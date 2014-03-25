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8 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:27  |  vz.ru
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Саудовский принц поспешил выгнать Россию с нефтяного рынка

Многие нефтяные запасы России еще только предстоит найти и извлечьФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Через 19 лет России грозит полная потеря добычи нефти. С таким прогнозом выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Еще более страшную участь он отвел Китаю. Светлое нефтяное будущее Аль Сауд предрекает только Эр-Рияду. Насколько обоснован прогноз наследного принца и что ожидает российскую нефтяную отрасль в ближайшие десятилетия? Подробности...
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Как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата

Экспроприировать Почаевскую лавру раскольникам будет так же сложно, как и другие храмыФото: Mykola Vasylechko/wikipedia.org
СБУ объявила на минувшей неделе о разоблачении очередного коварного плана России: «страна-агрессор» якобы спровоцирует украинских националистов на захваты храмов РПЦ, чтобы вызвать гнев мирового христианства. На самом деле ясно, что это киевская власть готовится отнять храмы в пользу «новой поместной церкви». Существуют ли юридические основания для такого отъема имущества? Или все будет происходить по «революционному» сценарию Подробности...
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Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

Так выглядит Китай со стороны БлаговещенскаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В эти дни в Амурской области отметили годовщину начала приграничного туризма: 30 лет назад открылась граница между Благовещенском и Хэйхэ, стоящими на берегах Амура. Что сегодня происходит на единственном участке нашей государственной границы, где два города – российский и китайский – стоят в буквальном смысле друг напротив друга? Подробности...
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Случится ли отторжение Белоруссии от России

В Белоруссии тоже есть политики, желающие противопоставить страну РоссииФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Избавиться от «российского ига» и прийти к «сытой и свободной Европе, царству всеобщего благоденствия». О таких планах публично заявляют ряд политических деятелей Белоруссии. Удастся ли организовать в Минске свой «евромайдан» и государственный переворот? Есть ли перспективы у белорусских ниспровергателей «русского мира»? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Кто важнее – муж или дети?

Дмитрий Ольшанский, публицист
В каком-то смысле ответ на вопрос, есть ли у нас традиционное общество со всеми его так называемыми скрепами или нету, зависит от нашего ответа на другой вопрос, дурацкий, конечно, но существенный. Подробности...

Вопрос ставили и решали дубьем по голове

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
«Что вы хотите, оскорбили. Для вас это, может, и ничего, а это типа «bon sauvage», искренний и честный, как стекло, в своей вере». Это, впрочем, с трудом объясняет, почему втроем на одного соответствует высоким нормам чести. Ну да ладно. Не суть. Про другое. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Порошенко превратил Украину в республику Молоссия

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
Вот как думаете, зачем Нищук говорил о «расовой несостоятельности» жителей Донбасса? Почему Парубий публично выразил симпатию к Гитлеру? Зачем лидер Одесского правого сектора залезла на броневичок? Подробности...
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Случится ли отторжение Белоруссии от России

          В Белоруссии тоже есть политики, желающие противопоставить страну России   8 октября 2018, 10:52
          Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
          Текст: Владимир Веретенников

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          Избавиться от «российского ига» и прийти к «сытой и свободной Европе, царству всеобщего благоденствия». О таких планах публично заявляют ряд политических деятелей Белоруссии. Удастся ли организовать в Минске свой «евромайдан» и государственный переворот? Есть ли перспективы у белорусских ниспровергателей «русского мира»?

          В ведомства Белоруссии поступил законопроект «Об использовании... первого государственного флага» с подписями граждан в его поддержку. Попытка придания официального статуса бело-красно-белому знамени белорусских националистов заставляет задуматься о перспективах их движения. Повторит ли Минск судьбу Киева и придут ли на смену Лукашенко радикальные ненавистники всего русского? Проект закона о знамени подготовлен оргкомитетом по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и депутатами Палаты представителей Анной Канопацкой и Еленой Анисим.

          «Законопроект регулирует правовые основы использования, популяризации и охраны бело-красно-белого флага, который являлся первым государственным флагом Белоруссии и имеет особое историческое и духовно-нравственное значение для республики», – заявила сопредседатель БХД Ольга Ковалькова. В свое время бело-красно-белый флаг в том числе использовался и гитлеровскими коллаборационистами в годы Великой Отечественной войны. Теперь его предлагается уравнять с государственным красно-зеленым флагом, а также разрешить свободно использовать во время официальных праздников и торжественных мероприятий.

          Политолог, редактор портала IMHOclub.by Алексей Дзермант сказал газете ВЗГЛЯД, что факт подачи законопроекта вполне ожидаем, поскольку его инициаторы являются выходцами из оппозиции. «А для оппозиционеров требования легализации националистической символики – это нечто вроде символа веры. Как правило, кроме символики и первенствующей роли белорусского языка они ничего предложить не могут. Скорее всего, ответ МВД на их обращение будет отрицательным».

          Кстати, на днях Минский городской исполнительный комитет вновь оказался не готов установить в столице на улице Володарского, 9, памятную доску, приуроченную к столетнему юбилею объявления так называемой Белорусской Народной Республики (БНР). Данная доска была отлита еще четверть века назад, но до конца согласовать процесс ее установки до сих пор так и не удалось. Ситуацию ранее прокомментировал сам президент Александр Лукашенко, призвавший не делать культ из событий столетней давности. По его словам, создатели БНР хотели независимости, готовы были просить в этом помощи у кого угодно – однако потом снова бы оказались под сапогом. Он подчеркнул, что умные люди должны знать правду о тех событиях. «Не заклеивать, не выдергивать из контекста. Но гордиться этим, если это было так, не надо. Это была печальная страница, и в истории многих народов таких печальных страниц была масса», – подчеркнул глава государства.

          Данное заявление Лукашенко предсказуемо вызвало гнев сторонников идеи «белорусского национального государства» – по их мнению, создатели БНР были героями, боровшимися с российской и коммунистической «оккупацией».

          Современная Белоруссия является важнейшим элементом в системе безопасности, которую выстраивает Москва. Имеет место тесный политический и военный союз: белорусы принимают участие в учениях Западного военного округа РФ, создана единая региональная ПВО, проводятся совместные дежурства боевой авиации, ВПК обоих государств активно сотрудничают друг с другом. В рамках ОДКБ Россию объединяет с Белоруссией (равно как и с Арменией, Казахстаном, Таджикистаном и Киргизией) договор о коллективной безопасности.

          Однако за последние годы в Белоруссии подросло новое поколение молодежи, наивно верящее в затертую, казалось бы, сказку о «сытой и свободной Европе, царстве всеобщего благоденствия». Свое собственное государство на контрасте с этим мифом представляется многим молодым белорусам примитивным авторитарным монстром, способным только «тащить и не пущать».

          Блестящая возможность нажиться

          При этом в Белоруссии наблюдаются попытки разномастных местных «борцов с режимом» объединиться воедино. Авторитетный минский политолог Юрий Шевцов написал: «В Беларуси так происходит много лет: националисты, ориентированные на Европу из «цивилизационных соображений», либералы и часть коммунистов образуют единый фронт, который опирается в своей деятельности на поддержку США и стран ЕС. А также на поддержку западного общественного мнения и особенно СМИ».

          Лидер Белорусского народного фронта (БНФ) Алексей Янукевич ранее подчеркнул: «В Кремле сидит империалистский режим, который жаждет восстановления кровавой империи. Беларусь – независимая страна, белорусы не согласятся ни на какие аншлюсы. Наш выбор – независимость».

          По мнению Янукевича, народ по-настоящему будет свободным только тогда, когда Белоруссия выйдет из всех интеграционных образований, центрами которых является Россия – в частности, ОДКБ и Евразийского экономического союза.

          Помимо геополитического стремления «выключить» страну из сферы российского влияния и войти в число сателлитов Запада, у противников Лукашенко есть и тяга к примитивному экономическому грабежу. В Белоруссии имеется огромное количество разных активов – бесхозных с точки зрения зарубежного капитала. Белорусское общество является уникальным в Европе ресурсом для монетизации государственных предприятий, собственности городских общин, земли, самих людей, т. е. живого товара. Возможностей невероятно много, и все они предполагают демонтаж государства в его нынешнем виде.

          Белорусские радикалы (которым, в случае необходимости, предстоит изобразить «разгневанные народные массы») уже не прячутся в подполье, а выходят на улицы с вполне оформленными желаниями и плакатами «кумиров», наподобие «позаимствованных» у соседей Степана Бандеры и Романа Шухевича. Некоторые поехали на Украину и вступили там в батальоны, занимавшиеся зачистками в зоне АТО в Донбассе. В прессе подобные добровольцы рассказывают: «Мы все убеждены, что Украина победит и дальше нас ждет борьба за независимую Беларусь. Именно поэтому мы хотим набраться здесь опыта».

          Будущее «пушечное мясо революции» набирается за счет наличия в стране «змагарства» – разновидности этнонационализма, представители которого выстраивают свою идентичность на отталкивании и уничтожении в себе всего русского. Типичным представителем «змагаров», к примеру, является белорусский рок-музыкант Сергей Михалок, ранее возглавлявший популярный ансамбль «Ляпис Трубецкой». Перебравшийся в 2014 году из России на Украину, Михалок рассуждает в печати: «Мы будем независимыми странами европейского демократического образца. Я думаю, равняться надо на прибалтов, потому что они тоже были под игом совка долгое время и их опыт в построении нового государства может всем нам пригодиться. Конечно, у многих будут какие-то реваншистские мысли в голове. Несколько лет будет очень трудно. Произойдет перестройка громадной системы. Мы столько лет были под игом. Самостоятельно жить немного сложно, будут проблемы экономического характера. Но надо вырываться из этого совдеповского ада».

          Почему Белоруссия не Украина 

          Ныне в Белоруссии можно услышать националистические лозунги, увидеть бело-красно-белые флаги с гербом «Погоня», применяющиеся сторонниками «самостийности». В интернет в большом количестве вываливаются тексты, пестрящие заголовками в духе «чем белорусы отличаются от русских?», в книжных магазинах тоже нетрудно отыскать образчики литературы подобного рода. Ряд представителей белорусской интеллигенции занимаются переписыванием истории, пытаясь сформировать «национальную идею». Высшим же воплощением белорусского духа объявляется огромное средневековое Великое княжество Литовское, разрушенное «московскими агрессорами». Белорусские националисты шумно празднуют годовщину победы под Оршей, где 8 сентября 1514 года литовский великий гетман Константин Острожский разбил российское войско. Вообще

          история взаимоотношений с Россией подается только как процесс бесконечных войн и унижений национального достоинства белорусов.

          Поэтому, как призывают националисты, надо восстанавливать традиции древней Литвы–Беларуси, а «москальство» в себе следует истреблять...

          Впрочем, Алексей Дзермант сказал газете ВЗГЛЯД, что если сравнивать теперешнюю ситуацию с недавним прошлым, то можно заметить – с середины 90-х и начала 2000-х уровень поддержки националистических идей в Белоруссии снизился. «Если в то время националисты выводили на свои митинги десятки тысяч людей, то сейчас на свой главный «праздник» – столетие т.н. БНР – они вывели всего 5–7 тысяч человек. Всего же в обществе процент их поддержки составляет 5–7% населения». Тем не менее, по словам Дзерманта, меняется сама структура националистического движения. «Если раньше это были в основном организации и партии, то сейчас националисты прежде всего пытаются развить сеть своих СМИ. Происходят изменения в субкультурной среде. Если раньше среди футбольных фанатов были распространены идеи русского национализма и панславизма, то сейчас в фанатском движении доминирует именно радикальный белорусский национализм, солидаризирующийся с украинским».

          Как отмечает специалист, молодежная среда в стране ныне скорее политически индифферентна.

          Сходную точку зрения в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор СПбГУ Николай Межевич. Он привел сравнение с 1987 годом, когда представители националистических движений в республиках СССР никем еще всерьез не воспринимались – и уж тем более никто не мог и предположить, что через несколько лет они придут к власти.

          «Сегодня в Белоруссии националисты – это кучка маргиналов. Сейчас они не контролируют общественное мнение в стране в такой степени, чтобы это начинало представлять опасность. Но это только сейчас... В Таллине, Риге и Тбилиси в 87-м тоже мало кто мог предполагать, что уже через сверхкороткое по историческим меркам время у них начнут искоренять русскоязычное образование и вытеснять русский язык из обихода», – подчеркнул Межевич.

          Однако, как он считает, предпосылок для победы белорусских националистов в ближайшие годы пока нет: «Они проиграли свой самый значимый бой в начале 90-х – народ отверг национализм и предпочел более прагматичный вариант развития. Так вышло потому, что в белорусском народе осталась жива историческая память – люди не забыли, как националисты прибыли в 1941-м в обозе гитлеровской армии. Но время идет, и националисты учатся, проходят хорошие курсы, в том числе в Киеве и Вильнюсе, получают зарубежное финансирование. Для победы им необходимо, чтобы их идеи нашли поддержку в государственных органах Белоруссии. В белорусском парламенте уже сейчас есть депутаты, сочувствующие националистическим лозунгам».

          Аналогия с Украиной, по мнению Межевича, в данном случае не работает. «К сценарию Киева-2014 шли в течение четверти века, причем первые шаги в данном направлении делались еще на излете советского времени, когда республику возглавил Леонид Кравчук. Все эти годы украинский бандеровский национализм беспрепятственно рос и развивался при нейтральном или даже благожелательном отношении государства, постепенно внедряясь во все большее количество мозгов. Но белорусские националисты такой временной форы не получили. Так что у них еще впереди работы на долгие годы», – заключает профессор.


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