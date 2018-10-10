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14 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:42  |  vz.ru
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В переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос

Переговоры России и Белоруссии еще не окончены Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия и Белоруссия пошли друг другу на уступки, решив ряд накопившихся нефтяных проблем. Продавать себе в ущерб бензин и дизтопливо Москва больше не будет. Однако урегулирование ключевой нефтяной проблемы соседям еще только предстоит. Как партнеры решат вопрос с компенсациями от налогового маневра?  Подробности...
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Какие инструменты для защиты украинских православных есть у Москвы

В 17-м веке Киевская митрополия владела совершенно иной территорией, в том числе нынешней Белоруссией и ЛатвиейФото: spzh.news/ru
В понедельник Священный синод РПЦ даст жесткий ответ Константинополю на его решения по Украине. Накануне Кремль пообещал защищать православных на Украине так же, как защищает в России. Церковный раскол даже оказался на повестке заседания Совбеза под председательством Путина. Как же Кремль может предотвратить массовый захват храмов в соседней стране? Один из возможных инструментов давления связан с Эрдоганом. Подробности...
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ЧП с «Союзом» подтвердило возросшие риски российского космоса

Расследование причин аварии «Союза» ведет к тому, что виной всему стал заводской бракФото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Сбой системы разведения ступеней ракеты-носителя «Союз-ФГ» мог произойти из-за отказа пиропатрона – таковы предварительные итоги расследования причин ЧП. На наличие дефектов придется проверять другие носители, что сдвинет отправку людей и грузов на МКС. Наблюдателей удивляет наличие брака в ракете, которая выводила на орбиту пилотируемый корабль. Это заставляет задуматься о перспективах всей российской космонавтики. Подробности...
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Должна ли Россия бояться «пяти глаз»

Внимание даже новозеландской разведки все больше переключается на РоссиюФото: Marcos Brindicci/Reuters
Одно из крупнейших в мире объединений спецслужб «Пять глаз» – англосаксонская организация во главе с США – усиливает свое внимание по отношению к Китаю и России. Что представляет собой эта организация, чем занимается – и какую угрозу она могла бы нести безопасности нашей страны? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Прекрасный русский мальчик Достоевского

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
От Чернышевского хотелось спать, а Писарев был свой – про свободу, про говорение дерзостей. Теперь таких почти не делают. Последний выпуск, говорят, был во времена «Кино» и алюминиевых огурцов. Подробности...

Возможна ли в России старость в радость

Антон Крылов, журналист
Отдать отца или мать в «богадельню» – это почти то же самое, что сдать в детдом родного ребенка. Пойти на это можно только в ситуации нестерпимой нужды. Но даже в этом случае «отказника» осудят все, кто узнает. Подробности...
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Пора кончать с наградной бестолковщиной

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          В переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос

          Переговоры России и Белоруссии еще не окончены    14 октября 2018, 10:20
          Фото: Михаил Метцель/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Россия и Белоруссия пошли друг другу на уступки, решив ряд накопившихся нефтяных проблем. Продавать себе в ущерб бензин и дизтопливо Москва больше не будет. Однако урегулирование ключевой нефтяной проблемы соседям еще только предстоит. Как партнеры решат вопрос с компенсациями от налогового маневра?

          Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Могилеве достигли значимых результатов в разблокировке тех проблем, которые были между Москвой и Минском – «это и по нефетепродуктам, и по перетаможке», рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. У президентов было запланировано несколько часов неформального общения по завершению форума регионов.

          Речь идет о том, что Россия больше не будет поставлять в Белоруссию бензин, дизельное топливо и мазут, как минимум с ноября 2018 года по декабрь 2019 года. По словам главы Минэнерго Александра Новака, это будет прописано в приложении к действующим между странами соглашениям.

          Единственное, Россия сохранит поставки ряда нефтепродуктов, которые в Белоруссии не производятся, но нужны белорусским  нефтехимическим заводам. Это не более 0,5 млн тонн, оценивает Игорь Юшков из ФНЭБ. В Минфине ранее говорили, что речь может идти о сохранении поставок 100-300 тыс. тонн в год вместо нынешних 2 млн тонн в год.

          Россия не раз высказывала недовольство тем, что Белоруссия перепродает в третьи страны поставляемые беспошлинно для внутреннего потребления готовые российские нефтепродукты. При этом, разницу в 100-200 долларов с каждой тонны кладет себе в карман.

          Ранее Новак объяснял, что не видит экономической целесообразности в беспошлинных поставках нефтепродуктов в Белоруссию. Ведь Белоруссия обеспечивает себя полностью собственными нефтепродуктами за счет переработки российской нефти, которую также закупает беспошлинно, то есть по цене ниже рыночной. Лишние же объемы белорусы спокойно могут экспортировать и зарабатывать на этом.

          Более того, Москва неоднократно уличала белорусов в применении серых схем при поставках нефтепродуктов, из-за которых бюджет России недополучал доходы. Россия поставляет нефтепродукты для собственных нужд белорусов, а если они экспортируют их, то должны заплатить в российский бюджет экспортную пошлину. Чтобы не платить эти пошлины, они продают их под видом товаров, за которые платить пошлины не надо.

          Речь идет о реэкспорте нефтепродуктов под видом, например, растворителей и разбавителей, из-за которой Россия в свое время потеряла 1,5 млрд долларов. В 2016 году Москва заподозрила Минск в похожей схеме с уходом от уплаты пошлин, только на этот раз нефтепродукты шли под видом битумных смесей и нефтехимии. Экспорт этих продуктов из Белоруссии тогда неожиданно вырос в 10–20 раз. В этом году речь идет об аналогичной схеме с антидетонаторами и антиоксидантами, экспорт которых тоже неожиданно существенно вырос. Новые соглашения исключают возможность подобных схем и, стало быть, потерь для  российского бюджета.

          С другой стороны, Россия пошла навстречу соседу. Белоруссия, наконец, получила от РФ 263 млн долларов от «перетаможки» нефти, которая не была оплачена с июля. «Перетаможка» - это новый способ белорусов заработать за счет российской нефти. Введена эта схема была в апреле 2017 года как одна из договоренностей Лукашенко и Путина для решения газового конфликта. Суть в том, что российские компании прокачивают транзитом через Белоруссию по трубопроводу «Дружба» 6 млн тонн нефти, продают ее европейцам, и платят экспортную пошлину в российский бюджет. Однако эти деньги должны потом быть переданы в белорусский бюджет, договорились президенты. Но Лукашенко жаловался, что с лета российская сторона перестала передавать эти деньги. И вот сейчас Москва исправила эту оплошность. В обмен на что, остается пока только гадать.

          «Взамен Белоруссия возвращает задолженность по газу, так как исходя из заявлений Лукашенко, Минск, судя по всему, снова стал недоплачивать за газ (как в прошлом году, что вылилось в газовый конфликт – прим. ВЗГЛЯДа). Просто это не озвучивается», – не исключает Игорь Юшков из ФНЭБа.

          Однако нерешенным остается еще ключевой вопрос – как же Россия будет субсидировать белорусскую нефтепереработку в рамках налогового маневра, реализуемого РФ  с 2019 по 2024 годы. Вопрос компенсации потерь для Минска обсуждается, российская сторона ждет предложений от белорусских коллег, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Чуть раньше него в пятницу вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что Минск готовит такие предложения и начнет консультации с Москвой по этой теме с 1 ноября.

          Сейчас белорусские НПЗ получают из России нефть беспошлинно, то есть по более низкой цене. Однако в рамках налогового маневра РФ постепенно обнулит экспортные пошлины (сейчас 30%). В итоге белорусским НПЗ придется покупать российскую нефть уже по мировым ценам, что сделает переработку и экспорт нефтепродуктов не таким прибыльным делом. Российские НПЗ окажутся в лучшей ситуации, так как российский бюджет компенсирует им потери за счет отрицательных акцизов.

          Потери белорусского бюджета из-за налогового маневра в 2019 году оцениваются Минфином Белоруссии в 300 млн долларов. По мере разворачивания налогового маневра потери Белорусси будут расти каждый последующий год на 300 млн долларов и достигнут к 2024 году 1,8–2 млрд, говорил белорусский аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

          Россия будет настаивать, во-первых, на том, чтобы перечислять компенсацию из российского бюджета в белорусский, а не напрямую белорусским НПЗ. Но главный вопрос, вокруг которого и будет вестись ожесточенный спор, считает Юшков – это на какие объемы нефти Россия готова будет субсидировать белорусскую нефтепереработку. Она может переработать всего 18 млн тонн нефти. Но Россия будет настаивать на том, чтобы субсидировать переработку только на 6 млн тонн, потому что именно столько нужно белорусскому рынку для собственных нужд, считает Юшков.

          Такой вывод эксперт делает исходя из того, что Белоруссия в очередной раз завела разговор о диверсификации поставок нефти, то есть об импорте из других стран. Об этом заявил и Ляшенко, и ранее альтернативной нефтью пригрозил Лукашенко. Белоруссия уже пыталась получать нефть из Венесуэлы и Ирана, но эти попытки в итоге потерпели крах.

          Конечно, Минск будет биться за то, чтобы Россия субсидировано полностью всю переработку 18 млн тонн нефти. Однако такое станет возможно только в случае серьезных уступок со стороны Белоруссии. Во-первых, Россия будет настаивать, на том, чтобы белорусы гнали нефтепродукты в Европу через российские, а не прибалтийские порты. Во-вторых, чтобы белорусы пошли на определенную приватизацию своих НПЗ в пользу российских компаний, считает эксперт. «Но Минску будет сложно пойти на это, так как в НПЗ большие интересы белорусских бизнесменов, связанных с белорусскими политиками. В этой мутной воде много кто рыбку ловит», – говорит Игорь Юшков.

          Если же Минск согласится на субсидирование Россией переработки только 6 млн тонн, тогда может надеется получить целую серию поблажек в других областях. Одну «плюшку» белорусы уже получили в виде существенных денег за «перетаможку», которые будут получать, скорее всего, до 2024 года. Во-вторых, белорусы могут получить дешевый газ после 2019 года, когда заканчивается старый контракт.

          «Возможно, в новом контракте белорусы получат, наконец, внутрироссийские цены на газ – то есть менее 100 долларов за тысячу кубометров»,

          – говорит Юшков.

          Еще один пряник, который может получить Минск – это реструктуризация (изменение параметров) долгов, в том числе кредита на строительство АЭС.

          По словам Силуанова, РФ в следующем году будет рассматривать вопрос по рефинансированию ранее выданного займа на 630 млн долларов (тела кредита). Правда, Минск просил о реструктуризации полностью долгов на 1 млрд долларов. Но куда более важным является кредит в 10 млрд долларов, покрывающий 90% стоимости контракта на возведение АЭС. Кредитная линия открыта до 2035 года, но погашение основного долга начнется после ввода АЭС в эксплуатацию в 2020 году. О том, как Минск будет отдавать, можно обеспокоиться уже сегодня.

          Не исключено, что будут даны поблажки также и в сфере АПК.  Лукашенко на встрече призвал Путина продолжить работу над устранением ограничений во взаимной торговле, назвав сотрудничество в аграрной сфере наиболее чувствительным вопросом. Например, Минску не нравится запрет на импорт сухого молока из Белоруссии.

          Впрочем, просчитать до конца, чем же в итоге завершатся переговоры между двумя странами, крайне сложно. «В прошлом году переговоры по газовой проблеме закончились придумыванием такой схемы как «перетаможка», никто такого вообще не ожидал. Поэтому не исключено, что что-то новое еще придумают», – заключает эксперт ФНЭБ.


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