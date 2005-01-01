Россия должна предложить своим соседям новый интеграционный проект

Взгляд
28 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 21:10  |  vz.ru
Разделы

Российские фермеры готовы накормить весь азиатский мир

Россия хочет зарабатывать на экспорте аграрной продукции в два с половиной раза большеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
До недавнего времени успехи России на экспортном поле неизменно ассоциировались исключительно с нефтью и газом, а также с военной техникой. Однако сельское хозяйство доказало, что тоже может приносить неплохой доход стране. Еще в 2015 году экспорт АПК в деньгах превысил экспорт военной продукции, что для России стало настоящей сенсацией. Каковы дальнейшие перспективы отрасли? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Индия посмела послать США «куда подальше» и купить у России С-400

Сколько Трамп ни давил на Моди, он, похоже, так и не сумел помешать индийцам купить наши зениткиФото: Alex Brandon/AP/ТАСС
Индийский премьер Нарендра Моди окончательно решился купить российские зенитные комплексы С-400, пишут ведущие индийские издания. Сделка оценивается в 5,5 млрд долларов. США до последнего давили на Индию, пытаясь сорвать контракт, но в итоге Моди, похоже, показал им крупный кукиш. Осталось придумать, как Индия заплатит нам эти самые миллиарды, ведь США могут арестовать любой платеж, если он номинирован в долларах. Подробности...
Перейти а раздел…

Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян

18-летняя Ангелина Хачатурян теперь привыкает жить без наручниковФото: Максим Григорьев/ТАСС
«Вопрос, находились ли они в состоянии сильного душевного волнения в момент совершения преступления, вызванного какими-то внешними факторами? Предполагаю, экспертиза указала, что на момент совершения убийства было состояние аффекта», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя освобождение сестер Хачатурян. При этом адвокат не ожидает полного оправдания девушек. Подробности...
Перейти а раздел…

Как гибель российского Ил-20 и поставки Сирии С-300 повлияли на общество в Израиле

Последние события в Сирии заставили вспомнить образы времен холодной войныФото: М. Абрамова
Для обычных израильтян тема С-300 не стала животрепещущей. Они и так привыкли жить в режиме наличия угроз. Однако в целом в Израиле были неприятно удивлены реакцией Москвы на инцидент с Ил-20. Жесткий тон Минобороны России льет воду на мельницу местных «кремлепессимистов». Впрочем, и правые, и левые в Израиле видят в России страну-партнера, а не врага, и выступают за сугубо прагматические, а не идеологические отношения. Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Новый железнодорожный прейскурант

Александр Синев, Президент Института развития транспортных систем
Нужно ответить на вопрос: железнодорожный транспорт – это самостоятельная отрасль и автономный бизнес, или это «транспортный цех» отраслей экономики? От него отмахиваются как от слишком теоретического. Но от него зависит выбор адекватной системы регулирования. Поэтому вернуться к этой развилке все же необходимо. Подробности...

Зачем Порошенко встал на колени перед кактусом

Антон Крылов, журналист
Чем дальше, тем больше Порошенко напоминает неудачную карикатуру на Бориса Ельцина, за которого временами бывало очень стыдно. Принципиальная разница в том, что у Ельцина все-таки было чувство собственного достоинства. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

У кого Пушкин – негр, у того Цой – нерусский

Егор Холмогоров, Публицист
Вся эта «черепомерка» вроде бы и ни к чему и нужна только для опровержения встречающейся в интернет-болтовне глупости о «типично азиатской внешности Цоя». Но всё-таки можно ли русским стать или русским можно только родиться? Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
    Перейти а раздел…

    Уникальный тягач лишит Лукашенко возможности шантажировать Россию

    Обсуждение: 9 комментариев

    Почему Израиль боится российских С-300

    Шойгу объявил о передаче Сирии ракетных комплексов С-300

      Перейти а раздел…

      Пассажирский самолет скатился в океан в Микронезии

      Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini, который совершал посадку в аэропорту штата Чуук Микронезии, не рассчитал размеров взлетно-посадочной полосы и скатился в океан. Воздушное судно остановилось в воде примерно в 150 метрах от аэропорта
      Подробности...

      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
      Подробности...

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Истребитель F-35 впервые потерпел крушение
          Сирия назвала желаемые сроки поставки С-300Посольство России сравнило дело Скрипалей с «бесконечной мыльной оперой»Курс евро впервые с августа опустился ниже 76 рублейРоссийский бизнесмен создал крупнейшую в Европе нефтегазовую компанию
          В Южной Корее арестовали российское судно «Севастополь»В США решили опубликовать показания окружения Трампа по «российскому» делуЗадержан призывавший к травле россиянок лидер «Мужского государства»Володин оценил идею выделения депутатам средств на представительские расходы
          Украинская полиция рассказала свою версию нападения на православный храм СПЧ ООН отклонил российские поправки к резолюции по СирииРоссияне начали перепродавать новые iPhone сразу после старта продажАмериканка обвинила Роналду в изнасиловании

          Главная тема


          Почему так много дешевой заботы о бедных

          Человек-оркестр


          В Сети посмеялись над видео с поющим Кличко

          за чертой бедности


          Депутат Госдумы от КПРФ пожаловалась на маленькую зарплату

          «Русские идут!»


          Российский истребитель Су-57 в Британии сочли «предупреждением о третьей мировой»

          Видео

          Атака с воздуха


          F-35B нанесли первый в истории боевой удар

          учения Северного флота


          В Британии испугались видео со стрельбами российского «Бастиона»

          ближний восток


          Сможет ли Израиль уничтожить С-300 в Сирии

          Убедительная версия


          Ил-20 погубила поразительная случайность

          прорыв информационной блокады


          Доклад России по Крыму в СПЧ ООН довел украинскую делегацию до истерики

          «ситуация в корне меняется»


          Андрей Бабицкий: Решение Израиля переубедить российскую сторону стало роковым шагом

          «интеллектуальное зловоние»


          Егор Холмогоров: Зачем Фоменко и Носовский фальсифицируют историю

          «незаменимые люди»


          Эдуард Биров: Мы живем во время «решал», и это опасно

          на ваш взгляд


          Вы посещали Крым после его воссоединения с Россией в 2014 году?

          Россия должна предложить своим соседям новый интеграционный проект

          В каких бы организациях ни состояли Москва и Минск, сложные вопросы решаются только на переговорах Путина и Лукашенко   28 сентября 2018, 19:05
          Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
          Текст: Антон Крылов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Александр Лукашенко призвал к радикальной реформе СНГ с привязкой организации к другим интеграционным проектам на постсоветском пространстве, включая ШОС. Идея, что и говорить, давно назрела – совокупность однотипных проектов порождает бюрократический бардак. Но означает ли это, что мы идем к строительству некоего СССР в новом формате?

          На заседании совета лидеров стран СНГ в Душанбе президент Белоруссии призвал разработать генеральный план развития Содружества, сделав акцент на обновлении экономического блока. «В рамках адаптации к современным реалиям мы приступили к ревизии концепции дальнейшего развития», а новый генплан «может стать идеологической основой для более полного использования научно-производственного и инвестиционного потенциала в рамках СНГ», заявил, в частности, он. 

          Также Александр Лукашенко предложил «активизировать подготовку» к подписанию обновленного меморандума об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и исполкомом СНГ, а заодно синхронизировать развитие СНГ с интеграцией в «Большой Евразии», в частности в рамках ШОС.

          В данной ситуации президент Белоруссии абсолютно прав. Концепция развития СНГ давным-давно требует серьезной ревизии. Участники Содружества, в первую очередь Россия, должны дать однозначный ответ на вопрос, зачем им нужно членство в этой организации. При этом многочисленные интеграционные проекты на постсоветском пространстве явно необходимо привести к некоему общему знаменателю.

          Напомним, что помимо СНГ Россия и Белоруссия числятся в едином Союзном государстве. Кроме того, наши страны и ряд кавказских и среднеазиатских республик также состоят в ОДКБ (это про безопасность), Таможенном союзе Евразийского экономического союза и, собственно, в самом ЕАЭС (это про экономику).

          Наконец, есть ШОС, куда входят Индия, Китай, Пакистан и пять постсоветских республик, где Белоруссия числится наблюдателем, а Армения – «партнером по диалогу». Это про сотрудничество вообще, начиная с политики и экономики и заканчивая культурой и туризмом.

          У этих организаций есть исполкомы и секретариаты, у некоторых – межпарламентские ассамблеи, советы министров и прочие бюрократические структуры. Союзное государство выпускает газету «Союзное вече» и журнал с еще более оригинальным названием «Союзное государство». На страны СНГ вещает телерадиокомпания «Мир».

          Общая стоимость интеграционных процессов составляет миллиарды рублей ежегодно, а точную сумму подсчитать очень сложно из-за разбросанности трат по разным разделам бюджетов стран-участниц.

          Эффект, между тем, совершенно не очевиден.

          Русская поговорка «у семи нянек дитя без глазу» в данном случае подходит идеально. Бюрократы из одних интеграционных структур ведут ведомственные войны с другими структурами, сражаются за бюджеты и внимание лидеров государств, пытаются доказать, что именно их проект самый важный и полезный.

          Но, как свидетельствует опыт взаимоотношений России и Белоруссии – самых, казалось бы, близких стран, состоящих в наибольшем числе интеграционных организаций, все принципиальные вопросы решаются только после личных встреч Владимира Путина и Александра Лукашенко.

          Таким образом, эффективность и СНГ, и других интеграционных структур может и должна быть выше, чем сейчас. И в первую очередь необходимо честно ответить на вопрос: а нужно ли нам столько интеграционных организаций?

          Нынешняя система – это наследие беспорядка и хаоса 1990-х годов, когда создание СНГ было попыткой сохранить хоть какое-то политическое взаимодействие бывших советских республик, а ОДКБ была призвана прекратить беспорядочный дерибан имущества Советской армии. ЕврАзЭС, из которого вырос ЕАЭС, появился позже, уже при Владимире Путине – в 1990-е всем было как-то не до экономики.

          Столь большое количество интеграционных проектов нужно разве что бюрократам, работающим в этих структурах. Евросоюзу удалось стать тем, что он есть, исключительно благодаря тому, что Европейское объединение угля и стали, Европейское сообщество по атомной энергии, Европейская валютная система и прочие объединились в один проект.

          Разумеется, ЕС – не идеал, да и вряд ли, например, Армения и Азербайджан готовы хоть как-то интегрироваться при наличии неурегулированной карабахской проблемы. Отношения между среднеазиатскими республиками тоже далеки от безоблачных. Но зачем тогда нужно столько разнообразных контор, суть которых, по большому счету, одна – создать площадку, где бывшие советские республики могли бы договариваться о взаимодействии (ШОС в данном случае стоит несколько в стороне).

          Можно слить СНГ, ОДКБ и ЕАЭС на базе одной из существующих организаций, можно, чтобы никому не было обидно, создать что-то новое. В рамках единого интеграционного проекта будут политический, экономический и военный блоки – можно состоять во всех трех, можно выбрать два или один. Интеграция – дело добровольное.

          И, безусловно, у этой организации, как правильно отметил Лукашенко, должны быть генеральный план и концепция дальнейшего развития.

          Зачем мы создаем эти организации? Чтобы возродить СССР? Наверное, нет. Чтобы улучшить экономическую ситуацию в наших странах? Наверное, да. Чтобы повысить коллективную безопасность? Тоже, скорее всего, да.

          Но ответы на эти и другие вопросы должны быть четкими и однозначными. Следует расставить, как это сейчас модно, ключевые показатели эффективности (KPI). Не должно быть никаких двойных стандартов – только четкие, понятные, единые для всех правила.

          Нужен расписанный по годам план интеграции, причем реальный, а не фантастический, как это было в случае с Союзным государством. Россия и Белоруссия должны были перейти на единую валюту еще в 2005 году, а сейчас об этом даже не вспоминают.

          Только в этом случае интеграционный проект на постсоветском пространстве станет привлекательным и для своих участников, и для других государств, которые будут стремиться присоединиться или хотя бы договориться об ассоциации.

          Новый СССР никому не нужен, но если Россия не предложит соседям действительно интересный и полезный для других государств интеграционный проект, нам останется только сидеть и наблюдать, как недружественные международные организации приближаются к нашим границам.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............