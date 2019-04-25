Российскую нефть испортили запрещенными веществами

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25 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 20:35  |  vz.ru
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Украинцы платят за газ уже больше, чем само государство - за его импортФото: Александр Демьянчук/РИА Новости
Украинское правительство потребовало от местного газового монополиста «Нафтогаза» искать дешевый газ по всему миру – с тем, чтобы снизить цену топлива для населения. Каким способом и по какой цене сейчас получают газ жители Украины? А главное – куда заведет Украину эта кругосветная газовая экспедиция?  Подробности...
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Приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной

В Донбассе теперь будут жить миллионы новых граждан РоссииФото: Алексей Филиппов/РИАНовости
Произошло то, чего давно ждали миллионы людей как в Донбассе, так и в России. Владимир Путин давно уже дал жителям республик гарантии безопасности, взяв их под свою защиту. Теперь же к ней добавляется и наделение их статусом граждан России. Почему это произошло именно сейчас и какой сигнал тем самым Россия посылает Западу? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Западные СМИ: Кремль проверяет Зеленского

«Россия не собирается облегчать жизнь новоизбранному президенту Украины», – пишут западные СМИФото: Kremlin Pool/Global Look Press, Zuma\TACC
«Россия адресовала новому президенту Украины странный приветственный подарок», – пишет французская пресса, реагируя на решение Владимира Путина предоставить жителям ДНР и ЛНР возможность получить российские паспорта. Другие западные СМИ и вовсе считают, что Россия тем самым испытывает и проверяет готовность Владимира Зеленского к компромиссу по Донбассу.  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Робинзону Крузо исполнилось 300 лет

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Даниэль Дефо считал «Приключения Робинзона Крузо» аллегорией человеческой жизни. Эту книгу уже многие годы считают детским чтением; человечество сослало в детскую многие великие книги, но вряд ли они от этого стали хуже. Подробности...

В Донбассе закончился день сурка

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Этот указ о выдаче российских паспортов – не о практической пользе. Кто хотел уехать в Россию – уже уехал. Он подвел черту под временем, когда ни войны, ни мира, ни движения вперед, ни даже отступления. Он дал миллионам людей надежду. Подробности...
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Мифы о Турции и геноциде армян

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
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          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
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            Российскую нефть испортили запрещенными веществами

            В загрязнении главного российского экспортного товара виноваты небольшие нефтяные компании в Самарской области   25 апреля 2019, 20:20
            Фото: Илья Мордвинкин/MAGPHOTO/ТАСС
            Текст: Ольга Самофалова

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            Скандал с качеством российской нефти дошел до Европы - Польша и Чехия запретили пропускать грязное топливо на свою территорию. Это грозит России гигантскими убытками и ставит под удар репутацию нашей страны в области нефтедобычи. Судя по всему, к столь масштабным последствиям привела жадность некоторых российских нефтяных компаний - и прямое нарушение технологии добычи.

            История с «грязной» российской нефтью навредила не только белорусским нефтеперерабатывающим заводам и доходам белорусского бюджета. Она бьет также по доходам России от экспорта нефти. В прошлом году на нефть и газ приходилось 45% доходов федерального бюджета, почти 60% экспорта, и около 20% ВВП. Это беда не просто нефтяных компаний России, а всей российской экономики. Поэтому так важно оперативное решение затруднений, и наказание виновных.

            В четверг стало известно, что кроме приостановки экспорта нефтепродуктов из Белоруссии на Украину, в Польшу и страны Прибалтики остановился также транзит российской нефти через трубопровод «Дружба». В частности, некачественная нефть дошла до Польши - и Польша прекратила транзит. При этом, по другой южной ветке транзит нефти через Украину, идущий в Словакию и Венгрию, продолжается. Некондиционная нефть поступит на специальные пункты в Венгрии и Словакии через четыре-пять дней, говорилось в сообщении белорусской стороны. По неподтвержденной информации, Чехия уже остановила прием нефти. К ней она идет как раз по нитке, идущей через Украину и Словакию.

            Виновные в загрязнении поставляемой в Белоруссию российской нефти компании и их менеджмент будут привлечены к ответственности, заявил вице-премьер Дмитрий Козак. В поиске виновных принимают участие правоохранительные органы. «Когда будет выявлено, кто является автором этого «произведения», так сказать, мы примем соответствующие меры и финансовой ответственности, и, вполне возможно, личной ответственности должностных лиц нефтяных компаний, которые это допустили», – заявил Козак. Он отметил, что на участке, откуда стала поступать некачественная нефть, работают четыре нефтедобывающие компании.

            Вице-премьер рассказал, как ведется работа по исправлению проблемы. По его словам, на территории России значительная низкокачественной нефти уже откачана в емкости. Он пообещал, что чистая, качественная нефть дойдет до границы с Белоруссией уже 29 апреля, то есть в понедельник.

            Завтра, в пятницу пройдут трехсторонние переговоры в формате Россия-Белоруссия-Польша. На это встрече планируется обсудить возможность частичной откачки из нефтепровода некачественной нефти на территории Белоруссии и Польши.

            Вопрос компенсации для Белоруссии, по словам Козака, пока не ставился. Минск же уже оценил предварительный ущерб из-за «грязной» российской нефти – в 100 млн долларов от недополученной выручки от реализации нефтепродуктов.

            Повышенное содержание хлорорганики в нефти, идущей по трубопроводу «Дружба», было обнаружено еще 19 апреля. Оператор трубы «Транснефть» и Минэнерго сразу же это подтвердили этот факт. Даже источник загрязнения был обнаружен оперативно – на участке трубопровода «Самара – Унеча». Однако что же именно произошло, никто не говорит до сих пор. Официальная версия проста – это техническая проблема. Однако Козак упомянул, что виновата в ней не одна, а сразу несколько компаний.

            Как же технически возможно загрязнить нефть хлорорганикой так, чтобы ее уровень превышать в 20-30 раз допустимую норму?

            Завкафедрой технологии переработки нефти РГУ нефти и газа имени Губкина, профессор Владимир Капустин предположил, что дело может быть в применении частными небольшими компаниями запрещенных хлорорганических добавок.

            «Чтобы увеличить нефтеотдачу пласта, в него закачивают разные добавки. И есть такая хлорорганическая добавка, которая может повысить отдачу пласта, увеличить количество нефти, которое поднимается на поверхность. Когда закачивается эта добавка, то образуется более четкая разность давления», – рассказал Капустин газете ВЗГЛЯД. Иными словами, это специальные реагенты, которые помогают увеличить добычу нефти.

            «Однако эта хлорорганическая добавка была запрещена Минэнерго еще лет 20 лет назад после большого совещания. Потому что были такие ситуации, когда это очень сильно вредило нефтеперерабатывающим заводам, например, нефтепереработке на Рязанском заводе», – напоминает профессор. Сейчас, по его словам, крупные нефтяные компании, как правило, не используют запрещенную добавку. А вот небольшие частные нефтяные компании, которые хотят получить больше нефти со своих месторождений, – могут злоупотреблять этим.

            «Я думаю, что все компании, которые так навредили, известны, просто о них пока не говорят. Это серьезные вещи, огромный скандал, поэтому все они спрятались», – говорит Капустин.

            В Самарской области, где произошло загрязнение, работает несколько десятков нефтяных компаний. Среди них дочерние компании «Роснефти» и «Лукойла», мелкие фирмы и даже индивидуальные предприниматели с лицензионными участками.

            В чем же опасность этого реагента для нефтеотдачи пласта? «Дело в том, что эта добавка легка по молекулярному весу, поэтому она попадает в бензин. Когда после ректификации бензин идет на риформинг, то эта коррозионная добавка выводит из строя теплообменники. Иначе говоря, эта

            добавка очень агрессивно воздействует на трубы теплообменника, что приводит к смешиванию высокооктанового бензина с низкооктановым, поэтому идет потеря октанового числа. Это основной минус. Это очень сильно сказывается на эффективности нефтеперерабатывающего завода»

            , – объясняет Владимир Капустин. Отсюда и повреждение оборудования на Мозырском НПЗ, на что жаловались в Белоруссии.

            Если навредили нефтяники, то как получилось, что «Транснефть» – как оператор трубопровода – не выявила факт загрязнения нефти, которая поступает в ее трубу?

            Качество нефти, которая сдается в трубу «Транснефти», контролируется по целому ряду параметров, но не на содержание хлора. В основном на входе в трубу проверяют уровень серы, пишут «Ведомости» со ссылкой на партнера «Транснефти». Капустин не исключает, что могли просто упустить: «В какой-то момент может не быть хлорорганики, а в какой-то момент ее много. Она импульсивно закачивается, а не потихонечку. Видно, в какой-то момент упустили. Или так как давно такого не было, то не сделали этот анализ. Сейчас надо жестко контролировать качество нефти на входе в трубы «Транснефти», и все опять восстановится».


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