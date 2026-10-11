Завершился второй этап ходовых испытаний лайнера «Владимир Жириновский»

В России завершились испытания круизного лайнера «Владимир Жириновский»

Tекст: Вера Басилая

Круизный лайнер «Владимир Жириновский» проекта PV300VD вернулся на предприятие ОСК «Балтийский завод» после второго этапа заводских ходовых испытаний, сообщает Балтийский завод.

Специалисты проверили маневренные качества судна, а также показатели обитаемости, освещенность и виброшумовые характеристики. Все параметры полностью соответствуют проектным требованиям. В ближайшее время начнется подготовка лайнера к передаче заказчику, которая запланирована на 2026 год.

«Владимир Жириновский» стал первым пассажирским судном такого класса, построенным в России за последние 60 лет. После ввода в эксплуатацию лайнер сможет совершать круизы по внутренним водным путям с выходом в Черное, Азовское и Каспийское моря. На борту судна предусмотрены рестораны, бары, бассейны и спа-салоны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу завод «Красное Сормово» передал заказчику сухогруз проекта RSD59.

В четверг ОСК сообщила о строительстве крупнейшей серии атомных ледоколов в стране.

Летом в России начались испытания новейшего лайнера «Владимир Жириновский».