Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Марокко остановило массовый прорыв мигрантов в испанскую Сеуту
Марокканские силовики пресекли попытку сотен нелегалов проникнуть в Сеуту
Марокканские силы безопасности предотвратили попытку сотен выходцев из африканских стран нелегально пересечь границу с испанским анклавом.
Сотрудники правоохранительных органов Марокко не позволили толпе нелегалов проникнуть на территорию испанского автономного города Сеута, передает РИА «Новости».
По данным источников, инцидент произошел в горной местности к юго-западу от анклава.
«Силы безопасности Марокко пресекли в субботу попытку сотен мигрантов, большинство их которых были из стран Африки южнее Сахары, нелегально попасть в испанский город Сеута», – отмечается в сообщении.
Уточняется, что нарушители границы скрывались на окраинах марокканского города Фнидк, расположенного вблизи рубежей. В конце июля Сеута уже пережила серьезный наплыв нелегалов. Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка заявлял, что из соседнего королевства в страну проникли порядка 72 тыс. человек. Местные власти сообщали, что на территории анклава остаются около 10 тыс. мигрантов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию в городе невыносимой из-за миграционного кризиса.
Министерство внутренних дел Испании сообщило о возвращении 70 тыс. нелегалов обратно в Марокко.
Власти страны развернули в автономном городе более 3 тыс. силовиков для обеспечения безопасности.