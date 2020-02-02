Главе Госдепа пришлось разочаровать Зеленского

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2 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:47  |  vz.ru
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На российской нефти Минск заработает последние деньги

Белоруссия и Россия снова воюют из-за нефтиФото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Александр Лукашенко всеми способами пытается сохранить нефтяные доходы, которые все эти годы обеспечивала дружба с Россией. Перспектива лишиться их даже частично не входит в планы Минска. С 1 февраля Белоруссия заставит Россию платить больше за транзит российской нефти, параллельно она пугает поиском альтернативного сырья для своих НПЗ. Однако все эти действия Минска только ухудшают его положение. Подробности...
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«Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула с пережившей блокаду жительницей города Фото: горсовет-керчь.рф
Реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна. Подробности...
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К спасению от коронавируса подключили военных

Авиация ВКС России готова эвакуировать соотечественников из любой точки мираФото: MOD Russia/Global Look Press
Российские ВКС подключатся к срочной эвакуации сограждан из наиболее пораженных коронавирусом районов Китая. Соответствующее распоряжение поступило от президента Владимира Путина. В Минобороны выделили пять самолетов. Списки эвакуируемых составляет российское посольство в КНР. Всех прибывших поместят в карантин. Почему потребовалось подключить к эвакуации военных и с какими трудностями могут столкнуться ВКС? Подробности...
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Главе Госдепа пришлось разочаровать Зеленского

Майк Помпео и Владимир Зеленский публично улыбались - но их реальное настроение вряд ли было настолько же радужнымФото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Госсекретарь США продолжает свой визит по постсоветскому пространству, а в Киеве, куда Майк Помпео приехал прежде всего, теперь пытаются прийти в себя. Все дело в том, что сказал и что не сказал глава американской дипломатии во время пребывания на Украине. Почему Киев столь разочарован визитом госсекретаря США? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Балканы могут взорваться вулканом войны

Андрей Манчук, политолог
Тридцать лет независимости превратили бывшие югославские республики в колонии стран первого мира, а перманентный экономический кризис провоцирует рост социальных противоречий, помноженных на старую межнациональную рознь. Подробности...
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Человек должен оставаться гражданином даже в коме

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Куда только не обращались родственники крымчанки Васильченко – паспорт ей не выдавали больше года. Раз не может прийти сама, то и паспорт выписать невозможно. Она вроде бы гражданка, а вроде как уже и нет. Подробности...
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Юбилей «Макдоналдса» – это и юбилей национальной трагедии

Сергей Мардан, публицист
Идея с самого начала поражала кристально чистой, незамутненной глупостью. Только человеку, бесконечно далекому от России, могла прийти в голову мысль, что события начала 90-х имеют для нас хоть какой-то ностальгический смысл. Подробности...
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              Главе Госдепа пришлось разочаровать Зеленского

              Майк Помпео и Владимир Зеленский публично улыбались - но их реальное настроение вряд ли было настолько же радужным   2 февраля 2020, 16:02
              Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
              Текст: Василий Стоякин

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              Госсекретарь США продолжает свой визит по постсоветскому пространству, а в Киеве, куда Майк Помпео приехал прежде всего, теперь пытаются прийти в себя. Все дело в том, что сказал и что не сказал глава американской дипломатии во время пребывания на Украине. Почему Киев столь разочарован визитом госсекретаря США?

              Стремительный визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Киев должен был вселить надежду и уверенность в союзников Америки. Однако, несмотря на плюсовую температуру на улице, от вашингтонского гостя повеяло самым настоящим холодом.

              Нет, он сказал все причитающиеся по протоколу фразы, касающиеся поддержки реформ и внешнеполитического курса Украины. Более того, он благословил на деятельность в интересах США главу подчинённой Константинопольскому патриарху Православной церкви Украины Епифания. Но вот того, что действительно хотел услышать Киев, он не сказал.

              Накануне визита отставной дипломат Константин Елисеев выразил в Twitter своё мнение: визит будет успешным (подразумевается – успешным для Киева), «если будет объявлено решение о назначении посла США и нового спецпредставителя Госдепа по Украине, подтверждены поставки американского оружия Киеву, согласован визит президента Владимира Зеленского в Белый дом, восстановлена работа двусторонней стратегической комиссии, высказано осуждение России за игнорирование «Минска».

              Конечно Елисеев, который раньше работал в администрации Порошенко, теперь не при делах. Однако он – карьерный дипломат, воспитанник той же системы, к которой принадлежит нынешний глава украинского МИДа Пристайко. Так что есть основания полагать, что его мнение о критериях успешности визита совпадает с мнением Михайловской площади. Тем более, что речь идёт о вопросах не идеологических, а о сугубо практических, даже – организационных.

              Так вот, Киев ответа на свои вопросы не получил.

              Относительно посла: вопрос не решён, и когда будет решён – непонятно. После оскандалившейся Йованович на улице Сикорского полгода посидел Тейлор и всё... Обратите внимание: Помпео в Минске, который ещё не готов стать союзником США, обещает прислать посла, а в преданном без лести Киеве – не обещает.

              На самом деле тут действуют два фактора.

              Во-первых, по итогам «украиногейта» Киев оказался очень важным местом, куда хотят заслать своего агента и демократы, и республиканцы. Заслать у тех и других получается не очень, а вот заблокировать усилия конкурентов – вполне.

              Во-вторых, после Йованович Киев – город уж очень токсичный. Желающие там поработать, конечно, найдутся, но качество этих кадров будет не лучшим. В Багдаде оно как-то безопаснее...

              Относительного нового спецпредставителя непонятно не только кто им будет, но будет ли им хоть кто-то вообще. Причины те же, что в случае с послом (Курт Волкер явно не считает должность спецпредставителя украшением своей карьеры), плюс ещё одна – непонятно, кто будет отвечать за Украину в Москве.

              Волкер, как мы знаем, работал по Украине в комиссии, где Россию представлял Владислав Сурков. Сейчас Сурков вроде бы подал в отставку. От личности и планов российского представителя будет зависеть очень многое, потому логично подождать от Москвы первого хода. Тем более, что высказывание Барака Обамы относительно того, что Украина в любом случае вернётся к России, в американском эгрегоре витает...

              О поставках американского оружия во время визита говорилось. Но о конкретных объёмах и марках вооружения говорил Зеленский (кстати, информация не потрясала воображение – еще два катера выглядят солидно только на фоне общего числа боеспособных кораблей ВМСУ). Помпео же отделался общими словами. Кажется, его задача была показать, что прошлогодний скандал с военной помощью не повторится. Причём адресовано это послание было, скорее, американской публике.

              Визит Зеленского в США не согласован, хотя сам украинский президент готов ехать уже вчера.

              На самом деле, наверное, и Трамп был бы не против приезда Зеленского, но только в том случае, если бы тот заранее подтвердил, что будет вести себя правильно – не будет делать каких-то движений, которые повредят Трампу, и привезёт с собой значимый компромат против Байдена. А если нет – то и не надо.

              Зеленский, насколько можно понять, не очень хочет играть такую роль. Тут всё дело в расстановке сил внутри украинской властной команды. Зеленский сейчас маневрирует между двумя силами – группой олигарха Игоря Коломойского и группой олигарха Виктора Пинчука (оба, что характерно, из Днепропетровска). Пинчук при этом представляет в стране интересы Джорджа Сороса, а сами его кадры – грантоеды. Сорос же выступает союзником американских демократов. Для Зеленского поругаться с демократами – значит, попасть в полную зависимость от Коломойского. А он не хочет быть карманным президентом.

              По этой ли причине или по каким-то ещё, но Помпео, судя по всему, на конфиденциальные темы с Зеленским не разговаривал. Если, конечно, не было какой-то глубоко законспирированной встречи один на один в киевском метро с накладными бородами.

              О восстановлении двусторонней комиссии речь вообще не шла. Впрочем, эта тема частная, зависящая от восстановления нормальных дипломатических отношений.

              Ну и, наконец, осуждение России было высказано, но явно не в той форме, какую имел в виду Елисеев. В смысле – о Донбассе говорилось, кажется, даже меньше, чем о Крыме. В общем, американский дипломат никаких внятных сигналов относительно выполнения Минских соглашений не привёз.

              Таким образом, визит высокопоставленного американского дипломата окончился провалом. Ни одна из важных задач Киева решена не была. Означать это может только одно – в Вашингтоне было принято решение заморозить отношения с Украиной. Как минимум – до завершения процедуры импичмента. Как максимум – до президентских выборов, которые состоятся в ноябре.

              Зеленский ещё может изменить ситуацию, определённо встав на сторону Трампа в американской внутриполитической борьбе. Но для него самого последствия такого шага могут оказаться крайне опасными.


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