Умер бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Вильфредо Гомес

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет журнал The Ring, причины смерти боксера не раскрываются, 29 октября ему должно было исполниться 70 лет, передает ТАСС.

За свою профессиональную карьеру пуэрториканец провел 48 боев. Он одержал 44 победы, из которых 42 завершились нокаутом, потерпел три поражения и один раз свел поединок вничью.

Боксер владел чемпионскими титулами по версии Всемирного боксерского совета (WBC) во второй легчайшей и полусредней весовых категориях, а также Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе. Он 17 раз защитил титул WBC, завершая каждый бой нокаутом.

В 1974 году спортсмен стал первым представителем Пуэрто-Рико, одержавшим победу на чемпионате мира среди любителей. Профессиональную карьеру он завершил в 1989 году, а в 1995 году был включен в Международный зал боксерской славы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом неизвестные в масках расстреляли в ЮАР бывшего чемпиона мира по боксу.

В январе американские полицейские арестовали действующего чемпиона мира по боксу за домашнее насилие.