть полностью независимыми государствами, однако иметь дружеские отношения с открытой границей, отсутствием виз и таможни. Только 6,6% высказались за отношения с Россией, аналогичные с другими странами.

За объединение двух стран в Союзное государство высказались 12,8% респондентов, за вхождение в состав России – 3,7%.

Глава Белорусской аналитической мастерской Андрей Вардомацкий отметил, что раньше такого «обвала» в настроениях не было.

«Раньше такого не было никогда. Причина тектонического обвала носит медийный характер. Дело в том, что изменилась тональность вещания белорусских медиа относительно самой России, а также отношений Белоруссии и России. Тональность приобрела более негативный характер», – заявил он.

Исследование проводилось в декабре 2019 года. Опрошен 1 тыс. 61 человек из разных регионов Белоруссии.

В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после стольких лет Белоруссия и Россия находятся на этапе «раздорожья», хотя этого не должно было быть, а также высказал мнение, что время с принятием конституции Союзного государства из-за России ушло, а создание союза «сверху» может вызвать вспышку недовольства в обществе.

В Кремле не согласились с его мнением о кризисе в отношениях.

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