Угроза Медведева Украине содержит намек и для Лукашенко

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18 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 21:52  |  vz.ru
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Китай ждет помощи от России в области авиации

Китай и Россия вместе прорекламируют конкурента Boeing и AirbusФото: Long Wei/ZUMA/Global Look Press
Впервые организатором авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском будет не только Россия, но и Китай. А главным экспонатом станет совместный российско-китайский проект широкофюзеляжного самолета CR-929, который обещает разрушить мировую дуополию Boeing и Airbus. Почему Пекин столь заинтересован в сотрудничестве с Москвой по данному направлению? Подробности...
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Вошедший в Черное море американский эсминец попал под прицел ВМФ России

Корабль-разведчик «Иван Хурс» стал соглядатаем эсминца «Росс» на ближайшие три неделиФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Вошедший в акваторию Черного моря американский эсминец «Росс» оказался под плотной слежкой российского ВМФ. К американцу приставлены сразу два конвоира – корвет «Василий Быков» и корабль-разведчик «Иван Хурс». С помощью каких технических средств наши моряки будут отслеживать каждый шаг «Росса»? И для каких целей мы следим за ним столь внимательно? Подробности...
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Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
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Запад уничтожает свою историю

Фото: кадр из видео
Снос памятников советским вождям и воинам-освободителям на Украине для многих выглядит как свидетельство уникального одичания местного населения. Однако тут украинцы не оригинальны. Война с памятниками – тайная или открытая – это остро модный политический тренд. Он захватывает все новые страны «победившей демократии».  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Дмитрий Быков и портвейн «Анапа»

Маргарита Симоньян, член Общественной палаты, главный редактор телеканала «Russia Today»
Я желаю Быкову поскорее поправиться потому, что «Букера» ему, кажется, так и не дали. А ведь тоже давно пора. Он ведь и правда один из лучших журналистов и авторов нашей эпохи. Подробности...

Если вы не продаетесь, это не значит, что на вас не зарабатывают

Алексей Алешковский, сценарист
Зачем нам мораль? Чтобы не убивать, не красть и не прелюбодействовать? Да бросьте! Может, чтобы возлюбить ближнего? Как бы не так. Мораль нам нужна для оправдания убийств, воровства, предательства и ненависти. Подробности...

Церковные диссиденты успешно решают дьявольскую задачу

Епископ Питирим (Творогов), епископ Душанбинский и Таджикистанский
Только безумец может желать гонений, чтобы очистить Церковь. Мужество – победить грех в самом себе, смелость – жить среди грешников, не осуждая их, а являя пример, которому они могли бы подражать. Подробности...
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            Россия вводит эмбарго на экспорт угля и нефтепродуктов   18 апреля 2019, 21:40
            Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
            Текст: Ольга Самофалова

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            «Прекращение таких поставок... может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны». Так в Киеве отреагировали на заявление премьер-министра РФ о намерении прекратить поставлять Украине российские нефть и уголь. Однако на самом деле вряд ли эта возможность будет использована. Почему?

            Москва оперативно ответила на недавнее расширение Киевом списка запрещенных российских товаров для импорта. 

            «Я подписал постановление правительства на эту тему. Во-первых, мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров. Эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов. Во-вторых, устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. В-третьих, определяется перечень товаров, которые с 1 июля текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и те же самые нефть и нефтепродукты», – заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Полный список опубликован на сайте правительства.

            Что касается первой части, то под запрет, в частности, попала различная бумажная и картонная продукция. В 2018 году на поставки из России книг, бумаги и картона приходилось 3% от общего экспорта. Россия также ограничивает поставку одежды и обуви на Украину – костюмы, майки, свитеры, чулки и многое другое. Впрочем, доля продукции легкой промышленности в общем экспорте из России была незначительной. Плюс Украина не сможет теперь покупать ряд металлической продукции (проволока, канаты, трубы, сетка, крепеж, эмалированная посуда), на которую приходится 8% в общем объеме экспорта из России. Наконец, ограничения коснулись части продукции машиностроения. Под запрет попали российские трубоукладчики, бульдозеры и погрузчики. В целом на машины и оборудование приходилось 10% экспорта из России на Украину.

            Но, конечно, наиболее значимым экспортным товаром из России на Украину являются минеральные продукты, в частности, нефть, нефтепродукты и уголь. На эту группу приходилась половина всего экспорта из России на Украину – 49% по итогам 2018 года.

            Несмотря на евроинтеграцию и всевозможные запреты и ограничения Украины по отношению к российским товаров и «ответки», Россия оставалась значимым торговым партнером Украины. Более того, после естественного падения экспорта в первые годы экономического противоборства, Украина в 2018 году нарастила импорт из России. Он вырос почти на 20% до 9,49 млрд долларов по сравнению с 2017 годом. 

            И особенно сильна зависимость Украины от России с точки зрения энергоносителей. Так, по данным за 2018 года, Россия остается крупнейшим поставщиком угля на Украину. Больше половины (60%) каменного угля и антрацита Украина импортирует именно из РФ. По данным РЖД, поставки российского угля на Украину выросли в 2018 году на треть  – до 12,4 млн тонн. На втором месте с большим отрывом идет уголь из США, на третьем – из Канады. Только в прошлом году Украина потратила на импорт угля более 3 млрд долларов. Необычным стало появление среди поставщиков Белоруссии, которая сама его не добывает, но закупает в России. Белорусы неплохо заработали на перепродаже украинцам российского угля.

            По нефтепродуктам главными импортерами для Украины является Белоруссия и Россия. «По итогам 2018 года Белоруссия является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на Украину и занимает примерно 42% украинского рынка, а Россия на втором месте и занимает чуть меньше. На двоих мы держим больше 80% украинского рынка нефтепродуктов. Понятно, что Белоруссия поставляет нефтепродукты, переработанные из российской нефти», – говорит гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

            Украина купила в 2018 году более 8 млн тонн нефти и нефтепродуктов, из них 3,2 млн тонн у России. При этом, у России украинцы покупают в основном дизельное топливо: в 2018 году – 2,6 млн тонн дизтоплива. Бензин же в основном шел из Белоруссии, причем, зачастую он имел российское происхождение. Однако осенью прошлого года Россия прекратила поставлять Белоруссии бензин, дизель и мазут сверх потребностей страны. И это сразу отразилось на ситуации на Украине, где был отмечен резкий скачок цен на топливо (в ряде регионов  на 20%).

            Это значит, что полный запрет экспорта российского угля и нефтепродуктов имел бы колоссальные последствия для Украины. Это привело бы к катастрофе для топливно-энергетического комплекса Украины и всей экономики страны.

            «Прекращение таких поставок становится реальностью, это действительно может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны», – уже бьет тревогу нефтеперерабатывающая компания «Укрнафта».

            «Если Россия не захочет продавать нужные Украине объемы угля и нефти, то дефицит однозначно будет», – не исключает член наблюдательного совета Института энергетических стратегий (Украина) Юрий Корольчук. Быстро перераспределить потоки и закупить уголь в США, Канаде или ЮАР не получится.

            По нефтепродуктам ситуация сложнее, так как есть два крупных поставщика – Белоруссия и Россия. «Однако Белоруссия зависит от российской нефти. Кроме того, Россия и Белоруссия скорее будут действовать синхронно. В любом случае даже если возникнет дефицит в 2 млн тонн российских нефтепродуктов, а это 20% всего баланса, то сразу такой объем закрыть за счет других стран будет невозможно. И сразу вырастет цена на Украине»,  – говорит украинский эксперт.

            Впрочем, Россия на столь жесткий шаг, как полное эмбарго, вряд ли пойдет. И не только из гуманистических соображений, но и из понимания собственной выгоды. Ведь полный запрет на поставки российской продукции ТЭК на Украину ударил бы и по российским угледобытчикам, нефтепереработчикам и производителям нефти. Россия неплохо зарабатывает на продаже угля и дизтоплива Украине. Речь идет о 4,7 млрд долларов только по итогам 2018 года. Именно столько заплатила Украина в прошлом году за минеральные продукты из России.

            Однако правительство хочет более жестко контролировать этот экспорт на Украину, и при желании регулировать объемы угля или дизтоплива. Теперь экспорт угля и нефтепродуктов (чистой нефти идет немного) на Украину будет осуществлять только по разрешения МЭР РФ. При наличии разрешения российские компании смогут поставлять бензины, дизтопливо, пропаны, бутаны и прочие сжиженные газы, а также уголь разных видов.

            Корольчук замечает, что в случае с углем уже действует похожая система квотирования. И появление в числе перепродавца российского угля Белоруссии, возможно, было связано как раз с этим.

            Украина хотела купить угля сверх российского лимита, и Минск с удовольствием ей в этом помог.

            Столь тесная связка трех стран наталкивает на мысли о том, что адресатом этой истории может  быть Минск, с которым в последнее время отношения у Москвы крайне натянуты. России не нравится, что Белоруссия пользуется преференциями, которые дает ей Москва, незаконно заваливают российский рынок санкционкой. Скорее всего, РФ не по душе и перепродажа белорусами угля и нефтепродуктов Украине.

            «Если вспомнить всю историю наших «прекрасных» отношений с Белоруссией в последние месяцы, то можно предположить, что это очередная преамбула: сначала мы вводим запрет на поставки нефтепродуктов на Украину, потом требуем, чтобы Белоруссия тоже прекратила поставки, иначе мы прекратим поставки нефти», – говорит Симонов. - Но мне кажется более реалистичной вторая версия – это история именно про Украину. На эту версию наводит дата принятия решения – перед вторым туром выборов президента на Украине».

            Зачем же нужен такой ход? «Зеленский фактически победил: отрыв настолько колоссальный, что сложно себе представить, что его может остановить. Порошенко пытается спастись, изображая Зеленского агентом России. Кремлю надо показать, что он готов к жестким действиям по отношению к любому украинскому президенту, что нам все равно – Зеленский или Порошенко победит. Тем самым происходит дистанцирование от Зеленского»,– рассуждает Симонов.

            «Зеленский больше на руку России, чем Порошенко. Порошенко нагадил по всем пунктам, и Путин лично с ним общаться не желает. С Зеленским у Путина хотя бы есть возможность для переговоров. С Порошенко общаться уже не о чем», – считает глава ФНЭБ.


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