На российской нефти Минск заработает последние деньги

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31 января, пятница  |  Последнее обновление — 21:58  |  vz.ru
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России пророчат испытание низкими ценами на нефть и газ

Россия справится с низкими ценами на нефть и газФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Согласно прогнозам, цены на нефть и газ в 2020 году ожидает падение. По самым негативным сценариям, они могут снизиться до рекордных минимумов. Однако вероятность такого развития событий не слишком высока. К тому же есть факторы, благодаря которым Россия сможет заработать на экспорте нефти и газа даже при падении цен на углеводороды. Подробности...
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Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.  Подробности...
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Оправдание сестер Хачатурян будет иметь последствия

Убившим отца сестрам Хачатурян грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключенияФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Как следует из заявления адвокатов Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян, которых обвиняли в убийстве отца-садиста, Генпрокуратура обязала СК квалифицировать произошедшее как «необходимую оборону». Это новость произвела эффект информационной бомбы и вызвала горячий отклик в социальных сетях. Какие последствия будет иметь это громкое дело, заканчивающееся столь неожиданным для многих образом? Подробности...
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Житель Пекина призвал россиян к сочувствию китайской беде

Жители Пекина привыкли ходить в масках из-за постоянного смогаФото: Lee Jae-Won/AFLO/Reuters
«Здесь в Пекине мы видим, как китайцев чуть ли не выталкивают из такси в России. Это все некрасиво. Так не отгородишься от вируса. Проблему нужно решать вместе. Вирус пройдет, а стыд останется», – заявил газете ВЗГЛЯД Александр Копысов, который более двух лет проживает в Пекине. Он рассказал о происходящем в китайской столице и о том, как жители КНР относятся к настигшей их беде.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Юбилей «Макдоналдса» – это и юбилей национальной трагедии

Сергей Мардан, публицист
Идея с самого начала поражала кристально чистой, незамутненной глупостью. Только человеку, бесконечно далекому от России, могла прийти в голову мысль, что события начала 90-х имеют для нас хоть какой-то ностальгический смысл. Подробности...
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Все это Russia, и все мы Russians

Герман Садулаев, писатель, публицист
То, чего так боялись узкие националисты, уже произошло. Общность, которую, брызжа ядовитой слюной, нацики называют «расеянами», «многонационалами», объективно существует не только как большинство населения Российского государства, но и как российский народ. Подробности...
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Историческая бессмысленность русской интеллигенции

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Любое государство строится на объединяющем мифе, который задолго до изобретения газет стал не только коллективным пропагандистом и коллективным агитатором, но также и коллективным организатором. Но есть мифы объединяющие, и есть мифы разделяющие. Подробности...
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              На российской нефти Минск заработает последние деньги

              Белоруссия и Россия снова воюют из-за нефти   31 января 2020, 21:00
              Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
              Текст: Ольга Самофалова

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              Александр Лукашенко всеми способами пытается сохранить нефтяные доходы, которые все эти годы обеспечивала дружба с Россией. Перспектива лишиться их даже частично не входит в планы Минска. С 1 февраля Белоруссия заставит Россию платить больше за транзит российской нефти, параллельно она пугает поиском альтернативного сырья для своих НПЗ. Однако все эти действия Минска только ухудшают его положение.

              России придется платить за транзит российской нефти по территории Белоруссии на 6,6% больше с 1 февраля 2020 года. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович.

              Минск хотел еще с января повысить тариф на прокачку российской нефти, и в несколько раз выше – на 16,6%. Минск обосновывал такой серьезный рост необходимостью компенсировать недополученную выручку за 2019 год из-за инцидента с загрязненной российской нефтью в трубопроводе «Дружба». Белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба» посчитала, что в прошлом году недополучила выручку в размере 23 млн долларов.

              Однако у российской стороны возникли вопросы к этим расчетам, и она не согласилась на такое повышение транзитного тарифа. Тем более что с 1 сентября 2019 года Белоруссия уже увеличила тариф на транзит российской нефти на 3,7%.

              По словам Колтовича, переговоры с Россией закончились, однако стороны так ни о чем и не договорились из-за разногласий по определению тарифа. Поэтому автоматически вступает статья инструкции, согласно которой установлен порядок повышения тарифа на транзит нефти. Это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом России, плюс 3 п. п. Таким образом рост тарифа автоматически и получился на 6,6%.

              Однако Минск не собирается останавливаться на достигнутом. По словам министра, белорусская сторона в течение 2020 года может инициировать переговоры с РФ по увеличению тарифа на транзит нефти. «В соответствии с установленным порядком. Если мы увидим, что у нас растут расходы организаций, обеспечивающих транзит, то, конечно, да», – отметил Колтович.

              По данным «Белнефтехима», в результате инцидента с загрязнением нефти на территорию Белоруссии попало более 1,2 млн тонн грязной нефти, в том числе было повреждено отдельное оборудование на Мозырском НПЗ. Общий ущерб там оценивают в 70 млн долларов.

              «Тот факт, что все решается на уровне формальных документов, а не на уровне двусторонних фундаментальных договоренностей, показывает, что эти договоренности еще впереди.

              Пока нас ожидают бои политического характера между Москвой и Минском. Белоруссия хочет больших компенсаций за загрязнение хлорорганикой «Дружбы» и за неизбежные потери от налогового маневра в России. Москва будет требовать выполнения политических обязательств в рамках интеграции двух союзных стран,

              либо белорусам придется платить за нефть по увеличившейся ставке», – говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

              При этом козырей в рукаве у Белоруссии практически не осталось. Несмотря на угрозы Минска остановить «Дружбу» якобы на ремонт или пустить часть трубы в реверсном режиме для закупки сырой нефти у других стран, на реальную остановку транзитного трубопровода Александр Лукашенко пока не решается. Тем более что от остановки трубопровода в большей степени пострадает сама Белоруссия, а не Россия. 

              Проблем с продажей 48 млн тонн нефти, идущей транзитом из России через Белоруссию в Европу, не будет. Это на газовом рынке у Газпрома пытаются отобрать долю. По нефти таких проблем нет. Возникает лишь вопрос – как можно доставить эту нефть без трубопровода «Дружба»?

              У России имеются возможности, чтобы перераспределить транзитные поставки нефти, идущие в Европу через Белоруссию, если последняя остановит транзит. Это морские пути и другие варианты, говорил глава «Транснефти» Николай Токарев. «Не буду называть цифры. Но мы просчитывали все эти перспективы. Без особых затруднений это должно получиться», – уверяет он.

              В прошлом году транзит нефти по «Дружбе» уже был перекрыт почти на месяц, однако это никак не отразилось на продажах российской нефти на экспорт. Потому что доставку российской нефти в Европу взяли на себя три российских порта – Усть-Луга, Новороссийск и Приморск. И сейчас, в случае резких действий Белоруссии, Россия сможет отправить свою нефть потребителям через эти порты. В долгосрочной перспективе они только выиграют от этой истории, так как смогут получить новый импульс для развития. Хотя портовое хозяйство России в последние годы и так серьезно восстановилось и только увеличивает товарооборот.

              Все, что не пройдет через порты, будет направлено на переработку на российские НПЗ. В итоге у России появится больше нефтепродуктов, которые она сможет экспортировать, а это даже лучше продажи сырой нефти. Место на рынке под российские нефтепродукты освободится, ведь Белоруссия без дешевой российской нефти вряд ли сможет продолжить поставлять по 12 млн тонн нефтепродуктов в год.

              Отказ от транзита российской нефти будет стоить Белоруссии потери прямых доходов от прокачки в Европу 48 млн тонн российской нефти по трубопроводу «Дружба». Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) уже и так снизили производство, потому что Минск прекратил покупать российскую сырую нефть для переработки.

              Ранее белорусы ежегодно покупали 18 млн тонн этой нефти по цене ниже рыночной, перерабатывали на своих заводах и продавали уже по рыночной цене в Европу и на Украину. Однако из-за налогового маневра в России цена на сырую нефть для Белоруссии с каждым годом увеличивается и к 2024 году станет рыночной. Минск требует компенсаций, а Россия на это не идет. Поэтому Минск устроил бойкот и ищет любую другую нефть для замещения российского сырья. Недавно белорусы купили первую партию норвежской нефти, а теперь пытаются уговорить Казахстан продавать свою нефть.

              Но если Минск начнет уже сейчас закупать нефть не в России, то и белорусские НПЗ получат нефть по рыночной цене не в 2024 году, а уже сейчас, что выльется в увеличение себестоимости производства нефтепродуктов. Будет ли тогда смысл в продаже их в третьи страны для экспортной выручки – большой вопрос.

              На днях Александр Лукашенко потребовал подписать контракт с Казахстаном. Но даже если Белоруссия сможет убедить Казахстан в продаже им своей нефти, это ничего не изменит. Ни Норвегия, ни Казахстан, ни любая другая страна продавать свою нефть Белоруссии по ценам ниже рыночных не станет. На скидки шла только Россия. При этом транспортное плечо доставки любой другой нефти в Белоруссию будет значительно больше, чем из России. А это скажется на конечной стоимости барреля.

              Например, Казахстан может поставлять в Белоруссию нефть даже без использования транзита по российской территории. Это можно сделать по морю через украинские порты и далее по пустующему трубопроводу «Одесса – Броды». Но чтобы эта труба заработала, в нее потребуется закачать 600–700 тыс. тонн буферной нефти, которая также обойдется белорусам в копеечку.

              «Цена на российскую нефть все равно конкурентоспособней того, что Лукашенко может найти в Америке, Норвегии, Казахстане или еще где-то. Нет страны, которая могла бы продавать Белоруссии нефть дешевле, чем продает Россия. Даже несмотря на налоговый маневр в России, который будет завершаться несколько лет», – уверен Митрахович.

              Что касается Казахстана, то там просто не готовы публично заявить Лукашенко, что он не получит от них нефть, считает Митрахович. И дело здесь вовсе не в России. «Казахам проще замять это дело по-восточному и сказать, что это с Россией не получается договориться. На самом деле Россия чисто технически могла бы пропустить казахстанскую нефть для Белоруссии. По статистике видно, что Белоруссия получала казахстанскую нефть через Россию в прошлые годы. Просто в этом нет никакой экономической выгоды для Казахстана, поэтому он не хочет этим заниматься», – говорит Станислав Митрахович. 

              России же выгодней продать нефть кому угодно, только не Белоруссии, ведь поставки в Минск идут беспошлинно, и российское государство на этом ничего не зарабатывает. 

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