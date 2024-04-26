На Менделеевской олимпиаде российские школьники получили пять золотых медалей

Международное жюри объявило итоги состязаний 26 апреля, вся сборная России получила пять золотых и пять серебряных наград, сообщается в Telegram-канале «58-я Международная Менделеевская олимпиада».

Золотые медали получили Алексей Михеев (Алтайский край), Михаил Перельман (Москва), Александра Ромашова (Казань), Вадим Харисов (Башкортостан), Расул Эфендиев (Москва).

В 2024 году в соревнованиях поучаствовал 151 человек из 26 стран. Было разыграно 15 золотых, 30 серебряных 45 бронзовых наград. Еще три страны – Британия, Япония и ОАЭ – прислали наблюдателей.

Олимпиада прошла в Шэньчжэне (Китай). Организаторами выступили химический факультет МГУ имени Ломоносова и Фонд Мельниченко. Организатор-партнер этого года – совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ. С 2023 года мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России и включено в инициативу «Наука побеждать».

Также впервые в этом году вручались три Премии имени академика Валерия Лунина, учрежденной Фондом Андрея Мельниченко. Размер премий составил 1 млн, 500 тыс. и 350 тыс. рублей соответственно.