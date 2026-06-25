Дания решила запретить вид на жительство украинским призывникам

Дания запретит выдачу вида на жительство украинским призывникам

Tекст: Катерина Туманова

«Правительство изменит правила, в которых прописывается, кто может получить вид на жительство по специальному закону для Украины. Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, больше не смогут получить вид на жительство в Дании», – приводит РИА «Новости» выдержку из заявления датского министерства.

Изменения не затронут уже выданные документы. По состоянию на май 2026 года в государстве находились 47,6 тыс. украинцев, легализовавшихся по упрощенной процедуре.

В Дании с 2022 года действует закон, по которому украинским беженцам доступен ВНЖ без необходимости проходить процедуру получения убежища. Они могут сразу работать, получить жилье, доступ к системе здравоохранения и образованию, воспользоваться программой поддержки интеграции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Норвегия в марте ужесточила правила приема украинцев призывного возраста. В мае Совет Европы отметил нарастание недовольства присутствием переселенцев с Украины в европейских странах. Дания обеспокоена ростом правого экстремизма среди беженцев с Украины.

Захарова заявила о желании уставшей Европы выслать украинцев на фронт.