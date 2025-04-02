Премьер Дании исключила захват Гренландии США

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия принадлежит гренландцам

Tекст: Вера Басилая

Фредериксен в столице Гренландии Нууке заявила, что Соединенные Штаты не захватят Гренландию, которая принадлежит гренландцам. Она также добавила, что это мнение будет поддержано совместно в ближайшие дни, передает ТАСС.

Визит Фредериксен в Гренландию проходит с 2 по 4 апреля. В ходе поездки она впервые встретится с новым премьер-министром острова Йенсом-Фредериком Нильсеном и проведет переговоры с представителями будущего кабинета.

Недавно сформированное коалиционное правительство Гренландии состоит из четырех партий, включая партию «Демократы», которую возглавляет 33-летний Нильсен. Данное правительство ожидает одобрения парламентом, который соберется в ближайшие дни.

Парламентские выборы, прошедшие 11 марта, привлекли внимание из-за заявлений президента США Дональда Трампа о возможности присоединения Гренландии к США и угрозах введения высоких торговых пошлин против Дании, если она не откажется от острова.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Гренландия должна оставаться частью Дании.

Президент США выразил уверенность в успешном присоединении Гренландии к Америке, несмотря на отсутствие поддержки со стороны политических партий и населения острова.

В субботу в столице Дании и Орхусе прошли митинги против притязаний США на Гренландию, участие в них приняли более тысячи человек, собравшихся у американского посольства и представительств.