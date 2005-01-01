Лукашенко играет с огнем, поддерживая киевскую хунту

Из Киева вновь звучат призывы перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска в «другую столицу». Сначала с таким предложением выступил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко. Он объяснил его «предвзятостью» Белоруссии. Дескать, та не поддерживает антироссийские резолюции, регулярно вносимые Киевом в ООН.

«При всем моем уважении к белорусской дипломатии, но я не могу такую позицию понять, о какой нейтральности идет речь?» – возмутился он, подчеркнув, что Белоруссия «хронически голосует против любых украинских инициатив в ООН даже в том случае, если они не касаются конфликта с Россией».

Эту идею поддержала вице-спикер Верховной рады и уполномоченный президента Петра Порошенко по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко. По ее словам, ссылка на нейтральный статус Минска не выдерживает никакой критики, ведь нейтральные страны обычно воздерживаются при голосовании за резолюции, касающиеся «оккупации» Крыма и Донбасса, а Белоруссия постоянно «выступает одним фронтом с РФ».

В тот же день стало известно о решении президента Белоруссии Александра Лукашенко усилить границу с Украиной, поскольку с ее территории идет большой поток бандитов с оружием (как будто в предыдущие годы войны этого потока не было). Думаю, это можно считать косвенным ответом на выпады Киева.

Вообще странноватая логика у киевских политиков и дипломатов: какой нейтральности они ждали от страны, входящей в союзное государство с Россией? Или тоже только что это заметили, как Лукашенко – поток бандитов?

Впрочем, у многих в России тоже возникает вопрос, можно ли позицию Белоруссии назвать объективной. Достаточно вспомнить, что официально Минск не признал вхождение Крыма в состав России, хотя это было бы логичным шагом со стороны ближайшего союзника. Правда, «оккупации» или «аннексии» Лукашенко тоже не признал, всякий раз уходя от ответа и выдвигая размытые формулировки, что де-юре Крым – это Украина, но де-факто – Россия.

Что же касается проблемы Донбасса, Лукашенко с самого начала заявлял о своей нейтральности. И в Белоруссии уголовному преследованию за «наемничество» подвергаются как те граждане страны, кто воевал за Украину, так и те, кто был на стороне ДНР и ЛНР.

Наверное, именно такой и должна быть позиция нейтрального государства. Но, учитывая союзнические отношения с Россией (которая хотя и не является стороной конфликта, но имеет четкое мнение относительно того, кто прав, а кто виноват), на практике можно было бы не применять наказание для воевавших в рядах ополчения народных республик.

Но если в данном случае трактовать действия белорусских властей можно по-разному, то совершенно однозначно выглядит, например, тот факт, что Минск снабжает украинскую армию.

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В августе в одном из киевских СМИ украинский военный эксперт рассказал о том, что Минск поставляет для нужд ВСУ автомобильную технику, с которой у Украины всегда были огромные проблемы. На самом деле поставляет не напрямую: в 2016-м было подписано межправительственное соглашение о сборочном производстве белорусских грузовых автомобилей МАЗ-6317 в Черкассах. Но неужели в Минске не понимали, что этот советский грузовик, специально созданный для армии, будет использоваться именно в Донбассе?

Украинская армия испытывала и испытывает дефицит не только в автомобилях, но и в ГСМ, и тут Белоруссия опять приходит на помощь: она является одним из главных поставщиков бензина, дизельного топлива и авиационного керосина для армии Украины. Причем поставляет по льготным ценам.

Если что, нефть и бензин в Белоруссию поступают из «страны-агрессора», с которой Украина якобы воюет.

Кроме того, Минск помогает Киеву в производстве вооружений. Так, на белорусских предприятиях происходит модернизация украинских боевых вертолетов. Украинские ПТРК «Скиф» оснащены белорусской системой наведения.

Также стоит заметить, что после Майдана на Украине ускоренными темпами восстанавливается парк истребительной авиации (Су-27), практически уничтоженный за годы незалежности. Из-за разрыва сотрудничества в военной сфере с Россией получить все необходимое от Москвы нереально, но на помощь вновь приходит Минск.

Примеров такого сотрудничества много. Конечно, можно списать их на то, что Белоруссия свободная страна и может торговать с кем хочет. Можно заявить об интересах белорусского бизнеса, для которого контракты с Украиной очень выгодны. Но разве так ведут себя союзники? Разве они торгуют со странами, которые их союзника считают «агрессором», угрожая терактами и диверсиями?

При этом Лукашенко постоянно заявляет, что украинцы белорусам братья. Ну ок, они и нам, русским, братья. Только при чем тут украинцы и преступная украинская власть? Помогать властям Украины и помогать украинцам – это несколько разные вещи. Особенно когда речь идет о военной помощи – то есть помощи в убийстве одних «братьев» другими.

«Петр Алексеевич, надо будет от Беларуси что-то – скажи, мы тебе за сутки все сделаем, что ты попросишь. Все, что президент Украины ни просил, публично говорю, мы всегда все делали. И так будет впредь», – заявлял Батька в декабре 2014 года.

Другое дело, что риторика Минска в отношении Киева регулярно менялась, иногда всего за несколько дней. К примеру, в конце марта прошлого года Лукашенко заявил, что в Белоруссии задержали несколько десятков боевиков, готовивших «провокацию с оружием» и проходивших подготовку в том числе на Украине. В Киеве эти заявления назвали «оскорблением чести и достоинства украинских граждан».

Спустя два дня стало известно, что президенты Лукашенко и Порошенко дружелюбно обсудили по телефону вопросы экономического сотрудничества и миротворческий процесс в Донбассе, договорившись развивать политический диалог на всех уровнях.

Через месяц после посещения двумя президентами Чернобыльской АЭС Лукашенко буквально рассыпался в похвалах Киеву: «Мы родные люди, мы будем делать все во имя того, чтобы у нас был мир и порядочные отношения». А в июне того же года Порошенко назвал белорусского лидера «добрым другом, который всегда готов нас поддержать».

Конечно, все эти реверансы вполне себе вписываются в т. н. политику многовекторности, которую Минск всегда проводил как в отношениях с Россией и Западом, так и в отношениях с Россией и Украиной.

С одной стороны, он вынужден лавировать, чтобы и гнев Москвы не навлечь, и с Западом не рассориться. С другой, получает за это дивиденды: от реальных денежных (поскольку является перевалочным пунктом не только для авиапассажиров соседних стран, но и для товаров в условиях взаимных санкций Москвы и Киева) до политических, содержа у себя главную переговорную площадку по конфликту в Донбассе.

Однако такая политика, как и любая другая попытка усидеть на двух стульях, ничем хорошим закончиться не может. В Минске должны понимать, что за режим находится у власти на Украине. Слова Лукашенко о том, что через границу с Украиной идет поток оружия и боевиков, это не просто попытка прищемить язык Киеву. Это констатация факта – от Украины можно ожидать всего что угодно.

Так, в ноябре 2017-го бывший депутат Верховной рады Игорь Мирошниченко призвал к созданию диверсионно-разведывательных групп на территории Белоруссии для того, чтобы «вырвать ее из сферы влияния России».

Весной того же года в белорусском информпространстве циркулировали слухи о том, что к беспорядкам, происходившим тогда в белорусских городах, причастны украинские олигархи, желающие осуществить майдан в соседней стране.

Лукашенко играет с огнем, поддерживая киевскую хунту хоть делом, хоть словом. И вот вчера хунта, пусть и не устами лидера, снова указала Минску: кто не с ними – тот против них.

Пора бы уже сделать выводы.