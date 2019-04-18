Угроза Медведева Украине содержит намек и для Лукашенко

«Прекращение таких поставок... может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны». Так в Киеве отреагировали на заявление премьер-министра РФ о намерении прекратить поставлять Украине российские нефть и уголь. Однако на самом деле вряд ли эта возможность будет использована. Почему?

Москва оперативно ответила на недавнее расширение Киевом списка запрещенных российских товаров для импорта.

«Я подписал постановление правительства на эту тему. Во-первых, мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров. Эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов. Во-вторых, устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. В-третьих, определяется перечень товаров, которые с 1 июля текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и те же самые нефть и нефтепродукты», – заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Полный список опубликован на сайте правительства.

Что касается первой части, то под запрет, в частности, попала различная бумажная и картонная продукция. В 2018 году на поставки из России книг, бумаги и картона приходилось 3% от общего экспорта. Россия также ограничивает поставку одежды и обуви на Украину – костюмы, майки, свитеры, чулки и многое другое. Впрочем, доля продукции легкой промышленности в общем экспорте из России была незначительной. Плюс Украина не сможет теперь покупать ряд металлической продукции (проволока, канаты, трубы, сетка, крепеж, эмалированная посуда), на которую приходится 8% в общем объеме экспорта из России. Наконец, ограничения коснулись части продукции машиностроения. Под запрет попали российские трубоукладчики, бульдозеры и погрузчики. В целом на машины и оборудование приходилось 10% экспорта из России на Украину.

Но, конечно, наиболее значимым экспортным товаром из России на Украину являются минеральные продукты, в частности, нефть, нефтепродукты и уголь. На эту группу приходилась половина всего экспорта из России на Украину – 49% по итогам 2018 года.

Несмотря на евроинтеграцию и всевозможные запреты и ограничения Украины по отношению к российским товаров и «ответки», Россия оставалась значимым торговым партнером Украины. Более того, после естественного падения экспорта в первые годы экономического противоборства, Украина в 2018 году нарастила импорт из России. Он вырос почти на 20% до 9,49 млрд долларов по сравнению с 2017 годом.

И особенно сильна зависимость Украины от России с точки зрения энергоносителей. Так, по данным за 2018 года, Россия остается крупнейшим поставщиком угля на Украину. Больше половины (60%) каменного угля и антрацита Украина импортирует именно из РФ. По данным РЖД, поставки российского угля на Украину выросли в 2018 году на треть – до 12,4 млн тонн. На втором месте с большим отрывом идет уголь из США, на третьем – из Канады. Только в прошлом году Украина потратила на импорт угля более 3 млрд долларов. Необычным стало появление среди поставщиков Белоруссии, которая сама его не добывает, но закупает в России. Белорусы неплохо заработали на перепродаже украинцам российского угля.

На эту тему

По нефтепродуктам главными импортерами для Украины является Белоруссия и Россия. «По итогам 2018 года Белоруссия является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на Украину и занимает примерно 42% украинского рынка, а Россия на втором месте и занимает чуть меньше. На двоих мы держим больше 80% украинского рынка нефтепродуктов. Понятно, что Белоруссия поставляет нефтепродукты, переработанные из российской нефти», – говорит гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Украина купила в 2018 году более 8 млн тонн нефти и нефтепродуктов, из них 3,2 млн тонн у России. При этом, у России украинцы покупают в основном дизельное топливо: в 2018 году – 2,6 млн тонн дизтоплива. Бензин же в основном шел из Белоруссии, причем, зачастую он имел российское происхождение. Однако осенью прошлого года Россия прекратила поставлять Белоруссии бензин, дизель и мазут сверх потребностей страны. И это сразу отразилось на ситуации на Украине, где был отмечен резкий скачок цен на топливо (в ряде регионов на 20%).

Это значит, что полный запрет экспорта российского угля и нефтепродуктов имел бы колоссальные последствия для Украины. Это привело бы к катастрофе для топливно-энергетического комплекса Украины и всей экономики страны.

«Прекращение таких поставок становится реальностью, это действительно может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны», – уже бьет тревогу нефтеперерабатывающая компания «Укрнафта».

«Если Россия не захочет продавать нужные Украине объемы угля и нефти, то дефицит однозначно будет», – не исключает член наблюдательного совета Института энергетических стратегий (Украина) Юрий Корольчук. Быстро перераспределить потоки и закупить уголь в США, Канаде или ЮАР не получится.

По нефтепродуктам ситуация сложнее, так как есть два крупных поставщика – Белоруссия и Россия. «Однако Белоруссия зависит от российской нефти. Кроме того, Россия и Белоруссия скорее будут действовать синхронно. В любом случае даже если возникнет дефицит в 2 млн тонн российских нефтепродуктов, а это 20% всего баланса, то сразу такой объем закрыть за счет других стран будет невозможно. И сразу вырастет цена на Украине», – говорит украинский эксперт.

Впрочем, Россия на столь жесткий шаг, как полное эмбарго, вряд ли пойдет. И не только из гуманистических соображений, но и из понимания собственной выгоды. Ведь полный запрет на поставки российской продукции ТЭК на Украину ударил бы и по российским угледобытчикам, нефтепереработчикам и производителям нефти. Россия неплохо зарабатывает на продаже угля и дизтоплива Украине. Речь идет о 4,7 млрд долларов только по итогам 2018 года. Именно столько заплатила Украина в прошлом году за минеральные продукты из России.

Однако правительство хочет более жестко контролировать этот экспорт на Украину, и при желании регулировать объемы угля или дизтоплива. Теперь экспорт угля и нефтепродуктов (чистой нефти идет немного) на Украину будет осуществлять только по разрешения МЭР РФ. При наличии разрешения российские компании смогут поставлять бензины, дизтопливо, пропаны, бутаны и прочие сжиженные газы, а также уголь разных видов.

Корольчук замечает, что в случае с углем уже действует похожая система квотирования. И появление в числе перепродавца российского угля Белоруссии, возможно, было связано как раз с этим.

Украина хотела купить угля сверх российского лимита, и Минск с удовольствием ей в этом помог.

Столь тесная связка трех стран наталкивает на мысли о том, что адресатом этой истории может быть Минск, с которым в последнее время отношения у Москвы крайне натянуты. России не нравится, что Белоруссия пользуется преференциями, которые дает ей Москва, незаконно заваливают российский рынок санкционкой. Скорее всего, РФ не по душе и перепродажа белорусами угля и нефтепродуктов Украине.

«Если вспомнить всю историю наших «прекрасных» отношений с Белоруссией в последние месяцы, то можно предположить, что это очередная преамбула: сначала мы вводим запрет на поставки нефтепродуктов на Украину, потом требуем, чтобы Белоруссия тоже прекратила поставки, иначе мы прекратим поставки нефти», – говорит Симонов. - Но мне кажется более реалистичной вторая версия – это история именно про Украину. На эту версию наводит дата принятия решения – перед вторым туром выборов президента на Украине».

Зачем же нужен такой ход? «Зеленский фактически победил: отрыв настолько колоссальный, что сложно себе представить, что его может остановить. Порошенко пытается спастись, изображая Зеленского агентом России. Кремлю надо показать, что он готов к жестким действиям по отношению к любому украинскому президенту, что нам все равно – Зеленский или Порошенко победит. Тем самым происходит дистанцирование от Зеленского»,– рассуждает Симонов.

«Зеленский больше на руку России, чем Порошенко. Порошенко нагадил по всем пунктам, и Путин лично с ним общаться не желает. С Зеленским у Путина хотя бы есть возможность для переговоров. С Порошенко общаться уже не о чем», – считает глава ФНЭБ.