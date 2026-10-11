Лондон заявил о поддержке Зеленского на фоне дизельной сделки США с Россией

Tекст: Игорь Иножарский

Британия продолжила оказывать политическую поддержку Владимиру Зеленскому после того, как президент США Дональд Трамп призвал к появлению нового лидера на Украине и одобрил спорное соглашение о закупке российского дизельного топлива, пишет The Guardian.

Отвечая на вопрос в эфире BBC о том, поддерживает ли Лондон пребывание Зеленского у власти, министр обороны Уэс Стритинг заявил: «Мы не сомневаемся, что агрессором здесь была Россия. Она тот, кто решил начать эту войну. Она тот, кто мог бы закончить эту войну завтра и не делает этого. Поэтому мы стоим на стороне Украины. Мы стоим на стороне президента Зеленского». Политик подчеркнул, что только украинцы должны решать, кто будет руководить их страной.

По данным издания, Трамп обвинил Зеленского в неспособности завершить конфликт и связал рост цен на дизель в США с ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, тогда как сам президент Украины назвал соглашение по дизелю «подарком» Москве. Стритинг допустил, что позиция Трампа связана с ростом цен на топливо и давлением на Белый дом накануне промежуточных выборов в Конгресс, но отметил, что при этом Британия предпочла бы более жесткий санкционный курс против России. Премьер-министр Энди Бернем в телефонном разговоре с Зеленским подтвердил «полную солидарность» с Киевом и пообещал усилить санкции, при этом стороны заявили о необходимости немедленного прекращения энергетической эскалации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье польское издание Mysl Polska заявило, что дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа стала шоком для союзников Украины. В субботу аналитики предупредили, что поставки российского дизеля испытывают на прочность санкционное единство Запада. В воскресенье Владимир Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ, несмотря на давление Вашингтона.