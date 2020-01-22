Москве выгоден отказ Белоруссии от российской нефти

Нефтяная ссора с Россией вынудила Белоруссию искать альтернативное черное золото. И первую партии нероссийской нефти Белоруссия уже приобрела – в Норвегии. План Александра Лукашенко состоит в том, чтобы в разы сократить закупки российской нефти. Что же не поделили два соседа, и чем обернется для Белоруссии отказ от российского сырья?

После долгих угроз, Белоруссия нашла альтернативу российской нефти. Она закупила 80 тыс. тонн топлива у Норвегии. Нефть будет доставлена через порт в литовской Клайпеде на белорусский НПЗ «Нафтан». До недавнего времени республика получала черное топливо из России в объеме 18 млн тонн по льготной цене, однако с нового года Москва перестала поставлять соседу сырье.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко периодически говорит о том, что может найти альтернативу российской нефти. То Минск планирует получать нефть из Саудовской Аравии или США через Польшу по нефтепроводу «Дружба» в реверсном режиме. То сырье хотят покупать у Азербайджана, Казахстана и балтийских стран. Продавать нефть белорусам в принципе никто не против, вот только экономическая целесообразность в этом для самой Белоруссии сомнительна. Наконец, после долгих разговоров Белоруссия перешла к делу и действительно закупила первую партию нефти не из России.

План Лукашенко такой: около 30% нефти должно завозиться из Балтии и примерно столько же – через Украину. Поставки нефти из России должны сократиться со 100% сегодня до 30-40%, отметил он.

Все это следствие ссоры двух соседей. К концу прошлого года России и Белоруссии не удалось договориться о заключении нового договора о поставках нефти. Стороны не сошлись в цене, и торг продолжается. Проблема в налоговом маневре, который проводится в России.

Россия придумала этот маневр, чтобы залатать бюджетные дыры, когда цена на нефть в 2014-2015 годах упала и было непонятно, как долго она будет находиться на низких уровнях в районе 40 долларов. Налоговый маневр предполагает постепенно снижение экспортных пошлин на нефть при одновременном увеличении НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) с 2019 по 2024 годы.

«Цель налогового маневра изначально была в повышении доходов бюджета от нефти. Экспортная пошлина позволяла облагать фискальной нагрузкой только половину от всей добытой нефти, именно столько в чистом виде отправляли на экспорт. Налоговый маневр позволяет обложить фискальной нагрузкой всю добываемую нефть в России», – рассказывает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

С тех пор макроэкономическая ситуация стабилизовалась, бюджет стал профицитным, и цены на нефть стабилизировались на приемлемых уровнях – 60-70 долларов за баррель. Поэтому Россия решила компенсировать российским НПЗ потери от налогового маневра, ведь для них нефть становится дороже.

Казалось бы, это внутренние дела России. Однако они прямым образом задевают Белоруссию. Дело в том, что сейчас белорусские НПЗ получают из России нефть без уплаты экспортной пошлины в 30%, то есть по цене ниже рыночной. Однако в рамках налогового маневра с каждым годом экспортная пошлина снижается, и в 2024 году станет нулевой. Это значит, что цена российской нефти для белорусских НПЗ с каждым годом будет увеличиваться до тех пор, пока в 2024 году она не станет полностью рыночной. Проще говоря, для белорусов действует сейчас скидка на российскую нефть в размере экспортной пошлины, и снижение экспортной пошлины означает уменьшение этой скидки для белорусов.

Минск не хочет покупать российскую нефть по общемировым ценам. Ведь тогда себестоимость производства нефтепродуктов на белорусских НПЗ вырастет, и их экспорт в Европу и на Украину может оказаться не таким прибыльным, как сейчас, и стать даже убыточным.

Белоруссии такой сценарий не нравится, поэтому она стала выбивать себе сохранение низкой цены уже с этого года.

У Минска свое видение ситуации. Белоруссия считает, что Россия должна из своего бюджета компенсировать белорусским НПЗ расходы на нефть, как Россия это делает для российских НПЗ. Однако Москва посчитала, что это уже слишком. Почему одно государство из своего бюджета должно дотировать НПЗ другого государства?

«Политические элиты РФ решили провести аудит – что Россия имеет от того, что существенно датирует белорусскую экономику? Мы продаем белорусам нефть по низким ценам, они ее перерабатывают и продают в Европу по высоким ценам. Этот аудит привел к понимаю того, что Белоруссия нам особо ничего не дает. Они не признали ни Абхазию, ни Крым. Поэтому надо либо увеличивать профит наших отношений, теснее интегрироваться, либо будем торговать как со всеми – по рыночным ценам. Но Минск считает дальнейшую интеграцию ударом по белорусскому суверенитету», – говорит Юшков.

Другой вариант решения проблемы состоит в том, чтобы российские нефтяные компании снизили свою маржу (примерно 10 долларов с каждого барреля) при поставках нефти в Белоруссию взамен удорожания ее из-за налогового маневра. Конечно, российские компании не желают терять прибыль из-за Белоруссии.

Юшков уверен, что Россия как государство не только не потеряет, а даже сможет заработать на остановке поставке нефти в Белоруссию.

«Лукашенко грозит тем, что Россия потеряет белорусский рынок сбыта, но российскому государству это выгодно. Если вместо Белоруссии Россия будет продавать 18 млн тонн нефти в дальнее зарубежье, то есть в страны, которые не входят в ЕАЭС, то российский бюджет сможет получить доход в виде уплаченных экспортных пошлин», - отмечает отраслевой эксперт.

А вот с российскими нефтяными компаниями ситуация двоякая. «Когда российская компания экспортирует нефть в Европу, ее маржа иногда бываем меньше, чем когда она продает нефть белорусам. Но это не постоянно, все меняется в зависимости от экспортной пошлины. Когда экспортная пошлина снижается, то становится выгодней продавать в Европу, а не в Белоруссию», – отмечает Юшков.

По его словам,

с нового года скидка для белорусов на российскую нефть марки Urals будет не 13-15 долларов, как раньше, а 8 долларов за баррель. То есть, российская нефть будет обходиться Минску все равно дешевле, чем на рынке. Поэтому несмотря на российский налоговый маневр, Белоруссии по-прежнему выгодней покупать российскую нефть, чем любую другую.

Минск уже несколько месяцев шантажирует Москву обещанием перейти на альтернативную нефть. Россия на это никак не реагирует. «Чтобы доказать, что Минск не блефует, а серьезен, ему надо было купить хотя бы один танкер нероссийской нефти.

«Уверен, что Норвегия продала нефть по мировой рыночной цене, никаких скидок норвежцы не давали. Норвежская нефть стоит на 10 долларов дороже. Белорусы также заплатят за разгрузку танкера в Клайпеду, потом за поставку нефти по железной дорогой, что значительно дороже, чем по нефтепроводу. В итоге только за транспорт Минск отдаст по 15-20 долларов с каждого барреля. Получается, что Белоруссия переплатит 25-30 долларов с каждого барреля норвежской нефти, тогда как российскую нефть она покупала за 50-55 долларов», – отмечает Игорь Юшков.

Впрочем, Белоруссия, по его словам, можно долго заниматься таким «экономическим мазохизмом». Ведь десять лет назад она уже закупала венесуэльскую нефть целых полтора года (в 2010-2011 гг.), хотя она стоила в два раза дороже российской.

Однако кроме экономической целесообразности могут возникнуть технические проблемы. Белорусские НПЗ настроены под переработку российской нефти. Когда белорусы закупали нефть в Венесуэле, поставки из России тоже продолжались, поэтому Минск мог смешивать оба сорта нефти, и технических проблем с переработкой не было. Сейчас же поставки российской нефти остановлены и нефть не с чем смешивать. «Возможно, норвежскую нефть смешают с российской в Клайпеде. Не удивлюсь, если это вообще были своповые операции, и в итоге в Белоруссию придет нефть марки Urals», - допускает Юшков.

Еще одна проблема – это вопрос доставки нефти в Белоруссию, у которой нет выхода к морю. Поэтому логистика поставок будет непростой и дорогой.

Юшков не исключает, что белорусы могут выискивать танкеры с нефтью и в Черном, и в Балтийском море. «Минск может прийти к тому, что будет закупать российскую либо казахстанскую нефть у трейдеров, например, в Усть-Луге на Балтике или в портах Черного моря. С севера нефть будут гнать по железной дороге, а с юга ее придется гнать по трубопроводу «Одесса-Броды», - говорит эксперт. Например, казахи гонят 8,8 млн тонн нефть в год в Усть-Лугу через российскую транспортную систему, а также в Новороссийск через Каспийский трубопроводный консорциум.

Правда, трубопровод «Одесса-Броды» стоит пустой, поэтому потребуется закачать туда 600-700 тыс тонн буферной нефти, чтобы трубопровод заработал. А это дополнительные затраты.

«В итоге Минск может насобирать даже 18 млн тонн, но это будет сверхдорого и бессмысленно. Потому что продажа нефтепродуктов на экспорт по рыночным ценам может не окупить затраты на закупку нефти и ее переработку. Маржа может уйти в минус», – говорит Юшков.

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Однако Минску в любом случае нужна импортная нефть для удовлетворения собственных потребностей в нефтепродуктах, чтобы не было дефицита бензина и дизеля внутри страны. Белоруссия перерабатывает 6 млн тонн нефти для внутреннего потребления, тогда как добывает лишь 1,6 млн тонн собственной нефти. Поэтому, отказавшись от российской нефти, Минску нужно закупать на стороне минимум 4,4 млн тонн. Учитывая серьезные объемы закупки белорусского бензина и дизеля Украиной в условиях ограничений российских поставок, под угрозой оказывает и украинский рынок.

Попытки Белоруссии шантажировать Россию закрытием трубопровода «Дружба» на ремонт, по которому транзитом в Европу идет 48 млн тонн российской нефти в год в дополнение к 18 млн тонн – для нужд Белоруссии, не выгодны самому Минску.

Белоруссия лишится транзитных доходов, а Россия сможет пристроить всю эту нефть на рынках. «В прошлом году, когда почти месяц был перекрыт транзит российской нефти по «Дружбе» из-за загрязнения, поставки российской нефти в Европу на себя взяли три российских порта – Усть-Луга, Новороссийск и Приморск. Добыча в России не останавливалась», – напоминает эксперт ФНЭБ. И сейчас, по его мнению, часть нефти может уйти потребителям через российские порты, которые только выиграют от этой истории. Все, что не влезет в порты, уйдет на российские НПЗ. Россия сможет больше экспортировать нефтепродуктов. Ведь без дешевой российской нефти Белоруссия не сможет поставлять европейцам 12 млн тонн нефтепродуктов, а это значит, что место на рынке освободится под российские нефтепродукты. Кроме того, с каждым годом все больше нефти уходит в Азию.

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