Белоруссия укрепит границу с Украиной

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась по итогам встречи с президентом Александром Лукашенко заявил, что на границе с Украиной увеличится численность белорусских пограничников.

«У нас в стране повышается численность силовиков в целом. Это требование принято к исполнению. Назрела объективная необходимость. Там, где надо, нужно усиливаться, особенно на южном направлении. Исходили из того, что мы добавляем людей, и они должны пойти туда, где идет выполнение боевых задач», – сказал Зась, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Лукашенко на встрече заявил о целесообразности укрепления границы с Украиной путем увеличения численность погранвойск. По его словам, в первую очередь Белоруссия усилит заставы.

«На большинстве наших застав это нужно делать, чтобы обеспечить своевременное реагирование. В разных количествах – от 3-5 до 8-10 человек. Смотрели по каждой заставе, изучали местность, протяженность водных преград, болот», – пояснил секретарь Совбеза.

Зась добавил, что погранслужба собирается воссоздать спецподразделения – маневренные группы, которые существовали ранее. «Сегодня шел разговор по численности этих групп. Президент потребовал дополнительного обоснования этой численности. Там не должно быть никаких тыловиков, вспомогательных людей. Там должно быть чисто боевое воинское формирование», – сказал он.

Секретарь также подчеркнул, что с 2014 года без изменения численности Госпогранкомитета было сформировано более двух 20 новых пограничных застав и постов. «Из них 18 – на украинской границе, был сформирован Мозырский погранотряд. И все это делали без увеличения общей численности, за счет перераспределения. Такая работа должна быть продолжена», – отметил Зась.

Лукашенко на встрече с Засем заявил, что «бездумного повышения численности быть не должно». «Надо повысить – повысим», – сказал белорусский президент.

Глава государства также объяснил решение об укреплении границы с Украиной. «Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие», – подчеркнул он.

По его словам, министр внутренних дел Игорь Шуневич докладывал о увеличении контрабанды оружия с украинской стороны.

«Задержали человека, у которого арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее. Откуда все это? Посмотрели – в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной», – рассказал Лукашенко.

Нужна там численность - нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом - туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Начальников должно быть по минимуму», - добавил президент Белоруссии.

Вместе с тем, секретарь Совбеза заявил, что число пограничников планируется увеличить за счет перераспределения общих штатов силовых ведомств.

«Вопрос не стоит, что у нас в стране повышается численность силовиков в целом. Это требование принято к исполнению», – сказал Зась, передает «Белта». По его словам, для таких решений «назрела объективная необходимость».

Проблема контрабанды вооружения из Украины стоит и в России. К примеру, летом жительница Харькова попыталась ввезти в Россию устройство ночного видения, предназначенное для оснащения танков.