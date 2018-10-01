Россия и Белоруссия начинают ожесточенную борьбу за нефть

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8 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 21:50  |  vz.ru
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Саудовский принц поспешил выгнать Россию с нефтяного рынка

Многие нефтяные запасы России еще только предстоит найти и извлечьФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Через 19 лет России грозит полная потеря добычи нефти. С таким прогнозом выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Еще более страшную участь он отвел Китаю. Светлое нефтяное будущее Аль Сауд предрекает только Эр-Рияду. Насколько обоснован прогноз наследного принца и что ожидает российскую нефтяную отрасль в ближайшие десятилетия? Подробности...
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Как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата

Экспроприировать Почаевскую лавру раскольникам будет так же сложно, как и другие храмыФото: Mykola Vasylechko/wikipedia.org
СБУ объявила на минувшей неделе о разоблачении очередного коварного плана России: «страна-агрессор» якобы спровоцирует украинских националистов на захваты храмов РПЦ, чтобы вызвать гнев мирового христианства. На самом деле ясно, что это киевская власть готовится отнять храмы в пользу «новой поместной церкви». Существуют ли юридические основания для такого отъема имущества? Или все будет происходить по «революционному» сценарию Подробности...
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Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

Так выглядит Китай со стороны БлаговещенскаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В эти дни в Амурской области отметили годовщину начала приграничного туризма: 30 лет назад открылась граница между Благовещенском и Хэйхэ, стоящими на берегах Амура. Что сегодня происходит на единственном участке нашей государственной границы, где два города – российский и китайский – стоят в буквальном смысле друг напротив друга? Подробности...
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Чем глава Интерпола насолил властям Китая

Исчезнувший глава Интерпола был найден в руках китайского правосудияФото: INTERPOL/EPA/ТАСС
Глава Интерпола Мэн Хунвэй уехал в Китай и не вернулся. Лишь когда его начали активно искать, выяснилось, что власти КНР арестовали его сразу после приезда на родину. После некоторых раздумий ему официально предъявили обвинения в коррупции. Однако этому не поверили даже сами китайцы. В чем могут быть реальные причины задержания столь высокопоставленного международного чиновника? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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«Общество спектакля» получило по роже

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Странная штука. Дерутся россиянин и иностранец, а мы ломаем голову. Меня тоже спросили: «Ты за кого?» Я ответил: «Русские своих не бросают». И получил уточняющий вопрос: «А кто русский?» Рассказываю. Подробности...
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В Южной Америке произошел серьезный политический сдвиг

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
То, что в Латвии и Бразилии произошли сходные события, видно по реакции глобальной элиты. Зазвучали привычные мантры: за «популистской волной» стоят русские, а сами популисты являются «расистами» и «женоненавистниками». Подробности...
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Кто важнее – муж или дети?

Дмитрий Ольшанский, публицист
В каком-то смысле ответ на вопрос, есть ли у нас традиционное общество со всеми его так называемыми скрепами или нету, зависит от нашего ответа на другой вопрос, дурацкий, конечно, но существенный. Подробности...
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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

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        • При угрозе любым другим людям

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          Россия и Белоруссия начинают ожесточенную борьбу за нефть

          Белоруссия требует от Москвы новых льгот по нефти   8 октября 2018, 20:40
          Фото: Сергей Портер/«Ведомости»/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Серия «атак» на Россию, предпринятых Александром Лукашенко в последние месяцы, принесла плоды. Белорусский лидер заставил Москву обратить внимание на проблемы своей страны, которые влечет за собой российский налоговый маневр. Переговоры официально объявлены. Почему этот конфликт на самом деле намного важней, чем многие прошлые? И за что бьется каждая из сторон?

          Москва и Минск начали переговоры по определению механизма компенсаций в связи с налоговым маневром в России. «Сейчас входим в активную фазу переговоров. До конца года решение этого вопроса будет основной задачей», – заявил глава белорусского концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Возможность и механизм компенсации потерь Белоруссии из-за завершения налогового маневра в России обсуждаются, подтвердил директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов РФ Алексей Сазанов. Этого и добивался все это время белорусский батька.

          В 2019–2024 годах в России будет завершен так называемый налоговый маневр в нефтяной отрасли. Суть маневра заключается в постепенном повышении ставки НДПИ и обнулении экспортных пошлин.

          Рыбаков объясняет, что в этой истории так печалит белорусов. Из-за налогового маневра РФ белорусским НПЗ по факту придется покупать российскую нефть по мировым ценам. В итоге белорусский бюджет сможет получать значительно меньше на экспорте этих нефтепродуктов в третьи страны. Российские НПЗ окажутся в лучшей ситуации, так как российский бюджет компенсирует им потери за счет сниженных акцизов. Но в белорусском бюджете «таких инструментов нет», говорит Рыбаков. «Нам предстоят серьезные переговоры с Россией по выравниванию конкурентной среды, чтобы наша переработка работала в аналогичных условиях, как и переработка в Российской Федерации», – говорит председатель «Белнефтехима».

          «От налогового маневра Белоруссия теряет. Дальше, я думаю, на самом высоком уровне будет приниматься решение о возможности компенсации и объеме этих компенсаций. Но если это решение будет принято, то это должно быть произведено исключительно из бюджета в бюджет, то есть не может быть такого, что российский бюджет будет компенсировать что-то НПЗ Белоруссии», – сказал Сазанов.

          По его словам, Минфин России уже просчитал, сколько Белоруссия потеряет от маневра, однако цифру не озвучил. Белорусская же сторона оценивает потери своего бюджета только в 2019 году примерно в 300 млн долларов. Однако с учетом постепенного разворачивания налогового маневра потери Белоруссии тоже будут расти постепенно: каждый последующий год они будут расти на 300 млн долларов, достигнув к 2024 году 1,8–2 млрд, отмечает белорусский аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

          «Конфликт, скорее всего, находится на уровне прошлого года, когда стороны использовали и газовую, и нефтяную отрасли для давления друг на друга. Только сейчас противостояние менее публичное. Хотя ставки гораздо больше, чем в прошлом году. Тогда Минск попытался снизить цену на газ, но не получилось, вернулись к исходной ситуации, и – ничего страшного. Но сейчас вернуться к исходной ситуации нельзя – с 1 января 2019 года начинается налоговый маневр, от которого зависит дальнейшее экономическое состояние Белоруссии», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

          Он даже не исключает, что Белоруссия уже шантажирует Россию тем, что начала снова платить за газ не по контрактной цене, а по своей более низкой (как это было в прошлом году). По крайней мере, намек на это можно усмотреть в официальной речи на сайте белорусского президента.

          Что же хочет получит Минск, а что готова дать Москва?

          По словам эксперта, Белоруссия, конечно, хотела бы оставить в нефтяном сотрудничестве все как есть, при этом чтобы белорусские НПЗ получили те же льготы, что и российские НПЗ. Россия же хочет уйти от субсидирования белорусской экономики за счет товаров, сделать этот механизм открытым и прозрачным, передавая деньги из российского бюджета в белорусский. «Чтобы можно было всегда открыть этот счет и показать, сколько денег Россия перевела. Сейчас же это приходится высчитывать скрупулезно», – говорит Юшков.

          Например, по данным Росстата и Минфина, с января по июль 2018 года белорусы покупали баррель российской нефти Urals по цене на 18 долларов дешевле, чем она стоит на рынке. Потом Минск перерабатывает дешевую нефть на своих НПЗ и перепродает ее в виде нефтепродуктов по более высоким рыночным ценам и прибыль кладет себе в бюджет. Это один факт субсидирования белорусской экономики в нефтяной отрасли.

          Второй – это «растаможка» 6 млн тонн российской нефти. Это компромиссная договоренность в рамках прошлогоднего спора по газовой цене. Эти 6 млн тонн российской нефти идут транзитом через Белоруссию по трубопроводу «Дружба», не меняя права собственности. Российские компании продают ее на экспорт и платят экспортные пошлины в российский бюджет. Но, согласно договоренностям, Россия должна возвращать эти деньги в белорусский бюджет.

          Еще один пункт, на котором Белоруссия зарабатывает, – это поставки нефтепродуктов в Белоруссию по низким ценам. «Мы уже в этом году поставили 2,1 млн тонн нефтепродуктов, куда они уходят – непонятно. В год примерно 0,5 млн тонн российских нефтепродуктов идет на нужды нефтехимической продукции Белоруссии, все остальное идет на экспорт, на чем Белоруссия опять же получает приличную выгоду», – говорит Юшков.

          Белоруссию опять заподозрили в махинациях с уходом от уплаты таможенных пошлин. На это указывает существенный рост экспорта антидетонаторов и антиоксидантов, как в свое время это было с растворителями и разбавителями. Если белорусы экспортируют российские нефтепродукты, то должны заплатить в российский бюджет экспортную пошлину. Чтобы этого не делать, они продают их под видом товаров, за которые платить пошлины не надо. В прошлом году Белоруссия импортировала 3,3 млн тонн российских нефтепродуктов, а в этом году покупает в полтора раза больше.

          «Сегодня это довольно мутная вода, в которой белорусы довольно успешно ловят рыбу. Естественно, наш Минфин хочет эту историю прекратить и вернуться к диалогу 2011–2012 годов»,

          – говорит Юшков.

          «Тогда Россия предлагала поставлять по льготным ценам только 6,2 млн тонн нефтепродуктов – столько потребляет сама Белоруссия. То есть субсидировать поставки нефти только для собственных нужд белорусов, а всю нефть и нефтепродукты, которые идут сверху, на чем белорусы сейчас делают бизнес, проводить на рыночных условиях. Думаю, это задача-максимум для экономического блока правительства РФ», – считает эксперт ФНЭБ.

          Конечно, Минск от такой программы будет ожесточенно отбиваться. «Это подрывает всю экономическую модель Белоруссии, которая сформировалась еще в советские годы. Когда основные доходы бюджета идут от покупки дешевой нефти у России, которую в переработанном виде белорусы продают на экспорт по высоким ценам. Под сохранение этой модели экономики Россия предлагала политические интеграционные проекты – сначала единое таможенное пространство, теперь это ЕАЭС», – говорит Игорь Юшков. Поэтому Минск и воспринимает так болезненно и остро налоговый маневр России, ведь он рушит эту модель.

          Впрочем, Россия скорее пойдет на компромисс с Белоруссией, как всегда и делала. «Задача-минимум у экономического блока правительства РФ – вывести на свет все дотации Белоруссии, чтобы они были не на тонны нефти, а исключительно в виде трансфертов из бюджета в бюджет. Чтобы можно было понять, насколько действительно Россия субсидирует белорусскую экономику», – считает нефтяной эксперт.


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