Причина загрязнения российской нефти оказалась невероятной

С российской нефтью случилось нечто уникальное – против ее качества совершена самая настоящая диверсия. По крайней мере, именно так утверждает российский оператор нефтепровода «Дружба», компания «Транснефть». Там заявляют, что загрязнение нефти в трубопроводе произошло умышленно. Насколько убедительной выглядит эта версия?

После обещания вице-премьера Дмитрия Козака наказать виновных в загрязнении российской нефти в нефтепроводе «Дружба» оператор этой трубы «Транснефть» наконец назвала причину случившегося. Как оказалось, загрязнение нефти было умышленным и произошло через частный самарский терминал, который принимает нефть нескольких небольших нефтяных компаний.

«В данный момент в Самаре в офисах нескольких частных организаций идут следственные действия на предмет определения причастности к произошедшему. Сейчас можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре «Самаратранснефть-терминал», осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей», – сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

О загрязнении нефти сообщил «Белнефтехим» в воскресенье, 19 апреля. Географический источник загрязнения стал известен почти сразу: участок нефтепровода Самара – Унеча. Однако как могло произойти загрязнение, до сих пор официально не сообщалось.

Завкафедрой технологии переработки нефти РГУ нефти и газа имени Губкина профессор Владимир Капустин говорит, что умышленный вброс хлорорганических соединений технически вполне возможен.

«Если это диверсия, то действительно можно поставить резервуар, который откачивал бы хлорорганику в трубу и вливал в нефть в предельных количествах. Второй вариант – небольшая нефтяная компания путем введения хлорорганики подняла нефтеотдачу пласта и получила дополнительную нефть. Но диверсию я тоже допускаю», – заявил газете ВЗГЛЯД Капустин.

При этом на памяти профессора, который и сам раньше работал в нефтяной сфере, подобных умышленных действий с хлорорганическими соединениями никогда не было.

«Теоретически это может быть. Другое дело, что я первый раз слышу, чтобы такую диверсию осуществляли. Более правдоподобная, как мне кажется, версия – что хотели получить больше нефти за счет хлорорганической добавки»,

– предполагает профессор. Ранее Капустин подробно рассказывал о том, как небольшие частные нефтяные компании могут злоупотреблять запрещенными в 1990-е годы хлорорганическими добавками для того, чтобы получить больше нефти со своих месторождений. Запрет на использование этих реагентов был снят в 2012 году, однако сейчас их используют лишь небольшие компании.

Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов тоже сомневается в версии умышленного загрязнения нефти. По его мнению, компания «Транснефть» просто нашла «стрелочника», так как вина за попадание некачественной нефти в трубопровод лежит на ней как операторе трубопроводной системы.

По его мнению, сама проблема загрязнения нефти является незначительной и чисто технической. Но из-за сложного периода отношений с Белоруссией Минск использовал этот повод, чтобы раздуть крупный скандал, наносящий вред репутации России. «Белоруссия останавливает поставки нефтепродуктов на Украину, лишая себя прибыли. Но желание наказать Россию у Минска оказалось велико», – считает он.

В итоге в России этот сюжет действительно вышел на значительный уровень. Ряд стран Европы прекратили транзит российской нефти. И хотя убытки только предстоит подсчитать, нет сомнений, что они будут колоссальными.

«Белоруссия зацепилась за эту мелкую историю и грамотно раздула ее до вселенских масштабов. Но хлорорганические соединения были, «Транснефть» это признала. Поэтому Путин начал задавать вопросы: «Как в условиях таких сложных отношений вы могли сделать такой подарок Белоруссии?» Дальше начался поиск виноватых. Поручение найти их досталось профильному министру Козаку. К кому дальше Козак идет? Конечно, к «Транснефти». Что делает компания? По принципу стрелочника спускает ответственность дальше, до того, кто сдавал эту нефть», – рассуждает Константин Симонов.

«На самом деле там не существует системы контроля. Хлор при приеме нефти в трубу не является тем параметром, который «Транснефть» замеряет. Потому что раньше никогда таких историй не было», – считает Симонов.

«Версия о целенаправленной диверсии выглядит очень странно. Что это за загадочные диверсанты, которые хотели насолить Белоруссии? Представить, что наши нефтяные компании таким образом решили навредить «Транснефти», сложно. Что бы с «Транснефтью» ни происходило, понятно, что все свои убытки она соберет с потребителей, то есть с тех же нефтяных компаний. Представить, что кто-то хотел насолить Белоруссии и поэтому аж в Поволжье влил хлор в систему «Транснефти», тоже очень сложно», – говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности.

«Если бы изначально не было проблем у Белоруссии и России, то на эту историю вообще никто бы не обратил внимания. Минск предъявил бы претензии, «Транснефть» выплатила бы деньги, решили бы проблему за несколько дней. Но поскольку история приобрела широкий информационный размах, то приходится искать диверсантов», – заключает Симонов.

Ранее в пятницу в Минске прошли четырехсторонние переговоры операторов нефтепровода «Дружба» четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Украины. Стороны согласовали техническое решение по восстановлению транзита российской нефти по этому нефтепроводу в Белоруссию и Европу.

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Козак накануне пообещал, что качественная нефть из России поступит на границу с Белоруссией 29 апреля. Гендиректор «Укртранснафты» Николай Гавриленко заявил, что южное направление «Дружбы» выйдет на стабильную работу в первой декаде мая. Речь идет о транзите нефти через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию. При этом, по словам украинского менеджера, переговоры в Минске проходили на конструктивной основе. «Не бывает в нашей работе, в нефтетранспортной системе каких-то неразрешимых вопросов. Все абсолютно корректно и профессионально», – сказал глава украинской компании. Впрочем, вопрос компенсаций потерь от прокачки некачественной нефти пока не стали обсуждать. Эта тема оставлена для дальнейших переговоров, которые, судя по всему, будут намного тяжелее.

Ранее в «Белнефтехиме» оценили ущерб от некачественной российской нефти в 100 млн долларов. Украинская сторона свой ущерб оценила как незначительный, выражающийся в недополученной выручке от невыполненных работ. Позиция польской PERN пока неизвестна.