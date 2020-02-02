Главе Госдепа пришлось разочаровать Зеленского

Госсекретарь США продолжает свой визит по постсоветскому пространству, а в Киеве, куда Майк Помпео приехал прежде всего, теперь пытаются прийти в себя. Все дело в том, что сказал и что не сказал глава американской дипломатии во время пребывания на Украине. Почему Киев столь разочарован визитом госсекретаря США?

Стремительный визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Киев должен был вселить надежду и уверенность в союзников Америки. Однако, несмотря на плюсовую температуру на улице, от вашингтонского гостя повеяло самым настоящим холодом.

Нет, он сказал все причитающиеся по протоколу фразы, касающиеся поддержки реформ и внешнеполитического курса Украины. Более того, он благословил на деятельность в интересах США главу подчинённой Константинопольскому патриарху Православной церкви Украины Епифания. Но вот того, что действительно хотел услышать Киев, он не сказал.

Накануне визита отставной дипломат Константин Елисеев выразил в Twitter своё мнение: визит будет успешным (подразумевается – успешным для Киева), «если будет объявлено решение о назначении посла США и нового спецпредставителя Госдепа по Украине, подтверждены поставки американского оружия Киеву, согласован визит президента Владимира Зеленского в Белый дом, восстановлена работа двусторонней стратегической комиссии, высказано осуждение России за игнорирование «Минска».

Конечно Елисеев, который раньше работал в администрации Порошенко, теперь не при делах. Однако он – карьерный дипломат, воспитанник той же системы, к которой принадлежит нынешний глава украинского МИДа Пристайко. Так что есть основания полагать, что его мнение о критериях успешности визита совпадает с мнением Михайловской площади. Тем более, что речь идёт о вопросах не идеологических, а о сугубо практических, даже – организационных.

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Так вот, Киев ответа на свои вопросы не получил.

Относительно посла: вопрос не решён, и когда будет решён – непонятно. После оскандалившейся Йованович на улице Сикорского полгода посидел Тейлор и всё... Обратите внимание: Помпео в Минске, который ещё не готов стать союзником США, обещает прислать посла, а в преданном без лести Киеве – не обещает.

На самом деле тут действуют два фактора.

Во-первых, по итогам «украиногейта» Киев оказался очень важным местом, куда хотят заслать своего агента и демократы, и республиканцы. Заслать у тех и других получается не очень, а вот заблокировать усилия конкурентов – вполне.

Во-вторых, после Йованович Киев – город уж очень токсичный. Желающие там поработать, конечно, найдутся, но качество этих кадров будет не лучшим. В Багдаде оно как-то безопаснее...

Относительного нового спецпредставителя непонятно не только кто им будет, но будет ли им хоть кто-то вообще. Причины те же, что в случае с послом (Курт Волкер явно не считает должность спецпредставителя украшением своей карьеры), плюс ещё одна – непонятно, кто будет отвечать за Украину в Москве.

Волкер, как мы знаем, работал по Украине в комиссии, где Россию представлял Владислав Сурков. Сейчас Сурков вроде бы подал в отставку. От личности и планов российского представителя будет зависеть очень многое, потому логично подождать от Москвы первого хода. Тем более, что высказывание Барака Обамы относительно того, что Украина в любом случае вернётся к России, в американском эгрегоре витает...

О поставках американского оружия во время визита говорилось. Но о конкретных объёмах и марках вооружения говорил Зеленский (кстати, информация не потрясала воображение – еще два катера выглядят солидно только на фоне общего числа боеспособных кораблей ВМСУ). Помпео же отделался общими словами. Кажется, его задача была показать, что прошлогодний скандал с военной помощью не повторится. Причём адресовано это послание было, скорее, американской публике.

Визит Зеленского в США не согласован, хотя сам украинский президент готов ехать уже вчера.

На самом деле, наверное, и Трамп был бы не против приезда Зеленского, но только в том случае, если бы тот заранее подтвердил, что будет вести себя правильно – не будет делать каких-то движений, которые повредят Трампу, и привезёт с собой значимый компромат против Байдена. А если нет – то и не надо.

Зеленский, насколько можно понять, не очень хочет играть такую роль. Тут всё дело в расстановке сил внутри украинской властной команды. Зеленский сейчас маневрирует между двумя силами – группой олигарха Игоря Коломойского и группой олигарха Виктора Пинчука (оба, что характерно, из Днепропетровска). Пинчук при этом представляет в стране интересы Джорджа Сороса, а сами его кадры – грантоеды. Сорос же выступает союзником американских демократов. Для Зеленского поругаться с демократами – значит, попасть в полную зависимость от Коломойского. А он не хочет быть карманным президентом.

По этой ли причине или по каким-то ещё, но Помпео, судя по всему, на конфиденциальные темы с Зеленским не разговаривал. Если, конечно, не было какой-то глубоко законспирированной встречи один на один в киевском метро с накладными бородами.

О восстановлении двусторонней комиссии речь вообще не шла. Впрочем, эта тема частная, зависящая от восстановления нормальных дипломатических отношений.

Ну и, наконец, осуждение России было высказано, но явно не в той форме, какую имел в виду Елисеев. В смысле – о Донбассе говорилось, кажется, даже меньше, чем о Крыме. В общем, американский дипломат никаких внятных сигналов относительно выполнения Минских соглашений не привёз.

Таким образом, визит высокопоставленного американского дипломата окончился провалом. Ни одна из важных задач Киева решена не была. Означать это может только одно – в Вашингтоне было принято решение заморозить отношения с Украиной. Как минимум – до завершения процедуры импичмента. Как максимум – до президентских выборов, которые состоятся в ноябре.

Зеленский ещё может изменить ситуацию, определённо встав на сторону Трампа в американской внутриполитической борьбе. Но для него самого последствия такого шага могут оказаться крайне опасными.