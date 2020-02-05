Эксперт назвал заказчика соцопроса об обвале пророссийских настроений в Белоруссии

«Соцопрос, согласно которому в Белоруссии произошел «обвал» пророссийских настроений, похож на политический заказ, а автор исследования Андрей Вардомацкий последние годы живет в Польше», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Болкунец. Так он отреагировал на результаты опроса, согласно которому за прошлый год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось на 20%.

«Андрей Вардомацкий прекрасный социолог, но последние пять лет он живет в Польше. И все это время не был в Белоруссии. У него нет в Белоруссии никаких лабораторий. Поэтому все эти исследования кабинетного типа – написаны на компьютере. Я не доверяю такого рода исследованиям», – сказал эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец.

Политолог напомнил, что Вардомацкий получает финансирование от ряда западных НКО. «Это известный факт, он этого даже не скрывает. Информация есть в открытом доступе. Поэтому здесь надо искать заказчика исследования», – добавил он.

Собеседник не исключил, что соцопрос вообще мог не проводиться, потому что зафиксирован «очень серьезный разрыв». «У меня серьезные сомнения в качестве этого исследования. Тем более, что всякая социология в Белоруссии запрещена и доверять такого рода информационным вбросам я бы не стал», – подчеркнул эксперт.

По его словам, если результаты опроса коррелируют с отношениями президента страны Александра Лукашенко с российской властью, «то это его личные отношения» и «это никак не сказывается на взаимодействии или отношении белорусских граждан к России».

По оценке Болкунца, в Белоруссии по-прежнему около 60% жителей страны придерживаются пророссийских взглядов, а не 40%, как утверждает Вардомацкий.

«Это можно оценивать по косвенным признакам. Во-первых, это вовлеченность аудитории в российскую медийную среду, во-вторых, это количество граждан в Белоруссии, которые уехали работать в Россию. По данным на 1 января, это больше 700 тысяч граждан, которые стоят на миграционном учете. Есть и другие косвенные признаки, которые показывают очень позитивное отношение белорусов к России», – подытожил Дмитрий Болкунец.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, согласно результатам исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого, за прошлый год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%. С сентября по декабрь 2019 года происходило «обвальное падение пророссийских настроений»: за это время число сторонников союза с Россией снизилось на 14,7% – с 54,8% до 40,4%. В то же время проевропейские настроения в обществе усилились: число сторонников вступления в ЕС выросло с 24,4% до 32%.

В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после стольких лет Белоруссия и Россия находятся на этапе «раздорожья», хотя этого не должно было быть, а также высказал мнение, что время с принятием конституции Союзного государства из-за России ушло, а создание союза «сверху» может вызвать вспышку недовольства в обществе.

В Кремле не согласились с его мнением о кризисе в отношениях.

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