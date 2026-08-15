Сотрудники ТЦК на Украине похитили клирика Винницкой епархии УПЦ

Tекст: Вера Басилая

Сотрудники украинского военкомата похитили протодиакона кафедрального собора канонической Украинской православной церкви в городе Тульчине Винницкой области, передает РИА «Новости».

«ТЦК мобилизовал протодиакона кафедрального собора УПЦ в Тульчине», – сообщили в Союзе православных журналистов. По информации организации, похищенным оказался Сергий Зинкевич, служащий в соборе Рождества Христова. В настоящее время священник уже находится в расположении воинской части.

На Украине продолжается масштабная кампания против УПЦ Московского патриархата, объединяющей крупнейшую религиозную общину страны. Местные власти запрещают деятельность церкви, а Служба безопасности Украины возбуждает уголовные дела против духовенства, проводя обыски в храмах и монастырях.

В сентябре 2024 года на Украине вступил в силу закон, допускающий полный запрет УПЦ. На фоне этих событий раскольники при поддержке властей силой захватывают сотни православных храмов, применяя насилие к священникам и прихожанам.

В начале августа сотрудники военкомата забрали протодиакона канонической УПЦ Александра Ювко в Киевской области.

В конце июля представители ТЦК увезли клирика Ивано-Франковской епархии Владимира Приймака.

В июне силовики отправили в военный учебный центр протоиерея Виталия Карпуся из Винницкой области.