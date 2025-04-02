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    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».

    13 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    34 комментария
    2 апреля 2025, 22:05 • Новости дня

    США рассказали о планах разгромить Иран к сентябрю

    США раскрыли военные планы против Ирана, если не будет заключена ядерная сделка

    США рассказали о планах разгромить Иран к сентябрю
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти планируют завершить военные операции в Иране до осени, если соглашение по иранской ядерной программе не будет достигнуто.

    Как передает Daily Express, администрация США рассматривает возможность завершения военных операций в Иране до сентября, если иранские власти не согласятся на ядерное соглашение. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о возможности проведения «невиданных ранее бомбардировок» в случае отсутствия сделки.

    Трамп также выразил готовность заключить с Ираном «верифицированное» мирное соглашение, чтобы позволить Тегерану развиваться и процветать. Однако Иран, по словам его президента Масуда Пезешкиана, отказался от прямых переговоров с США и рассматривает возможность переговоров только через третьи страны.

    В 2015 году Британия, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, но в 2018 году США вышли из соглашения и восстановили санкции. Иран в ответ начал поэтапно сокращать свои обязательства в рамках соглашения и отказался от ограничений на ядерные исследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков осудил угрозы США в отношении Ирана, назвав их неуместными, и предложил российскую помощь в выстраивании диалога между странами.

    Москва и Тегеран подчеркнули недопустимость военно-силовых методов против Ирана и угроз его ядерной инфраструктуре, заявив о возможных катастрофических последствиях для региона.

    Из-за нарастания напряженности с Ираном Пентагон направил на Ближний Восток второй авианосец Carl Vinson, который прибудет в регион после учений в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Bloomberg.

    2 апреля 2025, 13:08 • Новости дня
    Юшков: Попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом

    Юшков: Планы США запретить возить нефть из России по Балтике – опасная игра на нервах

    Юшков: Попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом
    @ Stefan Sauer/DPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Торговые маршруты через Балтийское море критически важны для поставок российской нефти. Заигрывания США с ограничениями в данной акватории могут спровоцировать военный конфликт, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Штаты рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море.

    «План США ограничить проход нефтяных танкеров в Балтийском море незаконен с точки зрения международного права», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. Впрочем, он напомнил, что подобные инициативы прорабатывают и Евросоюз, и страны НАТО.

    Тогда в качестве обоснования блокировки судов из так называемого теневого флота России рассматривались экологические мотивы. Кроме того, на Западе утверждали, будто танкеры «угрожают» критической подводной инфраструктуре. Собеседник не исключает, что может быть составлен определенный перечень кораблей, которым закроют вход в Балтийское море.

    «Западные страны имеют в этой акватории наибольшее влияние. Например, Дания контролирует проливы. Если Вашингтон совместно с Европой перейдет от слов к делу, то для Москвы это окажется большой проблемой», – считает Юшков. Он объясняет: через порты Усть-Луга и Приморск вывозится несколько десятков млн тонн нефти в год.

    «Для нас балтийский маршрут очень важен. Перенаправить объемы – крайне сложная задача. В этой ситуации России придется, скорее всего, перейти к сокращению добычи ресурсов. Это приведет к росту цен на мировом рынке, и мы сможем заработать примерно те же деньги. Тем не менее планы США – это серьезный вызов для Москвы», – подчеркнул аналитик.

    «Какие меры мы будем предпринимать: прорываться с боем? Сопровождать военными кораблями торговые суда? Это определенная точка напряженности и сильная игра на нервах, поскольку ни одна из сторон не может гарантировать, что те или иные шаги не приведут к вооруженному конфликту», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Данная мера призвана нанести удар по «теневому флоту» Москвы, пишет в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Джеки Генрих, журналистка телеканала Fox News.

    По ее словам, обсуждение новых ограничений в отношении России началось из-за разочарования главы Белого дома во Владимире Путине. Как сообщает корреспондент, Дональд Трамп считает, что именно Кремль «затягивает всеобъемлющие переговоры о прекращении огня». При этом в Вашингтоне низко оценивают эффективность уже действующих санкций.

    Так, анонимный представитель Белого дома отметил, что в настоящий момент ограничения соблюдаются лишь «на три из десяти» балла. По мнению чиновника, «теневой флот» России станет «легкой мишенью» для оказания необходимого давления. По данным администрации Трампа, на данные корабли приходится около 70% нелегальных продаж нефти Москвы.

    Кроме того, на днях Дональд Трамп предложил ввести вторичные пошлины на сырье РФ, если соглашения о прекращении боевых действий на Украине не удастся достичь. «Это будет означать, что если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в размере от 25 до 50% на всю нефть», – цитирует его слова NBC News.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты полагают, что в данном случае риторика главы Белого дома была адресована американской аудитории, так как озвученные им пошлины и санкции не способны нанести удар по торговле российской нефтью и напугать ее крупнейших потребителей – Китай и Индию.

    Коментарии (23)
    2 апреля 2025, 01:36 • Новости дня
    Атака БПЛА на Таганрог повредила два дома

    Атака БПЛА на Таганрог повредила два дома, эвакуированы 85 жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Из многоэтажного дома в Таганроге на улице Лизы Чайкиной эвакуировали 85 человек после атаки БПЛА, которая привела к повреждению здания.

    В результате атаки БПЛА на Таганрог в Ростовской области были повреждены два многоквартирных дома. Повреждения получил дом на улице Лизы Чайкиной, где произошло возгорание, которое удалось быстро потушить. 

    Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из дома эвакуированы 85 жителей. Дом остался подключенным к коммуникациям, и несущие конструкции, по оценке специалистов, не пострадали. После завершения работы саперов жильцам разрешат вернуться в свои квартиры.

    Городская комиссия утром начнет обследование зданий и оценку нанесенного ущерба. Светлана Камбулова, глава Таганрога, отметила, что введен режим чрезвычайной ситуации, и пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    2 апреля 2025, 10:07 • Новости дня
    США направили второй авианосец на Ближний Восток

    Пентагон отправил авианосец Carl Vinson на Ближний Восток из-за угрозы Ирана

    США направили второй авианосец на Ближний Восток
    @ Z.A. Landers/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за нарастания напряженности с Ираном Пентагон направил на Ближний Восток второй авианосец Carl Vinson, который прибудет в регион после учений в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Bloomberg.

    Министр обороны США Пит Хегсет направил на Ближний Восток дополнительные силы, включая ударную группу авианосца Carl Vinson. Это решение принято на фоне обострения отношений с Ираном из-за его ядерной программы и атак на поддерживаемых Ираном хуситов. Carl Vinson прибудет в регион после завершения учений в Индо-Тихоокеанском регионе, передает Bloomberg.

    Пентагон также продлит пребывание ударной группы авианосца Harry S. Truman в регионе. Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что такое сосредоточение сил повторяет прошлогоднюю демонстрацию силы администрации Байдена. Он подчеркнул, что США готовы к решительным действиям в случае угрозы американским интересам со стороны Ирана или его прокси.

    Иранский лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что любая атака США или Израиля встретит жесткий ответ. Это заявление последовало после угрозы президента США бомбить Иран, если он не откажется от ядерного оружия. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи добавил, что прямые переговоры с США невозможны, пока сохраняются военные угрозы.

    Действия Пентагона совпадают с серией ударов США по хуситам в Йемене, которые, как сообщил Трамп, были уничтожены. Хуситы начали атаковать коммерческие суда в Красном море в поддержку палестинцев после войны Израиля с ХАМАС в Газе.

    Пентагон переместил несколько штурмовиков A-10 и более 300 военных на Ближний Восток.

    Вашингтон пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками в случае эскалации конфликта.

    Иран отказал США в прямых переговорах о ядерной программе и пригрозил атаковать базы США на Ближнем Востоке.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков осудил угрозы США в отношении Ирана, назвав их неуместными.

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    2 апреля 2025, 05:05 • Новости дня
    ПВО Западной группировки сбили восемь дронов ВСУ за сутки

    Западная группировка сбила восемь беспилотников и уничтожила технику ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО Западной группировки войск ВС РФ за последние сутки уничтожили восемь беспилотников ВСУ, а также значительное количество военной техники и живой силы противника.

    Как передает ТАСС, расчеты противовоздушной обороны Западной группировки войск ВС РФ за прошедшие сутки сбили восемь дронов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    Бигма отметил, что за сутки ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, два бронетранспортера М113 американского производства, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, включая два иностранного производства, а также восемь минометных расчетов.

    Кроме того, были уничтожены семнадцать пунктов управления БПЛА, две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и четыре станции спутниковой связи Starlink. Это позволяет оценить, что Западная группировка продолжает наносить значительный ущерб военной инфраструктуре противника на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курске упали обломки сбитого беспилотника на многоквартирный дом, но никто не пострадал.

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Угроедов, Турьи и Мирополья Сумской области.

    Следственный комитет начал расследование удара украинского беспилотника по автобусу с мирными жителями в Горловке.

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    1 апреля 2025, 22:43 • Новости дня
    Депутат Рады предсказал гражданскую войну на Украине

    Александр Дубинский предположил гражданскую войну и распад Украины после конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о вероятности гражданской войны и распада Украины после завершения конфликта с Россией, если не будет найден проект, противопоставляющий страну внешнему врагу.

    Как передает ТАСС, депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение о том, что после завершения конфликта с Россией Украина может оказаться на пороге гражданской войны и распада. Политик считает, что без проекта, направленного против внешнего врага, страна может столкнуться с внутренними противоречиями и определением доминирующей идеи через гражданскую войну.

    В своем телеграм-канале Дубинский написал: «Ставится вопрос о том, что делать с национальными ценностями и ориентирами внутри, если нет проекта анти-Россия? Переход от внешнего врага к внутреннему. То есть определение доминирующей идеи путем гражданской войны».

    Кроме этого, депутат считает, что в случае военного поражения возможно разделение страны. Еще одним вариантом развития событий он назвал «очищение» Украины через проведение аналога Нюрнбергского трибунала. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что переговоры о разделе украинской территории уже ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Подполье сообщило о поражении штаба ВСУ и складов БПЛА в Киевской области.

    В Киевской области удары пришлись по военной базе в Василькове и складам с беспилотниками в Глевахе, вызвав серьезную детонацию, а также, предположительно, по штабу ВСУ в Вышгородском районе, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

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    2 апреля 2025, 14:54 • Новости дня
    Экономист: План США блокировать Балтику для нефти из России нереализуем

    Эксперт Лизан: План США блокировать Балтику для нефти из России нереализуем

    Экономист: План США блокировать Балтику для нефти из России нереализуем
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Zuma/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ввод ограничений в отношении провоза российской нефти по Балтийскому морю рискует обострить отношения Москвы и Вашингтона. Дональду Трампу придется многим пожертвовать, чтобы реализовать данные санкции, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море.

    «Запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России – очередная страшилка Вашингтона. На Западе не первый год обсуждается тема победы над так называемым «теневым флотом» Москвы», – отметил экономист Иван Лизан. По его оценкам, план США блокировать танкеры нереализуем и, более того, грозит им значительными последствиями.

    «Балтийский маршрут для нас критически важен. Если американцы и европейцы начнут хаотично действовать на этом направлении, то для России это станет ударом. Гарантировать проход танкеров придется силой: корабли Балтийского флота будут сопровождать и обеспечивать безопасность судов», – полагает эксперт.

    «Пока же планы по блокировке «теневого флота» будут прорабатываться и обсуждаться, в том числе и в США. Делается это от безысходности. В свое время администрация Джо Байдена сильно подпортила жизнь команде Дональда Трампа, введя всевозможные санкции против Москвы. Сегодня в арсенале нынешнего главы Белого дома осталось не так много инструментов давления», – пояснил экономист.

    Впрочем, он не исключает, что дело может дойти до террористических атак против танкеров. На этом фоне аналитик напомнил о затонувшем сухогрузе Ursa Major. «Другими словами, возможен сценарий давления на нас, при котором корабли начнут минировать и потом их подрывать. Это требует дополнительного анализа наших возможных ответных действий», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Данная мера призвана нанести удар по «теневому флоту» Москвы, пишет в соцсети Х (бывший Twitter, запрещен в РФ) Джеки Генрих, журналистка телеканала Fox News.

    По ее словам, обсуждение новых ограничений в отношении России началось из-за разочарования главы Белого дома во Владимире Путина. Как сообщает корреспондент, Дональд Трамп считает, что именно Кремль «затягивает всеобъемлющие переговоры о прекращении огня». При этом в Вашингтоне низко оценивают эффективность уже действующих санкций.

    Так, анонимный представитель Белого дома отметил, что в настоящий момент ограничения соблюдаются лишь «на три из десяти» балла. По мнению чиновника, «теневой флот» России станет «легкой мишенью» для оказания необходимого давления. По данным администрации Трампа, на данные корабли приходится около 70% нелегальных продаж нефти Москвы.

    Кроме того, на днях Дональд Трамп предложил ввести вторичные пошлины на сырье РФ, если соглашения о прекращении боевых действий на Украине не удастся достичь. «Это будет означать, что, если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в размере от 25 до 50% на всю нефть», – цитирует его слова NBC News.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты полагают, что в данном случае риторика главы Белого дома была адресована американской аудитории, так как озвученные им пошлины и санкции не способны нанести удар по торговле российской нефтью и напугать ее крупнейших потребителей – Китай и Индию.

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    2 апреля 2025, 10:22 • Новости дня
    Захарова: Киев не смог обмануть Вашингтон ударами по энергетике

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим, нанося удары по энергетическим объектам, пытался ввести Вашингтон в заблуждение относительно ситуации.

    По ее словам, киевский режим продолжил наносить удары по энергетическим объектам, надеясь ввести Вашингтон в заблуждение, однако не учел степень осведомленности команды Дональда Трампа, передает радио Sputnik.

    Дипломат отметила, что Зеленский демонстрирует неуважение к президенту США и администрации Белого дома.

    «На Банковой не понимают, что имеют дело с другими людьми. Реально сами говорят, а не обращаются к мертвым в зале», – указала Захарова.

    Представитель МИД России обвинила киевский режим в проведении террористических акций против энергетики России.

    Напомним, ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия может не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает.

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    1 апреля 2025, 22:55 • Новости дня
    Хуситы показали видео уничтожения американского дрона в Йемене

    Хуситы опубликовали видео с доказательством уничтожения MQ-9 Reaper в Марибе

    Tекст: Денис Тельманов

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о сбитом американском беспилотнике MQ-9 Reaper, представив видео с места происшествия, на котором видно обломки дрона с символикой ВВС США.

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» опубликовали видео, подтверждающее уничтожение американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper в небе над провинцией Мариб, передает ТАСС.

    На кадрах, размещенных в телеграм-канале пресс-службы хуситов, видно огненную вспышку, сопровождаемую текстом о крушении дрона. На месте падения сторонники движения продемонстрировали обгоревшие обломки аппарата и поврежденный элемент фюзеляжа с символикой ВВС США, что подтверждает принадлежность дрона.

    Военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что аппарат был сбит с помощью ракеты местного производства. Он также отметил, что с начала эскалации конфликта в Газе хуситы уничтожили не менее шестнадцати американских беспилотников.

    Конфликт в регионе обострился в 2023 году, когда хуситы начали угрожать Израилю и блокировать проход судов через Красное море и Аденский залив. Однако после введения режима прекращения огня в Газе в январе атаки приостановились. Перемирие сорвалось в марте, и хуситы возобновили удары по израильским объектам.

    США, в свою очередь, начали массированные удары по хуситам в Йемене, чтобы защитить свои интересы и обеспечить свободу судоходства. В ответ хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman в Красном море, но информации о повреждениях корабля нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над провинцией Мариб был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper. Белый дом заявил, что удары Вооруженных сил США по йеменским хуситам будут продолжаться, пока те представляют угрозу для судоходства в регионе. Хуситы сообщили о ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, утверждая об успешном применении баллистической ракеты типа «Зульфикар».

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    2 апреля 2025, 00:56 • Новости дня
    Сотрудников «Радио Свобода» в Праге отправили в отпуска

    Сотрудников «Радио Свобода» в Праге отправили в неоплачиваемые отпуска из-за отсутствия финансирования

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудников «Свободной Европы»/«Радио Свобода» в Праге отправляют в отпуска без оплаты из-за задержки финансирования, несмотря на его выделение Конгрессом США.

    Сотрудников радиостанции «Свободная Европа»/«Радио Свобода» (RFE/RL) в Праге начали отправлять в неоплачиваемые отпуска, сообщает агентство CTK. Причина такого решения – отсутствие финансирования, которое должно было быть выделено Конгрессом США на апрель, но так и не поступило.

    Согласно информации источника, неоплачиваемые отпуска начались со вторника. Вопреки ожиданиям, средства из одобренного Конгрессом гранта не были перечислены, несмотря на то, что 26 марта Американское агентство мировых медиа (USAGM) отозвало свое решение о прекращении финансирования RFE/RL и официально уведомило об этом радиостанцию.

    Радиостанция 31 марта подала иск в суд Вашингтона, требуя выполнения постановления об отмене решения американских властей по прекращению финансирования. Конгресс выделил радиостанции около 77 млн долларов до конца года, однако финансовые переводы задерживаются.

    Ситуация усугубилась после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении деятельности USAGM и других правительственных структур. В феврале Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США, также призвал прекратить финансирование «Свободной Европы»/«Радио Свобода» и «Голоса Америки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники радиостанции «Голос Америки» (признана в России СМИ-иноагентом) обратились в суд с иском против членов администрации США, обвиняя их в якобы незаконном закрытии СМИ, пишет Washington Post. «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признаны в России иноагентами) подала иск против агентства США по глобальным медиа (USAGM), чтобы остановить прекращение федерального финансирования новостной платформы, вызвавшего волну критики.

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    2 апреля 2025, 18:40 • Новости дня
    США ввели санкции против четырех россиян и трех компаний

    США включили четырех россиян, три компании и сухогруз из России в санкционные списки

    Tекст: Ольга Иванова

    Соединенные Штаты расширили санкционные списки, добавив четыре физических лица из России, три российские компании и один российский сухогруз.

    США внесли изменения в свои санкционные списки в соответствии с законом о контроле за иностранными активами. В списки добавлены четыре физических лица, три компании и один сухогруз из России. Эти меры предприняты под предлогом борьбы с терроризмом, сообщает ТАСС.

    Среди физических лиц, попавших под санкции, указаны россияне Юрий Беляков и Вячеслав Виданов, а также гражданин России и Афганистана Сохраб Гайрат и гражданин Афганистана Ушанг Гайрат. Все они теперь лишены возможности вести бизнес с американскими компаниями и использовать американские активы.

    Компании, затронутые санкциями, включают ООО «Эдисон», ООО «Колибри Групп» и ООО «Скай Фрейм». Эти фирмы также не смогут взаимодействовать с партнерами из США и использовать американские ресурсы в своей деятельности.

    В санкционный список также добавлен сухогруз AM Theseus, зарегистрированный в России. Этот шаг ограничивает его участие в международной торговле под флагом США и доступ к американским портам.

    Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине.


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    1 апреля 2025, 23:40 • Новости дня
    Трамп решил упростить экспорт американского оружия

    Трамп намерен увеличить лимиты на экспорт американских вооружений до 23 млн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп собирается подписать указ, увеличивающий лимиты на экспорт вооружений, упрощая процесс согласования с Конгрессом.

    Агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует подписать исполнительный указ, направленный на упрощение экспорта американских вооружений. Источники утверждают, что администрация США может объявить о данном шаге в ближайшие дни.

    Указ будет предусматривать повышение лимитов, требующих согласования с Конгрессом, на продажу вооружений. В настоящее время для передачи вооружений на сумму 14 млн долларов или более необходимо одобрение Конгресса, а для предоставления военной продукции или услуг на сумму 50 млн долларов или более также требуется разрешение. Новый указ предложит увеличить эти суммы до 23 млн и 83 млн долларов соответственно.

    Ранее администрация Трампа разрабатывала инициативы для наращивания экспорта вооружений, что соответствует его политике по усилению американской оборонной промышленности на международном рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты из Heritage Foundation и группа законодателей предупредили администрацию США о необходимости срочного обновления устаревшего ядерного арсенала страны

    Американское вмешательство в украинский конфликт включало поддержку вооружением, разведкой и стратегическим планированием, что оказало значительное влияние на ход войны против России

    Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США Дональд Трамп намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.

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    2 апреля 2025, 00:07 • Новости дня
    Россиянин Кублицкий попросил суд США перенести дело на август

    Адвокат Кублицкого добился переноса дела о кибермошенничестве в США на август

    Tекст: Денис Тельманов

    Адвокат россиянина Павла Кублицкого, обвиняемого в кибермошенничестве, подал ходатайство о переносе слушания дела на август 2025 года, чтобы стороны могли лучше ознакомиться с материалами и провести переговоры о досудебном соглашении.

    Как сообщает ТАСС, адвокат Павла Кублицкого, Джон Торикашвили, обратился в суд штата Флорида с просьбой перенести слушание дела своего подзащитного с апреля на август 2025 года. В своем ходатайстве он отметил необходимость дополнительного времени для изучения материалов и проведения переговоров по возможному досудебному соглашению.

    Кублицкий, россиянин, и его сообвиняемый, гражданин Казахстана Александр Ходырев, были обвинены в кибермошенничестве в августе. Их подозревают в участии в сети WWH на даркнете, где якобы производились операции с украденными банковскими данными и поддельными документами. Обвиняемым вменяется сговор с целью торговли незаконными устройствами доступа.

    Судебные документы также сообщают, что обвиняемые прибыли во Флориду в декабре 2022 года, запросив убежище в США. При этом официального трудоустройства у них не было, что может усложнить их правовое положение в суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружной суд штата Флорида освободил под залог обвиняемого в мошенничестве в киберсфере гражданина России Павла Кублицкого.

    Россиянин Владислав Клюшин, обвиненный в США в киберпреступлениях, отказался от сделки со следствием, как заявил посол России в США Анатолий Антонов после его посещения в пенитенциарном учреждении в округе Плимут в штате Массачусетс.

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    1 апреля 2025, 23:24 • Новости дня
    ЮАР обсудила с США политику по расовому вопросу

    Делегация ЮАР прояснила свою позицию по расовой политике на встречах с Белым домом

    Tекст: Денис Тельманов

    Делегация ЮАР во главе с Зане Дангором провела переговоры с представителями Белого дома по вопросам расовой политики и закону об экспроприации земли без компенсации.

    Делегация Южно-Африканской Республики, возглавляемая генеральным директором МИД ЮАР Зане Дангором, посетила Нью-Йорк для участия в работе ООН. Как сообщает ТАСС, в ходе визита делегация также провела встречи с высокопоставленными сотрудниками Белого дома. Основной целью визита было прояснение позиции южноафриканского правительства по вопросам расовой политики и закона об экспроприации земли без компенсации.

    МИД ЮАР в своем сообщении отметил, что делегация провела переговоры с директором по Африке Совета национальной безопасности, исполняющим обязанности помощника государственного секретаря по делам Африки и представителями министерства финансов США. Внешнеполитическое ведомство ЮАР охарактеризовало эти дискуссии как «сердечные» и выразило надежду на лучшее понимание позиции ЮАР со стороны администрации США.

    На фоне прихода новой администрации в Белый дом отношения между США и ЮАР обострились. В феврале 2025 года Дональд Трамп подписал указ о прекращении помощи ЮАР, обвинив в расовой дискриминации белых жителей и угрозах конфискации их земли. В ответ президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил о намерении направить делегации в ряд стран мира, включая США, для обсуждения подходов ЮАР к решению возникших проблем.

    Бэкграунд (1209 знаков)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский Минторг добавил в санкционный список 70 компаний из Китая, Пакистана, Ирана, ЮАР и ОАЭ из-за угрозы национальной безопасности и сотрудничества с китайскими военными.

    В ЮАР действует крупная политическая партия, призывающая к геноциду белого населения, о чем заявил американский предприниматель Илон Маск. Посол ЮАР Ибрагим Расул объявлен персоной нон грата в США, как заявил глава Госдепа Марко Рубио, назвав Расула «политиком-расистом».

    Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении федерального финансирования ЮАР, обвиняя южноафриканские власти в конфискации земель у фермеров.

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    2 апреля 2025, 21:32 • Новости дня
    Келлог заявил, что Россия и Украина находятся на грани прекращения огня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Келлог в эфире телеканала Fox News заявил, что конфликт на Украине близится к прекращению огня, однако для этого необходимо, чтобы обе стороны пришли к соглашению, передает РИА «Новости». Он выразил уверенность в том, что достижение мира возможно. «Я считаю, что мы сможем этого достичь. Я правда верю, что мы находимся на грани прекращения огня, но обеим сторонам предстоит прийти к определенному соглашению», – сказал Келлог.

    По словам Келлога, президент США Дональд Трамп «расстроен» из-за действий обеих сторон, но американская сторона нацелена на достижение полноценного прекращения огня. Келлог отметил, что США хотят всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня и надеются, что после этого будет сложно возобновить боевые действия. Он подчеркнул важность разработки «списка условий», который учитывает пожелания обеих сторон конфликта.

    Американский спецпосланник также отметил, что президент США остается сосредоточенным на прогрессе в урегулировании конфликта.

    Ранее Трамп, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня, заявил о наличии «психологического дедлайна».

    Издание The New York Times писало, что московские требования на переговорах о перемирии замедляют процесс и дают России преимущество над США, желающими заключить сделку.

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    2 апреля 2025, 22:02 • Новости дня
    Келлог предложил блокировать танкеры с нефтью из России в Балтике ледоколами

    Келлог: США могут ввести санкции против активов России и транспортировки нефти

    Келлог предложил блокировать танкеры с нефтью из России в Балтике ледоколами
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Новые санкции со стороны США могут коснуться замороженных активов России и транспортировки ее нефти, включая использование ледоколов для блокировки судов, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

    В эфире телеканала Fox News Келлог отметил, что новые антироссийские санкции, которые рассматриваются США, могут быть направлены на замороженные суверенные активы России и попытки остановить транспортировку российской нефти, передает РИА «Новости» .

    По словам Келлога, речь идет о 300 млрд долларов замороженных активов и флоте, перевозящем значительную часть нефти по всему миру. По его словам, 70% такой нефти транспортируется через Балтику, и это движение можно остановить.

    Келлог предложил использовать ледоколы береговой охраны США для блокировки движения судов с российской нефтью, назвав такие меры «экстремальными». В то же время он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на достижении режима прекращения огня в конфликте на Украине. Он выразил надежду на достижение всеобъемлющего прекращения огня на 30 дней, которое охватит воздух, море и сушу.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, и санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. Путин отметил, что основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей.

    Ранее Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского.

    Президент США пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня, а также обсуждался запрет на проход судов с российской нефтью по Балтийскому морю.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков предупредил, что попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом.

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