Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
На Украине решили ужесточить правила отсрочки для родственников инвалидов
Украинский офис военного омбудсмена разработал законопроект, ограничивающий действующие основания для получения отсрочки от мобилизации родственникам людей с инвалидностью, сообщила бывший уполномоченный по правам человека в стране Людмила Денисова.
На Украине подготовили законопроект, который сужает основания для получения отсрочки от призыва в Вооруженные силы. «Предложенные изменения подразумевают сужение ряда действующих гарантий для людей с инвалидностью и их семей», – заявила бывший уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова, передает РИА «Новости».
По словам экс-омбудсмена, для родителей несовершеннолетних детей с инвалидностью планируется установить дополнительные условия. Если в семье присутствуют оба родителя и воспитывается один ребенок-инвалид, право на отсрочку может быть потеряно. Кроме того, предлагается ввести ограничения на отсрочку для родителей детей с тяжелыми заболеваниями без установленной инвалидности.
Супругам людей с инвалидностью I и II групп отсрочку планируют предоставлять исключительно при условии постоянного ухода за ними. Документ также ужесточает требования к гражданам, ухаживающим за тяжелобольными родственниками, и исключает некоторые категории из числа имеющих право на освобождение от службы. Для опекунов недееспособных лиц планируют добавить условие отсутствия других попечителей.
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