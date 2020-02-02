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2 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:45  |  vz.ru
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Американская нефть доведет Лукашенко до украинского сценария

Америка готова залить Белоруссию своей нефтью Фото: REUTERS/Noah Berger
Госсекретарь США воспользовался разногласиями Белоруссии с Россией по цене на нефть и заявил о готовности на 100% обеспечить белорусов собственным сырьем. Только о скидке он даже не заикнулся. Заигрывание Минска с Западом переходит на новый уровень. Чем американская нефть для Лукашенко лучше российской? Подробности...
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«Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула с пережившей блокаду жительницей города Фото: горсовет-керчь.рф
Реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Главе Госдепа пришлось разочаровать Зеленского

Майк Помпео и Владимир Зеленский публично улыбались - но их реальное настроение вряд ли было настолько же радужнымФото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Госсекретарь США продолжает свой визит по постсоветскому пространству, а в Киеве, куда Майк Помпео приехал прежде всего, теперь пытаются прийти в себя. Все дело в том, что сказал и что не сказал глава американской дипломатии во время пребывания на Украине. Почему Киев столь разочарован визитом госсекретаря США? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Балканы могут взорваться вулканом войны

Андрей Манчук, политолог
Тридцать лет независимости превратили бывшие югославские республики в колонии стран первого мира, а перманентный экономический кризис провоцирует рост социальных противоречий, помноженных на старую межнациональную рознь. Подробности...
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Человек должен оставаться гражданином даже в коме

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Куда только не обращались родственники крымчанки Васильченко – паспорт ей не выдавали больше года. Раз не может прийти сама, то и паспорт выписать невозможно. Она вроде бы гражданка, а вроде как уже и нет. Подробности...
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Юбилей «Макдоналдса» – это и юбилей национальной трагедии

Сергей Мардан, публицист
Идея с самого начала поражала кристально чистой, незамутненной глупостью. Только человеку, бесконечно далекому от России, могла прийти в голову мысль, что события начала 90-х имеют для нас хоть какой-то ностальгический смысл. Подробности...
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              Американская нефть доведет Лукашенко до украинского сценария

              Америка готова залить Белоруссию своей нефтью    2 февраля 2020, 19:42
              Фото: REUTERS/Noah Berger
              Текст: Ольга Самофалова

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              Госсекретарь США воспользовался разногласиями Белоруссии с Россией по цене на нефть и заявил о готовности на 100% обеспечить белорусов собственным сырьем. Только о скидке он даже не заикнулся. Заигрывание Минска с Западом переходит на новый уровень. Чем американская нефть для Лукашенко лучше российской?

              США готовы полностью на 100% обеспечить потребности Белоруссии в нефти по конкурентным ценам, достаточно только попросить. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем. При этом США, по его словам, таким образом хотят помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство. 

              Вопрос поставки нефти в Белоруссию звучит достаточно остро для республики с нового года. После того как Минск отказался покупать российскую нефть из-за несогласия с ценой. Поставки нефти в Белоруссию возобновили с 4 января только подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцириеву «Русснефть» и «Нефтиса», но объемы, конечно, мизерные и несопоставимы с теми 18 млн тонн нефти, которые Россия поставляла в Белоруссию беспошлинно в рамках действующего ранее соглашения.

              Поиск альтернативных поставок российской нефти – это уже традиционный способ давления Минска на Москву в период обострения нефтегазовых споров, которые случаются с завидной периодичностью. Правда, на этот раз Лукашенко зашел намного дальше, чтобы доказать, что эти слова – не пустой звук, и за ними последуют реальные действия. Так, недавно он купил первую партию, хоть и очень скромную, норвежской нефти. А теперь президент Белоруссии с распростертыми руками встречает госсекретаря США.

              Еще до визита Помпео в Минск Лукашенко даже составил целый план в цифрах по диверсификации поставщиков нефти. По его словам, доля российской нефти в импорте Белоруссии снизится со 100% до не более 30-40%. Еще 30% сырой нефти Белоруссия будет получать через Балтику и еще 30% – через Украину.

              А в преддверии визита госсекретаря США, Лукашенко заявил о переговорах по поставкам нефти с США, а также с Саудовской Аравией и ОАЭ.

              Суть спора в цене на нефть. Минск привык покупать супердешевую российскую нефть благодаря тому, что в рамках Таможенного союза белорусы не платят экспортную пошлину. Однако в этом году экспортная пошлина в России немного снизилась из-за налогового маневра, проводимого в РФ. Пошлина обнулится к 2024 году, когда завершится налоговый маневр.

              Для Белоруссии это означает, что российская нефть для нее стала в этом году немного дороже. По оценке белорусских властей, она стала дороже на 1,6 млрд долларов, чем в прошлом году при годовом объеме поставок в 24 млн тонн. Правда, реальные поставки для белорусских НПЗ составляли лишь 18 млн тонн российской нефти, а остальные 6 млн тонн в виде «перетаможки» белорусы просто перепродавали на экспорт по рыночной цене, кладя себе в карман разницу.

              Белоруссия хочет покупать нефть по прошлогодним ценам. Поэтому она требует компенсировать ей потери. Раз Россия из своего бюджета не готова предоставлять такие компенсации (для белорусских НПЗ), то белорусы стали требовать от российских нефтяных компаний снижения их маржи от продажи нефти в Белоруссию. Если б больше некому было продать нашу нефть, может быть такой шантаж и прошел бы. Но он не действует.

              Российскому бюджету продавать сырую нефть в любую другую страну, кроме Белоруссии, намного выгодней, так как он не теряет в этом случае экспортную пошлину. Тогда как Лукашенко, как ни крути, выгодней покупать российскую нефть, которая все равно на 78 долларов с каждой тонны дешевле, чем на мировом рынке.

              Лукашенко прав, когда говорит о завершении налогового маневра, тогда ему действительно придется покупать российскую нефть по рыночным ценам. Но налоговый маневр в России еще не закончен, до этого еще пять лет. И все эти годы дешевле нефти из России ему объективно не найти.

              «В феврале таможенная пошлина на сырую нефть составляет 78 долларов за тонну. Это более 10 долларов с барреля. Белоруссия не платит эту таможенную пошлину при покупке российской нефти, поэтому сегодня экономия поставок для нее 78 долларов с тонны. Соединенные Штаты готовы давать Лукашенко такой дисконт в более чем 10 долларов с барреля? Это смешно, потому что таких дисконтов никто давать не будет. Российские компании такой дисконт тоже не дают, его обеспечивает российское государство с точки зрения Таможенного союза», – говорит руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.  

              Собственно, в Таможенном союзе, кроме России и Белоруссии, есть еще Казахстан, у которого тоже много собственной нефти. Однако казахи почему-то до сих пор не продают белорусам нефть в серьезных объемах. И Симонов уверен, что дело здесь не в политике, а в экономике.

              «Поставки сырой нефти из Казахстан в Белоруссию идут не потому, что, как говорят казахи, Россия якобы создает проблемы с ее транспортировкой через свою территорию. А потому, что у казахов тоже есть экспортная пошлина, хоть она и немного меньше, чем в России – 60 долларов. В рамках Таможенного союза Казахстан должен будет поставлять нефть Белоруссии тоже беспошлинно. Но Казахстан не собирается отдавать эту нефть Лукашенко, имея убыток 60 долларов с тонны сырой нефти», – поясняет Симонов.

              Так же и российский бюджет не дополучает деньги из-за интеграции с соседом. В этом году российский бюджет не дополучал бы 78 долларов с каждой проданной Белоруссии тонны сырой нефти. Тогда как продавая свою нефть в любую другую страну, российский бюджет, наоборот, пополняется на эти десятки долларов с каждой тонны. Поэтому нежелание Лукашенко покупать российскую нефть Москве только на руку.

              Со сбытом российской нефти у России нет никаких проблем. Например, «Лукойл» после того, как белорусы отказались брать нефть по текущим ценам, перенаправил свои поставки в Приморск и Новороссийск, где есть дополнительные мощности. На Балтике есть еще динамично развивающийся российский порт Усть-Луга, который также готов принимать российскую нефть для экспорта. «Для России нет никакой проблемы заместить эти 18 млн тонн в год, которые ранее беспошлинно поставлялись Белоруссии», – уверен глава ФНЭБ.

              Это скорее у белорусских НПЗ возникнут проблемы с переработкой теоретической американской нефти на белорусских НПЗ, которые технически заточены на переработку именно российской нефти. Белорусам понадобится вложить немало денег и потратить время на модернизацию своих НПЗ. Правда, там вроде как все эти годы модернизация велась – но эксперты сомневаются в том, что она была доведена в реальности до ума.

              Россия, со своей стороны, на компромиссы не идет. Москва хочет более глубокой политической интеграции. Она посчитала и поняла, что слишком мало получила за свою финансовую поддержку Минска. Лукашенко так и не признал ни Абхазию, ни Крым, и еще вечно угрожает уйти на Запад.

              «Лукашенко, как ему кажется, придумал просто шокирующую Россию политическую схему – взять нефть в Америке и пригнать ее через балтийские порты Эстонии и Латвии. Видимо, мы от этого должны вообще потерять сон и начать психовать»,

              – иронизирует Константин Симонов.

              По его мнению, постоянный шантаж России, что Белоруссия уйдет на Запад, уже приелся, и Москва никак не реагирует, поэтому Лукашенко повышает градус. «Скоро, думаю, и я не иронизирую, Лукашенко вообще заявит о желании вступить в НАТО, и не удивлюсь, если у него даже хватит ума сделать это», – рассуждает Симонов.

              Вот только ни сам Лукашенко, ни Белоруссия США не нужны. Они станут лишь разменной монетой для того, чтобы дотянуться до России, а Казахстан вместе с другими странами Средней Азии, куда также прибудет Помпео, призваны стать пешками в борьбе американцев с Китаем.

              «Лукашенко играет в опасную игру с американцами. Помпео говорит, что вернет посла США в Белоруссию. Но мы же знаем, как работают американские посольства в постсоветских странах: они активно начинают работать с оппозицией. Если Лукашенко вернет американское посольство, то получит украинский вариант развития событий. Им удобней будет его снести и поставить какого-то предсказуемого и управляемого», – предупреждает Симонов.

              «США готовы на 100% обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам и пришлют нового посла «для вывода отношений на новый уровень». Так обещал Помпео в Минске. Узнаваемо: в свое время так «вывели на новый уровень» (Виктора) Януковича на Украине. Посол США Джеффри Пайетт сыграл заметную роль», – написал Пушков в своем Twitter.

              Лукашенко, конечно, не может этого не понимать. Но, видимо, считает, что ему под силу играть в такие тонкие игры. Собеседник указывает на то, что белорусский Батька уже открыл свою страну для китайских инвесторов. «Россию Лукашенко не пускает с инвестициями к себе, а китайцев – пускает. Об этом у нас мало говорят, но китайцы там скупают очень большие активы, китайцы там везде. У него такая многовекторная политика. Но это очень опасная штука. Потому что китайцы имеют свои интересы, и они еще предъявят свои требования», – считает Симонов.

              Вероятно, Белоруссия пытается копировать многовекторную политику Казахстана, но в итоге как бы она не стала второй Украиной.

              «В Казахстане американцы сидят давно, и это тоже опасно. Единственное, на что хватило Казахстана, это пустить к себе китайцев и уравновесить американцев китайцами. Но сегодня возникает вопрос, насколько суверенна страна под названием Казахстан, и что будет дальше. Политика, когда ты на своей территории уравновешиваешь одного сильного игрока другим – тоже тонкая, как лед. Пока она срабатывает, а что будет дальше – вопрос серьезный», – заключает собеседник.

              Глава американского внешнеполитического ведомства в течение недели посещает страны бывшего СССР. Он уже побывал на Украине, в Белоруссии и Казахстане, а теперь отправится в Узбекистан.

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