Белоруссия укрепит границу с Украиной

Взгляд
24 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 16:19  |  vz.ru
Разделы

Как дальнобойщицы помогут России догнать Германию

"кономическая активность мужчин в России составляет 71%, женщин – 56,6%Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
«Если бы мы уравняли экономическую активность женщин и мужчин, то это добавило бы российскому ВВП 13–14%. То есть экономика была бы существенно сильнее». Так считают в российском правительстве, комментируя призыв Владимира Путина убрать стереотипы и карьерные ограничения для женщин в России. Как реально можно было бы достичь равенства мужчин и женщин с точки зрения карьер и зарплат? Подробности...
Перейти а раздел…

Русскому флоту приходилось защищать США от военной агрессии

Наличие в Нью-Йорке дружественных российских военных успокаивающе действовало на сторонников Линкольна и отрезвляюще – на его противниковФото: Картина Русская эскадра на рейде Сан-Франциско в 1863 году/
Из альбома «Вспоминая Российский императорский флот»
Ровно 155 лет назад к Нью-Йорку начали прибывать корабли Российского императорского флота. Спустя считанные дни на противоположном побережье Америки появилась еще одна эскадра и военно-морской министр США написал в своем дневнике: «Боже, благослови русских!». Но почему Петербург решил защищать интересы Вашингтона при помощи военной силы? Подробности...
Перейти а раздел…

В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
Перейти а раздел…

У «тайного» плана Украины по Донбассу оказалось двойное дно

По мнению наблюдателей, Украина хочет воспользоваться «голубыми касками» для оккупации ДонбассаФото: Blinkcatcher/Global Look Press
Киев и страны Запада подготовили для ООН план из трех пунктов по урегулированию конфликта в Донбассе, рассказал глава МИД Украины Павел Климкин. По мнению разобравших «тайный план» экспертов, он фактически демонтирует всю структуру ДНР и ЛНР. Есть ли у него хоть какие-то перспективы на осуществление и какие цели на самом деле преследуют в Киеве? Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Политическая стагнация России не грозит

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Говоря о результатах выборов, по старой привычке многие эксперты как-то забывают про тот самый народ, который, согласно Конституции, и есть источник власти в Российской Федерации. И вот здесь случился ряд ключевых моментов. Подробности...

Трамп нацелился на ООН

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Не стоит забывать, что ООН – не самая влиятельная надгосударственная структура. Не говоря уже о том, что она практически банкрот. Да что там говорить! Даже форум в Давосе влиятельнее Генассамблеи. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Мы давным-давно Европа, если она вообще существует

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Есть много способов быть Европой – немецкий, испанский, болгарский. Но чего нет, так это единого способа быть европейцем. Но только такого способа и взыскует душа русского человека. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
    Перейти а раздел…

    Шойгу объявил о передаче Сирии ракетных комплексов С-300

    За что туристы так хвалят Крым

    19-летняя девушка стала символом русских сварщиков

    Обсуждение: 13 комментариев
      Перейти а раздел…

      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
      Подробности...

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 28 комментариев
        Перейти а раздел…
        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Сотрудники ФСБ выдворили из России агента СБУ
          В Сети отреагировали на ответные меры России после катастрофы Ил-20Президент Молдавии временно отстранен от должностиМИД высказался об отношениях с Израилем после поставки С-300 СирииУкраина отчиталась перед США о ситуации в Азовском море
          Дамаск сообщил о телефонном разговоре Путина с АсадомВенгрия сказала, чем ответит Украине в случае высылки консулаТребовавшая миллиарды экс-жена главреда МК задержана за мошенничествоКристина Орбакайте решила переехать в США
          В Кремле рассказали, как принималось решение об ответных мерах по Ил-20 в СирииЗюганов и Жириновский договорились создать коалиционное правительство КПРФ и ЛДПР в трех регионахПобедительница «Мисс Украина-2018» лишилась короны из-за скандалаЗвезда фильма про Мэри Поппинс рассказала о жестоком изнасиловании

          Главная тема


          Русскому флоту приходилось защищать США от военной агрессии

          ближний восток


          Кремль дал пояснения по поставкам С-300 Сирии

          критика Белоруссии


          Украина предложила перенести переговоры по Донбассу из Минска

          «Страну не знал»


          Соловьев раскритиковал Чубайса после заявления Смирновой о бандитах

          Видео

          В сезоне-2018 Крым может установить рекорд по количеству принятых туристов – 6 млн человек. Больше посещали полуостров только во времена СССР. Но главное – туристам все больше нравится отдыхать в Крыму.

          Глава УПЦ МП


          Онуфрий отказался встречаться с эмиссарами Константинополя

          Интересы и ценности


          Госсекретарь США пожаловался на действия России на Украине и в Сирии

          «как оно есть»


          Захарова объяснила, почему белорусы России не друзья

          Армия и вооружения


          Сможет ли новая подлодка смыть позор предшественницы

          право на убийство


          «Дело Деданина» способно изменить понимание самообороны в России

          «марафоны ненависти»


          Дометий Завольский: Советская власть не только боролась с предателями, но и создавала их

          «национальный миф»


          Егор Холмогоров: Создателя Московского великодержавия пытаются извалять в грязи

          «Германию потряхивает»


          Игорь Мальцев: Меркель больше не канцлер всех немцев

          на ваш взгляд


          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?

          Белоруссия укрепит границу с Украиной

          24 сентября 2018, 15:06

          Текст: Алексей Ласнов

          Версия для печати

          Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась по итогам встречи с президентом Александром Лукашенко заявил, что на границе с Украиной увеличится численность белорусских пограничников.

          «У нас в стране повышается численность силовиков в целом. Это требование принято к исполнению. Назрела объективная необходимость. Там, где надо, нужно усиливаться, особенно на южном направлении. Исходили из того, что мы добавляем людей, и они должны пойти туда, где идет выполнение боевых задач», – сказал Зась, передает РИА «Новости».

          Он отметил, что Лукашенко на встрече заявил о целесообразности укрепления границы с Украиной путем увеличения численность погранвойск. По его словам, в первую очередь Белоруссия усилит заставы.

          «На большинстве наших застав это нужно делать, чтобы обеспечить своевременное реагирование. В разных количествах – от 3-5 до 8-10 человек. Смотрели по каждой заставе, изучали местность, протяженность водных преград, болот», – пояснил секретарь Совбеза.

          Зась добавил, что погранслужба собирается воссоздать спецподразделения – маневренные группы, которые существовали ранее. «Сегодня шел разговор по численности этих групп. Президент потребовал дополнительного обоснования этой численности. Там не должно быть никаких тыловиков, вспомогательных людей. Там должно быть чисто боевое воинское формирование», – сказал он.

          Секретарь также подчеркнул, что с 2014 года без изменения численности Госпогранкомитета было сформировано более двух 20 новых пограничных застав и постов. «Из них 18 – на украинской границе, был сформирован Мозырский погранотряд. И все это делали без увеличения общей численности, за счет перераспределения. Такая работа должна быть продолжена», – отметил Зась.

          Лукашенко на встрече с Засем заявил, что «бездумного повышения численности быть не должно». «Надо повысить – повысим», – сказал белорусский президент.

          Глава государства также объяснил решение об укреплении границы с Украиной. «Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие», – подчеркнул он.

          По его словам, министр внутренних дел Игорь Шуневич докладывал о увеличении контрабанды оружия с украинской стороны.

          «Задержали человека, у которого арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее. Откуда все это? Посмотрели – в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной», – рассказал Лукашенко.

          Нужна там численность - нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом - туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Начальников должно быть по минимуму», - добавил президент Белоруссии.

          Вместе с тем, секретарь Совбеза заявил, что число пограничников планируется увеличить за счет перераспределения общих штатов силовых ведомств.

          «Вопрос не стоит, что у нас в стране повышается численность силовиков в целом. Это требование принято к исполнению», – сказал Зась, передает «Белта». По его словам, для таких решений «назрела объективная необходимость».

          Проблема контрабанды вооружения из Украины стоит и в России. К примеру, летом жительница Харькова попыталась ввезти в Россию устройство ночного видения, предназначенное для оснащения танков.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............