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    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    11 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    38 комментариев
    15 августа 2026, 12:19 • Новости дня

    Марокко остановило массовый прорыв мигрантов в испанскую Сеуту

    Марокканские силовики пресекли попытку сотен нелегалов проникнуть в Сеуту

    Tекст: Мария Иванова

    Марокканские силы безопасности предотвратили попытку сотен выходцев из африканских стран нелегально пересечь границу с испанским анклавом.

    Сотрудники правоохранительных органов Марокко не позволили толпе нелегалов проникнуть на территорию испанского автономного города Сеута, передает РИА «Новости».

    По данным источников, инцидент произошел в горной местности к юго-западу от анклава.

    «Силы безопасности Марокко пресекли в субботу попытку сотен мигрантов, большинство их которых были из стран Африки южнее Сахары, нелегально попасть в испанский город Сеута», – отмечается в сообщении.

    Уточняется, что нарушители границы скрывались на окраинах марокканского города Фнидк, расположенного вблизи рубежей. В конце июля Сеута уже пережила серьезный наплыв нелегалов. Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка заявлял, что из соседнего королевства в страну проникли порядка 72 тыс. человек. Местные власти сообщали, что на территории анклава остаются около 10 тыс. мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию в городе невыносимой из-за миграционного кризиса.

    Министерство внутренних дел Испании сообщило о возвращении 70 тыс. нелегалов обратно в Марокко.

    Власти страны развернули в автономном городе более 3 тыс. силовиков для обеспечения безопасности.

    14 августа 2026, 19:07 • Новости дня
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    В Берлине отменили мероприятие в недавно открывшемся общественном бассейне Volksbad, которое планировалось провести исключительно для чернокожих детей и подростков – инициатива вызвала резкую критику немецких политиков и общественности.

    Бассейн Volksbad, расположенный рядом с театром Volksbuhne, был открыт в начале августа. На его создание из общественных средств выделили около 300 тыс. евро. Объект позиционируется как бесплатный общественный бассейн, открытый для всех желающих, сообщает The New York Post.

    На пятницу было запланировано специальное мероприятие, организованное антидискриминационной организацией Each One Teach One (Каждый учит каждого). В этот день до 18.00 бассейн должен был быть доступен исключительно для чернокожих детей, после чего планировалось вновь открыть его для широкой публики.

    Инициатива вызвала критику со стороны представителей разных политических сил. «Апартеид как модель для Германии?» – возмутилась лидер правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Она потребовала немедленно лишить проект государственного финансирования, отметив недопустимость запрета на вход белым людям.

    Умеренные политики также раскритиковали идею, указав, что название бассейна переводится как «народный бассейн». Кандидат от Христианско-демократического союза на выборах в парламент Берлина Штефан Эверс заявил, что не считает правильным разделение людей по цвету кожи. «Я понимаю “народный бассейн” как бассейн для всех», – сказал политик.

    Председатель Берлинской ассоциации налогоплательщиков Александр Краусс также выступил против мероприятия. По его словам, недопустимо, чтобы театр, получающий значительные государственные субсидии, использовал средства налогоплательщиков для организации подобного бассейна.

    Организаторы в итоге отменили мероприятие. В Each One Teach One заявили, что после скандала получили «расистские электронные письма с угрозами насилия и дискриминационные комментарии в социальных сетях». В театре Volksbuhne, при котором работает бассейн, заявили, что отмена была необходима из-за невозможности обеспечить участникам «расслабленный отдых». При этом организаторы назвали первоначальную инициативу позитивной мерой, направленной на поддержку групп населения, которые, по их оценке, находятся в «структурно-неблагоприятном положении».

    Бассейн Volksbad будет работать до 1 октября. Его организаторы подчеркивают, что объект является общественным и бесплатным для всех посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель раскритиковала миграционную политику властей ФРГ. В начале июля политика переизбрали на пост руководителя этой политической силы. До этого лидер оппозиции заявила о готовности возглавить политические преобразования в стране.

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    13 августа 2026, 18:47 • Новости дня
    Взрыв произошел на оружейном заводе в Италии

    ANSA: Взрыв произошел на оружейном заводе в Италии

    Взрыв произошел на оружейном заводе в Италии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    На предприятии по производству боеприпасов среднего и крупного калибра, расположенном недалеко от Рима, произошел инцидент, спровоцировавший серьезное возгорание, сообщило агентство ANSA.

    Происшествие случилось на бывшем заводе Sammel Difesa, который в настоящее время принадлежит компании KNDS Ammo Italy, передает ТАСС.

    Мощный хлопок привел к сильному пожару на территории промышленного объекта. В ликвидации последствий задействованы несколько пожарных расчетов, однако борьба с огнем осложняется спецификой предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года на чешском оборонном заводе Policske strojirny вспыхнул пожар.

    В январе 2025 года на испанской фабрике боеприпасов Rheinmetall произошел взрыв порохового склада.

    В августе 2024 года мощный взрыв прогремел на предприятии германской оборонной компании Diehl Defence.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    13 августа 2026, 14:38 • Новости дня
    В МИД подтвердили получение Европой предупреждения об ответе на захват судов

    Грушко подтвердил получение Европой предупреждения об ответе на захват судов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны осознали готовность Москвы жестко реагировать на любые попытки ареста отечественных коммерческих кораблей в международных водах, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

    Грушко выразил уверенность в понимании западными странами позиции Москвы, передает ТАСС. Об этом дипломат сообщил журналистам на полях четвертого форума «Арктика – регионы» в Архангельске.

    Накануне президент Владимир Путин предупредил о неизбежных ответных мерах в случае посягательств на российские торговые корабли.

    Отвечая на вопрос о реакции западных стран на эти слова, Грушко был краток. «Уверен», – констатировал замглавы российского дипломатического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Владимир Путин назвал действия западных стран настоящим пиратством.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о праве России на симметричные атаки вражеских торговых судов.

    Политологи указали на легализацию морского разбоя внутренними законами Евросоюза.

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    15 августа 2026, 10:43 • Новости дня
    NYT: Франция, Германия и Британия готовят свой формат переговоров по Украине
    NYT: Франция, Германия и Британия готовят свой формат переговоров по Украине
    @ Titov Yevhen/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Франция, Германия и Британия работают над созданием собственного формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине, чтобы избежать исключения из дипломатического процесса американской администрацией, сообщает газета The New York Times (NYT).

    Франция, Германия и Британия работают над созданием собственного формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

    Европейские дипломаты разрабатывают механизм, который позволит странам Европы выступать на первых ролях в будущих мирных инициативах. Главную роль в выработке общей позиции взяли на себя Париж и Берлин. Лондон также участвует в обсуждениях, однако проявляет осторожность из-за возможных рисков для отношений с Вашингтоном.

    Как подчеркивают собеседники издания, вопросы урегулирования украинского кризиса и выстраивания отношений с Россией имеют критическое значение для Европы. Европейские чиновники стремятся не допустить ситуации, при которой соглашение будет достигнуто без их прямого участия. При этом они признают, что любые переговоры с Москвой, вероятнее всего, пройдут при американском посредничестве.

    Ранее в Турции заявили о закрытых переговорах с Россией и Украиной.

    Министерство иностранных дел России исключило возможность посредничества Берлина в украинском урегулировании.

    Замглавы МИД Галузин ранее назвал европейские призывы к миру пустым прикрытием для разработки вооружений против России.

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    14 августа 2026, 11:42 • Новости дня
    Лавров: В Германии под руководством Мерца пробиваются метастазы нацизма
    Лавров: В Германии под руководством Мерца пробиваются метастазы нацизма
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подверг резкой критике политику Евросоюза в отношении Сербии и указал на возрождение нацистских тенденций в Германии.

    «Метастазы нацизма продолжают пробиваться наверх в немецком обществе под руководством канцлера ФРГ Фридриха Мерца, открыто заявляющего о необходимости опять сделать Германию главной военной силой в Европе», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью «Вестям».

    Он выразил сомнение в том, что немецкий лидер осознает значение слова «опять» в данном контексте.

    Кроме того, руководитель МИД обратил внимание на беспрецедентное давление, оказываемое на сербского президента Александра Вучича. По словам министра, Евросоюз фактически издевается над Белградом, требуя признать независимость Косова и присоединиться к антироссийским санкциям в обмен на ускорение процесса евроинтеграции.

    Действия Брюсселя дипломат охарактеризовал как хамские и беспардонные, сравнив поведение европейских чиновников с политикой «четвертого рейха». При этом он подчеркнул, что Москва предлагает Сербии выгодные условия сотрудничества, в частности поставки газа, и просит лишь не участвовать в вооружении киевского режима.

    Ранее жители Германии потребовали уволить задавшего вопрос об убийстве русских журналиста Михаэля Мартенса.

    Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу приготовиться к последствиям европейского лидерства.

    Российский министр напомнил о тяжелых исторических последствиях самонадеянности германского руководства.

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    13 августа 2026, 21:50 • Новости дня
    Лавров заявил об изъятии Евросоюзом российских грузов для финансирования Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны начали задерживать торговые суда и продавать изъятые товары ради финансовой поддержки киевских властей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Лавров раскрыл схему неправомерных действий западных властей в отношении отечественных товаров, передает ТАСС. Дипломат дал развернутое интервью программе «Вести», где детально описал происходящее на морских маршрутах.

    «Было разрешено самим себе не просто останавливать и проверять суда, а забирать груз и продавать его, чтобы получить какую-то выручку», – подчеркнул министр иностранных дел.

    Далее глава ведомства пояснил дальнейшую судьбу изъятых активов. По словам дипломата, полученные от продажи незаконно конфискованных грузов средства европейцы напрямую передают на Украину ради дальнейшего укрепления киевского нацистского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз закрепил юридическую базу для конфискации российских грузов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о планах Европы украсть замороженные активы России для финансирования украинской армии.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил стремление европейских властей любой ценой сохранить киевский режим.

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    13 августа 2026, 14:29 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе ускорили снижение

    Биржевая стоимость газа в Европе снизилась на 3%, до 704 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские котировки голубого топлива ускорили падение в ходе торгов, достигнув отметки в 704 доллара за тысячу кубометров.

    Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF ускорили снижение до 3%, передает РИА «Новости».

    Торги открылись у отметки 718,4 доллара, а к 14:00 по московскому времени показатель опустился до 704,4 доллара за тысячу кубометров.

    Динамика рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 727,9 доллара. Котировки остаются волатильными уже несколько месяцев из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

    В марте средняя стоимость топлива подскочила почти на 60%, превысив 600 долларов. По итогам июля расчетные цены выросли еще на 20%, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров.

    Исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован весной 2022 года. Тогда цена достигала рекордных 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в четверг стоимость сентябрьских фьючерсов опустилась до отметки 720 долларов за тысячу кубометров.

    В начале августа биржевые котировки газа в Европе зафиксировались на уровне ниже 700 долларов.

    На первых торгах текущего месяца цена энергоносителя упала до 676 долларов.

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    12 августа 2026, 22:19 • Новости дня
    В МИД объяснили «диагнозом» отказ Каллас увидеть нарушения прав человека в ЕС

    МИД России назвал диагнозом игнорирование Евросоюзом нарушений прав человека

    Tекст: Вера Басилая

    Неспособность главы европейской дипломатии Каи Каллас заметить проблемы с демократией внутри Евросоюза можно объяснить только диагнозом, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Григорий Лукьянцев.

    Лукьянцев заявил, что неспособность главы дипломатической службы Евросоюза Каи Каллас увидеть нарушения прав человека на территории объединения можно объяснить только диагнозом, передает ТАСС.

    «Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каллас анонсировала доклад о ситуации в области прав человека и демократии в мире, а также доклад с разбивкой по отдельным регионам. Что тут можно сказать… Когда права человека находятся в рецессии по всему миру, кроме ЕС – это диагноз», – заявил дипломат.

    По его словам, у Брюсселя словно есть особый прибор для измерения уровня демократии, который работает исключительно в зоне «Шенген+». Представитель ведомства обратил внимание на отсутствие в европейском документе упоминаний о преследовании журналистов и политиков внутри самого Евросоюза. Лукьянцев посоветовал Каллас ознакомиться с совместными докладами внешнеполитических ведомств России и Белоруссии.

    Дипломат также прокомментировал слова Каллас о том, что ЕС остается «стабильной силой добра». Он иронично отметил, что объединение выступает крупнейшим поставщиком военной помощи для разжигания конфликтов и главным цензором независимых СМИ, что особенно ярко проявляется в ситуации на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о возможности лечения фобий Каи Каллас.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал требования Каллас обычными уличными высказываниями.

    В российском внешнеполитическом ведомстве указали на выход заявлений Каи Каллас за рамки ее официального мандата.

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    12 августа 2026, 22:34 • Новости дня
    В Литве эксгумировали останки 81 советского солдата

    В литовском Вевисе завершилась эксгумация останков 81 советского солдата

    Tекст: Вера Басилая

    Эксгумация останков 81 советского солдата завершилась в среду в литовском городе Вевис, сообщил мэр муниципалитета Гедиминас Раткевичюс.

    По словам Раткевичюса, завершились «археологические работы» на Вевисском кладбище советских солдат, в ходе которых археологи обнаружили останки 81 «жертвы Второй мировой войны», передает РИА «Новости».

    Извлеченные тела планируют передать специалистам медицинского факультета Вильнюсского университета для детального антропологического исследования. После завершения экспертизы прах перезахоронят на православном кладбище Вевиса. Ранее мемориал с вечным огнем находился в самом центре города.

    Раскопки стартовали в июле по требованию литовской Комиссии по десоветизации. Аналогичный случай произошел в мае в городе Шяуляй, что вызвало официальный протест со стороны МИД России.

    Дипломатическое ведомство неоднократно указывало, что осквернение мемориалов влечет уголовную ответственность. По оценке министерства, подобные действия свидетельствуют о стремлении властей переписать историю и забыть о жертвах борьбы с фашизмом под предлогом десоветизации.

    В середине июля литовские археологи приступили к раскопкам захоронений времен Великой Отечественной войны в центре Вевиса.

    Ранее Министерство иностранных дел России выразило решительный протест из-за планов Вильнюса по ликвидации этого мемориала.

    Весной российское дипведомство вызвало временную поверенную Литвы по причине сноса памятника советским солдатам в городе Шяуляй.

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    14 августа 2026, 16:14 • Новости дня
    Акции протеста фермеров против азотной политики прошли в Нидерландах

    Масштабный протест фермеров против азотной политики прошел на юге Нидерландов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владельцы сельскохозяйственной техники заблокировали дороги у здания правительства в Хертогенбосе в Нидерландах, выступая против решения властей отозвать лицензии у пяти птицефабрик из-за выбросов.

    Участники масштабной акции на тракторах направились к зданию провинциального правительства в Северном Брабанте в Нидерландах, спровоцировав автомобильные пробки. Аграрии выступают против жестких экологических мер руководства страны, отмечает РИА «Новости».

    «У здания провинциального управления в Хертогенбосе сегодня сотни фермеров протестуют против отзыва лицензий у пяти птицеводческих хозяйств», – сообщил местный телеканал NOS. В пятницу местный парламент проводит экстренные дебаты по вопросу выбросов азота.

    Власти провинции полагают, что текущих усилий птицефабрик по снижению загрязнений недостаточно. Окончательное решение об аннулировании разрешений пока не принято. Массовые выступления аграриев продолжаются по всей стране с конца июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массовая акция протеста нидерландских фермеров привела к смертельному ДТП на трассе.

    Ранее аграрии на тракторах въехали на центральную площадь Амстердама для демонстрации.

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    14 августа 2026, 17:47 • Новости дня
    В Варшаве задержали подозреваемого в покушении на украинского рэпера Kyivstoner

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Польши правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в подготовке убийства украинского видеоблогера и музыканта Альберта Васильева, выступающего под псевдонимом Kyivstoner.

    Подозреваемый в подготовке убийства украинского рэпера Kyivstoner был задержан в Варшаве, сообщает польское издание RMF24.

    «Известный украинский видеоблогер и рэпер Kyivstoner предположительно стал мишенью киллера во время пребывания в Польше», – пишут журналисты. Отмечается, что музыкант является обладателем гражданства США и Украины.

    Ранее Альберта Васильева обвиняли в причастности к подготовке атаки беспилотников на промышленное предприятие в Московской области. Сам артист эти обвинения категорически отвергал, заявляя, что в момент нападения на территорию России находился дома и играл в видеоигру Dota. При этом ФСБ публиковала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Kyivstoner, обсуждает планируемый теракт в Подмосковье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании подозреваемого в подготовке покушения на гражданина США и Украины.

    Месяцем ранее пойманный ФСБ диверсант назвал Альберта Васильева спонсором сорванной атаки на подмосковный оборонный завод. Сам артист уехал в Европу еще в феврале 2022 года.

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    13 августа 2026, 14:57 • Новости дня
    Испания начала устанавливать новый барьер на границе с Марокко

    Испания начала установку морского барьера в Мелилье для контроля мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Испании приступили к установке нового морского заграждения в автономном городе Мелилья для сдерживания потока нелегальных мигрантов из соседнего государства.

    Гражданская гвардия Испании приступила к возведению нового морского барьера на южном волнорезе Мелильи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Europa Press.

    Эта мера направлена на усиление контроля за границей после массового наплыва нелегалов в другой испанский анклав – Сеуту.

    «Гражданская гвардия начала размещение нового морского барьера на южном волнорезе Мелильи по аналогии с тем, что был установлен на волнорезе Эль-Тарахаль Сеуты после массового наплыва мигрантов из Марокко, для «усиления контроля» на морской границе», – сообщает агентство.

    По данным источников, процесс установки инфраструктуры пройдет в несколько этапов, поэтому точные сроки завершения работ пока неизвестны. В конце июля Сеута столкнулась с беспрецедентной волной нелегальной миграции. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка отмечал, что границу пересекли около 72 тыс. человек, из которых, по словам мэра города, около 10 тыс. до сих пор остаются на территории анклава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа власти Испании приступили к монтажу сдерживающих барьеров на пирсе в Сеуте.

    Для сдерживания массового притока нелегалов Мадрид направил в этот автономный город дополнительные силы полиции и армии.

    Из-за беспрецедентного наплыва людей мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию в населенном пункте невыносимой.

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    13 августа 2026, 09:19 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах опустилась до 720 долларов

    Цены на газ в Европе снизились на 1% до 720 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских площадках опустилась до отметки 720 долларов за тысячу кубометров на фоне высокой волатильности рынка.

    Стоимость сентябрьских фьючерсов по индексу TTF утром в четверг снизилась примерно на 1%, передает РИА «Новости».

    Торги открылись на уровне 718,4 доллара за тысячу кубометров, показав падение на 1,3%. К 9.02 по московскому времени цена составила 721,7 доллара, что на 0,9% ниже расчетной цены предыдущего дня.

    Котировки на европейском газовом рынке остаются нестабильными. Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал резкий рост цен: в марте средняя стоимость превысила 600 долларов за тысячу кубометров, увеличившись почти на 60% по сравнению с февралем. В июле расчетные цены подскочили еще на 20% в месячном выражении, достигнув в среднем 637,5 доллара.

    Исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован весной 2022 года, когда цена достигла 3892 долларов за тысячу кубометров. Столь высоких и устойчивых показателей не наблюдалось за всю историю работы европейских газовых хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость сентябрьских фьючерсов на газовом хабе в Нидерландах выросла почти на 3% до 720 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки на лондонской бирже ICE опустились до отметки 713 долларов.

    В начале недели биржевые цены на газ в Европе резко подскочили выше уровня в 740 долларов.

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    13 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Politico: Европол начнет собирать досье на невиновных жителей

    Politico: Реформа Европола грозит массовым сбором данных невиновных граждан ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Планы Еврокомиссии по расширению полномочий полицейского агентства могут привести к накоплению личной информации людей, не связанных с преступностью.

    Инициатива Брюсселя по реформированию полицейской службы ЕС вызывает серьезные опасения у европейского регулятора в сфере защиты конфиденциальности, пишет издание Politico со ссылкой на Европейский надзорный орган по защите данных (EDPS) и передает РИА «Новости».

    «Изменения позволят Европолу хранить данные огромного числа людей, никак не связанных с преступной деятельностью», – подчеркивает издание, ссылаясь на предупреждение EDPS о серьезных рисках для простых граждан.

    В июне Еврокомиссия предложила расширить функции агентства, чтобы превратить его в центральную систему обмена информацией между правоохранителями стран союза. В Брюсселе объяснили эти шаги необходимостью более эффективной борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью.

    Ключевое нововведение касается правил обработки сведений. Сейчас Европол обязан предварительно сортировать поступающую информацию по категориям, чтобы определить законные основания для работы с ней. Еврокомиссия считает это препятствием и предлагает смягчить ограничения, что, по мнению надзорного органа, позволит обрабатывать огромные массивы данных еще до выявления их связи с преступлениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года из штаб-квартиры Европола в Гааге пропали личные дела руководства

    Позже глава полицейского агентства Катрин де Болль сообщила о вовлечении детей в преступления через интернет.

    В феврале этого года ведомство помогло ликвидировать крупную международную наркосеть.

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    13 августа 2026, 09:51 • Новости дня
    Европейские фермеры начали расходовать зимние запасы кормов

    Засуха вынудила европейских фермеров досрочно вскрыть зимние запасы кормов

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальная жара в Европе вынудила животноводов преждевременно вскрывать зимние запасы кормов из-за масштабной засухи, охватившей значительную часть территории ЕС.

    Европейские фермеры из-за засухи начали преждевременно расходовать зимние запасы кормов, передает РИА «Новости».

    По данным издания Euractiv, аномальные погодные условия серьезно ударили по сельскохозяйственному сектору.

    «Охватившая Европу засуха вынуждает животноводов начать использовать зимние запасы кормов на несколько месяцев раньше», – говорится в публикации. Официальная статистика свидетельствует, что от недостатка влаги этим летом пострадало около 38% территории Европейского союза.

    Аграрии и власти пытаются найти выход из сложившейся ситуации различными путями. Помимо досрочного вскрытия кормовых резервов, фермеры вынуждены сокращать поголовье скота и искать альтернативные источники питания для животных. В ряде случаев даже происходит смягчение строгих правил в сельскохозяйственной сфере.

    В настоящее время Европа сталкивается с одной из самых интенсивных волн жары за последние годы. Максимальный ущерб зафиксирован в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции. Ранее министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар отмечала, что экстремальные температуры нанесли колоссальный урон агропромышленному комплексу страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная жара обойдется экономике Евросоюза в 180 млрд евро.

    Британская газета Guardian спрогнозировала заметное снижение урожайности ключевых сельскохозяйственных культур.

    В начале июля Франция из-за массового включения кондиционеров выкачала из подземных хранилищ предназначенные для зимы запасы газа.

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