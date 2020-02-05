Как Москва ответит на заигрывание Лукашенко с Вашингтоном

Отношения США и Белоруссии, похоже, внезапно радикально улучшились. По крайней мере, именно так можно трактовать итоги визита госсекретаря США в Минск. О чем договорились Майк Помпео и Александр Лукашенко, зачем белорусский лидер пытается сблизиться с Вашингтоном и какой будет реакция России?

О недюжинном политическом таланте президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко можно написать диссертацию, и все равно останется, что добавить. Бывший председатель колхоза даст сто очков форы своим коллегам-президентам в том, как даже будучи прижатым к стенке, продолжать маневрировать. Начало 2020 года вновь предоставило возможность убедиться в этом.

Визит госсекретаря США Майка Помпео в белорусскую столицу, вызвавший столько пересудов не только в Вашингтоне и Минске, но и в Москве, незамедлительно принес важные результаты. Во вторник, 4 февраля, министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей заявил о намерении начать процедуру восстановления полноценных дипломатических отношений с Соединенными Штатами, в частности направив в Вашингтон белорусского посла, которого американская столица не видела с 2008 года. Имя потенциального белорусского посланника пока не называется, да и само восстановление дипотношений может затянуться на несколько месяцев, так как, по словам Макея, «требуется выполнить некоторые протокольные, технические требования».

В то время как о конкретной кандидатуре посла Белоруссии в США пока также не говорится, в качестве возможного американского посланника называется Джули Фишер, в настоящее время занимающая пост заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и ЕС. Она имеет опыт работы в посольствах США на Украине, Грузии и России и также была заметна в качестве заместителя посла в миссии США при НАТО.

Ухудшение, а потом и значительно похолодание белорусско-американских отношений началось еще в конце прошлого века, а в 2004 году президент США Джордж Буш-младший подписал «Акт о демократии в Белоруссии», угрожающий белорусскому лидеру и его окружению персональными санкциями. В 2005 году тогдашний госсекретарь США Кондолиза Райс выдала знаменитое изречение в адрес Лукашенко, назвав его «последним диктатором Европы». Год спустя США и ЕС объявили президентские выборы 2006 года в Белоруссии «недемократическими», вслед за чем последовали американские санкции в отношении высокопоставленных белорусских чиновников и организаций за сакраментальные «нарушение прав человека» и «подрыв демократических институтов». В частности, попавшим под санкции запрещалось иметь недвижимость в США и вести дела с американскими компаниями.

В 2008 году последовали санкции Вашингтона в адрес госконцерна «Белнефтехим», на долю которого приходится до трети промышленного производства страны, и потерявший терпение официальный Минск фактически выдворил из страны американского посла, одновременно сократив численность своего диппредставительства в Вашингтоне с 35 до 5 человек. США ответили зеркально, и вплоть до настоящего времени посольства в обеих странах возглавляются временными поверенными в делах.

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И хотя визит Помпео в Минск является важнейшим появлением высокопоставленного американского чиновника в белорусской столице за два с лишним десятка лет, потепление в отношениях США и Белоруссии началось несколько ранее. Еще в 2015 году США частично приостановили антибелорусские санкции после очередных выборов в парламент, в который смогли попасть оппозиционные режиму Лукашенко депутаты. А в январе 2019 года Белоруссию посетил Уэсс Митчелл, помощника госсекретаря США по делам Европы и Азии, сопровождаемый словами президента Лукашенко об историческом значении этого визита. Стоит отметить, что за пару недель до этого Митчелл назвал суверенитет Украины, Белоруссии и Грузии «наиболее надежной защитой от российского неоимпериализма». Вслед за этим Белоруссия сняла ограничения на количество американских дипломатов, имеющих право работать в стране, введенные за десять лет до этого.

В марте прошлого года со словами благодарности за непризнание Крыма российским в Минск прилетал еще один помощник госсекретаря Джордж Кент. 3 и 4 июля 2019 года Помпео и Лукашенко обменялись теплыми телеграммами со взаимными поздравлениями с Днём независимости двух стран. В августе в Минске увидели знаменитые усы ястреба Джона Болтона, тогда еще советника президента США по национальной безопасности, а 17 сентября за ним последовал заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Именно в ходе встречи Хейла и Макея впервые было анонсировано возвращение американского посла в Минск и белорусского посла в Вашингтон. Таким образом, мы наблюдаем, как недавнему визиту Майка Помпео предшествовала долгая дипломатическая арт-подготовка со стороны Вашингтона.

Какую выгоду рассчитывают извлечь США из потепления отношений с белорусской стороной?

Недавний вояж Майка Помпео по ряду постсоветских стран действительно был неслучаен. Верная доктрине «сдерживания» России, Америка пытается усилить свои позиции в ряде близлежащих с нами государств.

Если посещение Киева и встречу Помпео с украинским президентом Владимиром Зеленским стоит рассматривать с точки зрения интересов защиты Трампа на процессе импичмента, поводом к которому стала как раз украинская интрига, а визит в казахскую столицу Нур-Султан (где сидят еще одни адепты многовекторной политики) как средство поддержать проамериканскую партию в ее борьбе со сторонниками сближения с Китаем, то в Минске высокопоставленный американский дипломат в очередной раз попробовал воспользоваться охлаждением в отношениях России и Белоруссии. Если оставить за скобками разговоры о необходимости энергетической безопасности Белоруссии от ее восточного соседа, у американцев прослеживается чисто шкурный интерес: например, почему бы не попытаться заменить белорусские нефтепродукты, ранее перерабатываемые из дешевой российской нефти, на европейском рынке на свои?

Помпео не только пообещал белорусской стороне нового посла, но и заверил Лукашенко в готовности полностью обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам, скромно умолчав об их размере. Рассчитывает ли Вашингтон действительно оторвать Белоруссию от России? Вряд ли. Вот и госсекретарь помимо приятных слов принимающей стороне не преминул встретиться и с противниками Лукашенко из числа местных оппозиционеров. То есть - как бы давая понять белорусскому лидеру, что признание легитимности его победы на предстоящих в этом году президентских выборах (в которой мало кто сомневается) зависит в том числе и от его сговорчивости на предложения американцев. Тем более что белорусские парламентские выборы прошлого года были признаны наблюдателями ОБСЕ «несоответствующими международным стандартам демократических выборов и полностью игнорировавшими основные свободы – собраний и самовыражения».

В Вашингтоне действительно не ждут особого прорыва в отношениях с Минском, уж больно тесные экономические, исторические, родственные и культурные связи издавна сложились между Белоруссией и Россией. Соответственно реагирует и американское экспертное сообщество. «Я ответственно могу заявить после трех лет общения с г-н Лукашенко: с ним приятно вести диалог, но не ждите никаких радикальных перемен», – отметил бывший посол США в Белоруссии Кеннет Яловиц. «В Вашингтоне есть немало людей, которые думают, что нам надо больше взаимодействовать с Минском. Взаимодействие – это хорошо, но я не думаю, что это побудит Лукашенко отдалиться от Москвы. Это несколько наивно и нереально, – подчеркнул эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики Дональд Дженсен. – У нас не должно быть никаких иллюзий относительно того, что в ближайшее время Беларусь возьмет западный курс».

Что ищет Лукашенко, расчетливо сближаясь с Вашингтоном в пику Москве?

Пока аналитики из американской Rand Corporation пишут доклады на тему того, как было бы здорово переориентировать Белоруссию в сторону Запада, нанеся тем самым Москве «настоящий удар», агентство Bloomberg прямо указывает: белорусский лидер в своем противостоянии с Россией готов прибегнуть к необычному оружию – подружиться с Дональдом Трампом.

Александр Григорьевич действительно оказался в сложной ситуации. Складывается впечатление, что в Москве просто устали от фигуры белорусского президента, испытывающего серьезные экономические трудности в год выборов. Экономическая поддержка Минска обходится нашей стране в пару миллиардов долларов в год, и на фоне давно застопорившегося процесса реализации дорожной карты по созданию союзного государства из 31 пункта, Россия явно утратила изрядную долю своего терпения. Неслучайно последнее время Лукашенко превратился в настоящего героя для украинской прессы, открыто пишущей о том, что Лукашенко уже 23 года водит Россию за нос. Еще в 2018 году перед белорусской стороной Москвой было поставлено условие о создании реального союзного государства до конца 2019 года под угрозой прекращения российской экономической помощи в виде кредитов и дешевых нефти и газа. Прорыва в двусторонних отношениях Москвы и Минска так и не произошло, и вопрос о поставках российской нефти в Белоруссию встал особенно остро с 1 января этого года.

Цель белорусского лидера одна: маневрировать между Востоком и Западом ради сохранения собственной власти и финансового благополучия своей семьи и окружения.

Отсюда и несколько холерические заявления в преддверии встречи с Владимиром Путиным, намеченной на 7 февраля. Белорусский президент уже заявил о готовности покупать нефть по мировым ценам (он подумал про кошельки рядовых белорусов?) и упрекнул Москву за то, что пока она сама «обнимается и целуется» с США, тем не менее, выражает недовольство белорусскими попытками наладить отношения с американцами. Отсюда и заигрывание с белорусскими националистами (неслучайно батька всея Белоруссии демонстративно на камеры повадился собирать морковку и арбузы в национальной рубашке-вышиванке), и новая белорусская военная доктрина, в которой можно увидеть намеки на угрозу со стороны Москвы, и сближение с НАТО.

Понимает ли Лукашенко, проситель с многолетним стажем, опасность заигрывания с американцами и не совершит ли он ошибок своего бывшего коллеги Виктора Януковича? Американское посольство в любой стране Восточной Европы превращается в гнездо активной поддержки местной оппозиции. Вероятно, Александр Григорьевич окажется более прозорливым политиком, чем многие мировые лидеры, некогда пошедшие на поводу у Вашингтона, сыгравшие свою роль и оказавшиеся выброшенными на обочину истории. Но хорошая тактическая выучка однажды может дать трагический сбой.

Остается вопрос: как долго Лукашенко намерен использовать американский (и китайский) фактор для расторговки с Россией, и не выйдет ли стремление к такой внешнеполитической многовекторности ему боком? Возможно, что скоро ему придется делать стратегический выбор, принимая во внимание, что ни одна страна мира не станет поддерживать Минск на таком серьезном уровне, как это долгие годы делает Россия.

Каковы дальнейшие шаги России?

Понятно, что Москва не собирается полностью перекрывать вентиль экономической помощи братскому народу, несмотря на неконструктивную позицию белорусского руководства. В то время как общественное мнение в Белоруссии преимущественно на стороне России и против Запада, Москва вправе ожидать от Минска более глубокой политической интеграции.

Российский лидер Владимир Путин прекрасно понимает, что для США Белоруссия всего лишь разменная монета в вечном противостоянии с Россией, и визит Помпео – повод показать всему миру, что Вашингтон намерен вступить в конкуренцию с Москвой за влияние в регионе. Российское руководство не станет спешить, но продолжит медленно и упорно реализовывать свой план по углублению интеграции с Белоруссии. А именно этого и опасается американский истеблишмент.