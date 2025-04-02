Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».13 комментариев
Премьер Дании исключила захват Гренландии США
Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия принадлежит гренландцам
США не захватят Гренландию, остров принадлежит гренландцам, и власти Дании поддерживают это мнение, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Фредериксен в столице Гренландии Нууке заявила, что Соединенные Штаты не захватят Гренландию, которая принадлежит гренландцам. Она также добавила, что это мнение будет поддержано совместно в ближайшие дни, передает ТАСС.
Визит Фредериксен в Гренландию проходит с 2 по 4 апреля. В ходе поездки она впервые встретится с новым премьер-министром острова Йенсом-Фредериком Нильсеном и проведет переговоры с представителями будущего кабинета.
Недавно сформированное коалиционное правительство Гренландии состоит из четырех партий, включая партию «Демократы», которую возглавляет 33-летний Нильсен. Данное правительство ожидает одобрения парламентом, который соберется в ближайшие дни.
Парламентские выборы, прошедшие 11 марта, привлекли внимание из-за заявлений президента США Дональда Трампа о возможности присоединения Гренландии к США и угрозах введения высоких торговых пошлин против Дании, если она не откажется от острова.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Гренландия должна оставаться частью Дании.
Президент США выразил уверенность в успешном присоединении Гренландии к Америке, несмотря на отсутствие поддержки со стороны политических партий и населения острова.
В субботу в столице Дании и Орхусе прошли митинги против притязаний США на Гренландию, участие в них приняли более тысячи человек, собравшихся у американского посольства и представительств.