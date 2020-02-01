Помпео отказал во встрече в Киеве Саакашвили

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1 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 16:18  |  vz.ru
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На российской нефти Минск заработает последние деньги

Белоруссия и Россия снова воюют из-за нефтиФото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Александр Лукашенко всеми способами пытается сохранить нефтяные доходы, которые все эти годы обеспечивала дружба с Россией. Перспектива лишиться их даже частично не входит в планы Минска. С 1 февраля Белоруссия заставит Россию платить больше за транзит российской нефти, параллельно она пугает поиском альтернативного сырья для своих НПЗ. Однако все эти действия Минска только ухудшают его положение. Подробности...
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Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.  Подробности...
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«Панцирь» научился поражать копеечные цели

«Панцирям» в небе Сирии удалось сбить более сотни «джихад-квадрокоптеров»Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Маленькие китайские дроны еще совсем недавно представляли угрозу даже для больших регулярных армий. От них, например, в свое время пострадали самолеты на авиабазе Хмеймим. А не так давно микро-беспилотниками были атакованы НПЗ в Саудовской Аравии. Отбивать такие воздушные атаки непросто: размер у «джихад-дронов» маленький, радар их не берет. Но российский ВПК сумел найти ответ и на этот вызов.  Подробности...
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Отступающих в Сирии исламистов Эрдоган поддержал словом

Эрдоган впервые за последнее время обрушился с жесткой критикой на РоссиюФото: REUTERS/Umit Bektas
Турецкий лидер Тайип Эрдоган обвинил Россию в нарушении обязательств по Сирии. Он пригрозил применить военную силу, чтобы остановить наступление армии Асада в Идлибе, в котором также якобы виновна Россия. Москва все обвинения отвергла, а эксперты считают, что воинственные заявления турецкого президента не ставят своей целью обострить отношения с Россией и рассчитаны совсем на другую аудиторию.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Человек должен оставаться гражданином даже в коме

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Куда только не обращались родственники крымчанки Васильченко – паспорт ей не выдавали больше года. Раз не может прийти сама, то и паспорт выписать невозможно. Она, вроде бы, гражданка, а вроде, как уже и нет. Подробности...

Юбилей «Макдоналдса» – это и юбилей национальной трагедии

Сергей Мардан, публицист
Идея с самого начала поражала кристально чистой, незамутненной глупостью. Только человеку, бесконечно далекому от России, могла прийти в голову мысль, что события начала 90-х имеют для нас хоть какой-то ностальгический смысл. Подробности...
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Все это Russia, и все мы Russians

Герман Садулаев, писатель, публицист
То, чего так боялись узкие националисты, уже произошло. Общность, которую, брызжа ядовитой слюной, нацики называют «расеянами», «многонационалами», объективно существует не только как большинство населения Российского государства, но и как российский народ. Подробности...
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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              Помпео отказал во встрече в Киеве Саакашвили

              1 февраля 2020, 15:39

              Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

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              Госсекретарь США Майкл Помпео, который находился накануне в Киеве с визитом, не стал встречаться с пробивавшимся к нему экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который скрывается на Украине от грузинского правосудия, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

              Отмечается, что в ожидании возможной аудиенции Саакашвили провел несколько часов у отеля, где останавливался госсекретарь США, но его не пропускала охрана высокого гостя, сообщает exclusivenews.ge.

              На родине экс-президент Грузии заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением. На днях экс-глава Службы госбезопасности Грузии заявил о возможной связи Саакашвили с «Исламским государством*».

              Накануне сообщалось, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Помпео заявил о поддержке Киева в стремлении войти в НАТО и ЕС.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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