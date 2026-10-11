Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
Завершился второй этап ходовых испытаний лайнера «Владимир Жириновский»
В России завершились испытания круизного лайнера «Владимир Жириновский»
Новейшее российское пассажирское судно проекта PV300VD «Владимир Жириновский» успешно прошло второй этап заводских ходовых испытаний в море и подтвердило все заявленные проектные характеристики.
Круизный лайнер «Владимир Жириновский» проекта PV300VD вернулся на предприятие ОСК «Балтийский завод» после второго этапа заводских ходовых испытаний, сообщает Балтийский завод.
Специалисты проверили маневренные качества судна, а также показатели обитаемости, освещенность и виброшумовые характеристики. Все параметры полностью соответствуют проектным требованиям. В ближайшее время начнется подготовка лайнера к передаче заказчику, которая запланирована на 2026 год.
«Владимир Жириновский» стал первым пассажирским судном такого класса, построенным в России за последние 60 лет. После ввода в эксплуатацию лайнер сможет совершать круизы по внутренним водным путям с выходом в Черное, Азовское и Каспийское моря. На борту судна предусмотрены рестораны, бары, бассейны и спа-салоны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу завод «Красное Сормово» передал заказчику сухогруз проекта RSD59.
В четверг ОСК сообщила о строительстве крупнейшей серии атомных ледоколов в стране.
Летом в России начались испытания новейшего лайнера «Владимир Жириновский».