Суд обязал «Аэрофлот» заплатить за отмененные дешевые билеты на Пхукет

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд в Москве обязал «Аэрофлот» возместить убытки клиентам, чьи билеты на Пхукет, купленные по сниженной стоимости, были отменены, передает РИА «Новости».

«По итогам второго апелляционного рассмотрения суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил требования пассажиров, взыскав в их пользу убытки в виде разницы цен между аннулированными билетами и текущей ценой, неустойку, компенсацию морального вреда и судебный штраф», – сообщил адвокат Владислав Ватаманюк, представляющий интересы истцов.

В 2023 году путешественники приобрели билеты из Екатеринбурга на Пхукет по цене значительно ниже стандартной. Вскоре авиаперевозчик уведомил об аннулировании бронирований из-за технического сбоя, произошедшего по вине работника.

Деньги клиентам вернули, но они потребовали выполнить перевозку или компенсировать разницу для покупки новых билетов.

Первоначально коллективный иск был отклонен в 2024 году, так как суд не увидел доказательств реальных убытков. Было установлено, что стоимость некорректно оформленных билетов в несколько раз отличалась от действующих тарифов.

После инцидента перевозчик предложил пассажирам скидку в 30% на новые перелеты. Дело прошло несколько инстанций перед окончательным пересмотром.

В марте прошлого года Пресненский суд Москвы отклонил коллективный иск пассажиров из-за аннулированных билетов на Пхукет.

Летом того же года авиакомпания на фоне масштабного сбоя попросила клиентов отмененных рейсов не приезжать в аэропорты вылета.