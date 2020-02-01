Помпео отказал во встрече в Киеве Саакашвили

Госсекретарь США Майкл Помпео, который находился накануне в Киеве с визитом, не стал встречаться с пробивавшимся к нему экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который скрывается на Украине от грузинского правосудия, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в ожидании возможной аудиенции Саакашвили провел несколько часов у отеля, где останавливался госсекретарь США, но его не пропускала охрана высокого гостя, сообщает exclusivenews.ge.

На родине экс-президент Грузии заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением. На днях экс-глава Службы госбезопасности Грузии заявил о возможной связи Саакашвили с «Исламским государством*».

Накануне сообщалось, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Помпео заявил о поддержке Киева в стремлении войти в НАТО и ЕС.

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