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    Европа показывает бессилие против украинского терроризма
    Минобороны раскрыло потери ВСУ при освобождении Константиновки
    Военный эксперт Перенджиев: Украина доведена до отчаяния потерей Константиновки
    Медведев сказал, через какие территории пройдет новая полоса безопасности
    ВС России сорвали попытку киевского режима ответить на массированный удар
    Россия предложила передать Киеву тела погибших в Константиновке
    Российские войска за сутки освободили пять населенных пунктов
    Российский боец сказал, что было самым сложным при освобождении Константиновки
    Британский журналист: Даже звезды на Кремль изготовлены в Константиновке
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России собутыльнику раскрывают душу

    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    7 комментариев
    5 июля 2026, 06:16 • Новости дня

    Трамп сравнил Европу со странами третьего мира

    Tекст: Антон Антонов

    Европа превращается в третий мир, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Европа узнает, что когда принимаешь преступников третьего мира, становишься страной третьего мира», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп также отметил, что такое превращение идет очень быстро, «глазом не успеешь моргнуть».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США раскритиковал миграционную политику европейских стран и назвал ее катастрофой.

    Ранее Трамп во время встречи с премьером Британии Киром Стармером предсказал крах Европы при сохранении текущей миграционной политики.

    Западные СМИ отмечали, что американский лидер принял меры, усиливающие напряженность в отношениях с европейскими странами.

    2 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    @ artifant/blickwinkel/Global Look Press

    Представитель канцелярии президента Польши назвал западные области Украины «Малопольшей» – историческим термином, использовавшимся в период между двумя Мировыми войнами, когда эти территории входили в состав польского государства.

    Во время выступления, которое транслировал телеканал TV Republika, представитель польского лидера заявил, что прославление лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, организация запрещена в России и признана экстремистской) Степана Бандеры и участников украинского националистического движения несовместимо с европейским курсом Украины, сообщают украинские СМИ. При этом он употребил историческое название «Восточная Малопольша» применительно к западным областям современной Украины.

    Термин «Малопольша» официально использовался в межвоенной Польше в 1918–1939 годах, когда эти территории входили в состав польского государства. В тот период власти страны не допускали публичного использования названий «Восточная Галиция» и «Западная Украина», закрепляя польскую административную терминологию.

    Заявление прозвучало на фоне продолжающихся разногласий между Варшавой и Киевом. Польские власти последовательно требуют от Украины отказаться от героизации деятелей ОУН и Украинской повстанческой армии (признаны в России экстремистскими и запрещены), считая их ответственными за массовые убийства польского населения во время Волынской резни.

    Одновременно в Европарламенте предложили увязать продвижение Украины к членству в Евросоюзе с решением вопроса Волынской трагедии. Соответствующая поправка внесена к докладу о евроинтеграции Киева. Ее подготовила крупнейшая фракция Европейского парламента – Европейская народная партия. В нее входит правящая в Польше партия «Гражданская платформа» премьер-министра Дональда Туска, а также эту политическую силу представляет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Согласно опубликованной на сайте Европарламента информации, авторы инициативы предлагают включить тему Волынской трагедии в перечень факторов, которые будут учитываться при оценке прогресса Украины на пути к вступлению в ЕС. В документе говорится, что «процесс вступления Украины в ЕС должен сопровождаться полным признанием и надлежащим увековечением памяти жертв Волынской трагедии, а также активным польско-украинским историческим диалогом и эксгумационными работами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил об угрозе евроинтеграции Украины из-за героизации Степана Бандеры. Польский президент Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. В ответ на действия Киева польские чиновники вернули украинские государственные награды.

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    2 июля 2026, 19:56 • Новости дня
    Эксперт: Фон дер Ляйен «опытом Украины» доведет экономику Армении до упадка

    Юшков предсказал коллапс армянской экономики в случае отказа от российского газа

    Эксперт: Фон дер Ляйен «опытом Украины» доведет экономику Армении до упадка
    @ primeminister.am

    Tекст: Андрей Резчиков

    Европейские чиновники могут поделиться с Арменией «успешным» опытом, как довести экономику до упадка и сократить энергопотребление за счет кризиса. Российский газ остается безальтернативным для Еревана, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. В ходе визита в Армению глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поможет стране с диверсификацией ее энергетического импорта по примеру Украины.

    «Визит экспертов ЕС в Ереван для содействия в диверсификации энергоресурсов, анонсированный Урсулой фон дер Ляйен, стоит рассматривать в качестве политической поддержки армянского премьера Никола Пашиняна, которому важно после недавно прошедших выборов показать гражданам первые плоды своей работы», – считает Игорь Юшков, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

    «В практическом же плане инициатива вызывает большие вопросы. Брюссель годами убеждал инвесторов в неизбежности скорого энергоперехода и призывал не вкладывать средства в проекты по добыче нефти и газа. Результат оказался предсказуем: когда спрос начал восстанавливаться, предложение оказалось не готово его удовлетворить», – отметил аналитик.

    Эксперт напомнил, что цены на газ в Европе начали резко расти еще с середины 2021 года, когда поставки из России шли в полном объеме. «Поэтому, когда представители ЕС говорят о «снижении зависимости от отдельных источников», за этим часто скрывается простое сокращение объемов потребления из-за неподъемных цен. Именно этим опытом – как довести экономику до упадка и сократить энергопотребление не за счет эффективности, а за счет кризиса – еврочиновники могут «успешно» поделиться с Арменией», – полагает Юшков.

    Эксперт подчеркивает, что с точки зрения реальной инфраструктуры диверсифицировать поставки газа в Армению практически невозможно. Текущая трубопроводная система завязана на три направления: Россия, Иран и Азербайджан. «Азербайджан сейчас добывает газ на пределе возможностей, и все свободные объемы уходят в Европу и Турцию. Иран, несмотря на статус газовой державы, сам испытывает хронический дефицит. Только Россия остается стабильным партнером на рынке энергетики Армении», – пояснил спикер.

    Единственное, что может предложить Европа идеологически и технически – это субсидирование возобновляемой энергетики. «Брюссель наверняка порекомендует Еревану сократить генерацию на газе и переключиться на солнечную или ветряную энергию. Однако это не решит фундаментальную проблему: значительная часть армянского транспорта работает на газе», – добавил собеседник.

    Наиболее вероятный практический сценарий для первого этапа – это предоставление Брюсселем небольших грантов или субсидий. «ЕС может компенсировать разницу в цене, если Армения решится закупать нефтепродукты у альтернативных поставщиков по завышенной стоимости, или выдать средства на покрытие первых убытков от роста цен на газ. Однако это классические «гранты-заманиловки», призванные создать иллюзию заботы», – прогнозирует Юшков.

    Отсылка к опыту Украины, на которую сослалась фон дер Ляйен, «абсолютно некорректна в силу разного географического положения и инфраструктурной связанности, но она политически маркирует Армению как нового «фаворита» Запада». «Это жест поддержки Пашиняна, который должен дать ему результат в виде хоть каких-то обещаний от Брюсселя. Однако европейцам здесь гордиться особо нечем. До сих пор никакого целенаправленного отказа от российского газа в самом ЕС не было», – заключил Юшков.

    О том, что ЕС направит в Армению группу экспертов для диверсификации ее энергетического импорта, как сообщает ТАСС, заявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Ереване с участием премьер-министра Никола Пашиняна. Она также добавила, что у ЕС в этой сфере «большой опыт на примерах Украины и Молдавии».

    Заявление прозвучало в ответ на вопрос о готовности Брюсселя поддержать Армению в случае, если Россия решит использовать цены на природный газ как инструмент политического давления. В этом году Армения собирается импортировать из России порядка 2,2-2,3 млрд кубических метров природного газа, что покрывает более 82% всех потребностей страны в этом топливе. Остальные объемы (около 20%) республика получает из Ирана по бартерной схеме «газ в обмен на электроэнергию».

    Армения приобретает российский газ по фиксированному льготному тарифу в 177,5 доллара за тысячу кубических метров. Как заявлял в апреле президент России Владимир Путин, эта стоимость значительно ниже рыночной (для сравнения: текущие цены на газ в Европе составляют около 600 долларов за 1000 кубов). Тариф зафиксирован в рамках действующего соглашения Армении с Газпромом (действует до конца 2026 – начала 2027 года).

    На фоне стремления Еревана сблизиться с Евросоюзом, российская сторона в мае открыто предупредила Армению о возможной потере льгот. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков официально заявил, что в случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) цены на газ для нее автоматически станут рыночными.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    4 июля 2026, 04:58 • Новости дня
    МИД сообщил о предоставлении Прибалтикой воздушных коридоров ВСУ
    МИД сообщил о предоставлении Прибалтикой воздушных коридоров ВСУ
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Соседние республики позволили украинским беспилотникам использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    «Напомним, что у нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны», – сообщил он РИА «Новости».

    В последнее время беспилотники ВСУ неоднократно замечали в небе над странами Прибалтики. При этом руководство Эстонии, Латвии и Литвы ранее категорически отрицало выдачу разрешений на пролет дронов для атак по российским объектам.

    До этого председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев отмечал соучастие сопредельных государств в ударах по российским портам на Балтике. По его словам, маршруты полетов дронов требуют тщательной подготовки и обязательного согласования с властями стран, над которыми они проходят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Николай Патрушев  назвал сопредельные государства прямыми соучастниками ударов по российским портам. Профессор Диесен обвинил Прибалтику в помощи ВСУ с налетом БПЛА на Петербург. Туск заявил в мае о реальной угрозе войны в Европе из-за БПЛА в Прибалтике.

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    3 июля 2026, 01:50 • Новости дня
    Чехия собралась добывать газ в послевоенной Украине
    Чехия собралась добывать газ в послевоенной Украине
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Прага готовит специальную миссию предпринимателей для участия в послевоенном восстановлении Украины и освоении энергетического сектора, в частности, получить лицензию на добычу украинского газа, заявил первый вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек.

    Чешское правительство намерено активно участвовать в восстановлении украинской инфраструктуры. Первый вице-премьер страны Карел Гавличек отметил высокий интерес местных компаний к энергетическому, строительному и медицинскому секторам, передает РИА «Новости».

    «Уже сейчас мы формируем бизнес-миссию для налаживания новых контактов с украинскими партнерами. Например, мы проведем переговоры с представителями официального Киева о получении лицензии на разведку и добычу газа», – заявил он.

    Чехия планирует финансово поддержать экспортеров через компанию EGAP, увеличив лимит страхования до одного млрд крон, что составляет около 47 млн долларов. Кроме того, Прага ведет переговоры о привлечении дополнительных средств из европейских фондов.

    По итогам 2025 года объем чешского экспорта на Украину достиг почти 39 млрд крон, превысив показатели предыдущего периода на 20%. Кабинет министров также рассматривает возможность государственного страхования частных инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в мае раскрыли хищение газа на миллионы долларов. Чешское правительство одобрило ужесточение условий пребывания беженцев с Украины. При этом министр обороны Чехии Зуна пообещал продолжить снабжение Киева снарядами.

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    5 июля 2026, 00:44 • Новости дня
    Путин рассказал Трампу об освобождении Константиновки в Донбассе
    Путин рассказал Трампу об освобождении Константиновки в Донбассе
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В телефонном разговоре с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков рассказал о заявлениях российского президента: «Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка, и как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укреплённые районы, наша армия их обязательно возьмет».

    По словам Ушакова, Путин сообщил Трампу, что Киев и европейская «партия войны» исходят из ложного восприятия общей обстановки на линии боевого соприкосновения. Российский лидер обрисовал картину реальной ситуации на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают и освобождают один населенный пункт за другим, сообщается на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин обратил внимание американского президента на сделанную Европой и киевскими властями ставку на затягивание и эскалацию конфликта. Ушаков отметил, что Украина при этом не гнушается террористическими методами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия освободила Константиновку, которая являлась мощным укрепрайоном и ключевым логистическим узлом обороны ВСУ в Донбассе.

    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут.

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    5 июля 2026, 00:22 • Новости дня
    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор
    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Телефонный разговор двух глав государств начался с того, что Президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником», – сказал Ушаков.

    По его словам, беседа стала уже четвертой в году и носила не только протокольный, но и деловой, весьма конструктивный характер. Лидеры отметили важность бережного отношения к общим страницам истории России и США. Стороны подчеркнули союзничество в годы Второй мировой войны, сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков добавил, что в США широко отмечался День независимости, празднования проходили пышно и масштабно, как это умеет организовывать Трамп. На это, по словам Ушакова, обратил внимание в разговоре российский президент.

    Путин и Трамп по телефону обсудили актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня.

    Путин пожелал Трампу успешного проведения чемпионата мира по футболу в США.

    «Стоит упомянуть о том, что российская сторона была инициатором предыдущего телефонного контакта – 14 июня, в день 80-летия Дональда Трампа. На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнёры, и это о многом говорит», – сказал Ушаков.

    Путин и Трамп подчеркнули важность продолжения контактов двух стран. Они договорились вновь созвониться уже в ближайшее время. 

    Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут. Разговор стал 14-м за полтора года, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 июня Путин позвонил Трампу, поздравил его с 80-летием и обсудил развитие двусторонних контактов и ситуацию вокруг готовящегося меморандума США и Ирана.

    В апреле президенты России и США в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине и в Иране, попытку покушения на американского лидера и перспективы взаимовыгодных проектов.

    В марте Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа. После беседы Трамп объявил о временном снятии части санкций.

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    4 июля 2026, 22:33 • Новости дня
    Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп в субботу провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил журналист Барак Равид.

    «Зеленский поговорил с президентом Трампом в субботу и поздравил его с 250-летием независимости США», – сообщил Равид в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 4 июля Соединенные Штаты отмечают 250-летие своей независимости.

    Британский монарх поздравил Трампа и американский народ с 250-летием независимости Соединенных Штатов, подчеркнув уникальность двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге поздравительную телеграмму.

    Песков не стал подтверждать или опровергать возможность беседы президентов России и США.

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    2 июля 2026, 22:52 • Новости дня
    Медведев сообщил, что означает для Финляндии снятие запрета на ЯО

    Медведев пояснил значение для Финляндии снятия запрета на ЯО

    Tекст: Катерина Туманова

    Решение Хельсинки отменить запрет на размещение ядерного вооружения сделало финскую территорию потенциальной мишенью для ответных ударов, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Он подчеркнул, что отмена запрета на размещение подобного вооружения кардинально меняет ситуацию для соседнего государства.

    «Финляндия отменила запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Что это меняет для финнов? Всего лишь одно незначительное изменение: их страна теперь находится на карте ядерных целей России», – написал Медведев в соцсети Х.

    Он добавил, что скандинавская страна достигла вожделенного в Европе уровня безопасности.

    «Радуйтесь, Финляндия, вы достигли пика безопасности», – подытожил он.

    Напомним, президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону о ядерной энергии и в уголовный кодекс, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова заявляла, что Россия жестко ответит на ядерные решения Финляндии.

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    3 июля 2026, 03:15 • Новости дня
    WSJ: Оман и США хотят переубедить Иран взимать плату за Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    До войны США с Ираном через Ормузский пролив перевозилось около пятой части мировой нефти, теперь Тегеран намерен сделать проход через пролив платным, а США и Оман ищут варианты его переубедить.

    «США и Оман ищут способы сломить настойчивое требование Ирана взимать плату за проезд судов через Ормузский пролив. Их главным рычагом в непрямых переговорах было обещание разморозить часть из 100 млрд долларов иранских средств, хранящихся за рубежом», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    США даже попытались предложить вознаграждение за открытие Ормузского пролива. Иран не сдвинулся с места. Вашингтон предлагает освободить от уплаты налогов, но Тегеран настаивает на взимании платы за проезд по водному пути, пишет газета.

    Пока что Тегеран не клюет ни на одну приманку. Его военное руководство отвечает новыми угрозами в адрес судов, проходящих по одному из самых оживленных водных путей в мире.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, США и Иран 22 июня решили создать механизм безопасного прохода через Ормуз. Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив.

    В начале июня Тегеран анонсировал совместное с Оманом взимание платы за навигационные услуги в Ормузском проливе. Президент США отверг любые ограничения на транзит судов по Ормузу.

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    3 июля 2026, 02:38 • Новости дня
    Российские дипломаты: Нидерланды готовятся к войне на восточном фланге НАТО

    Нидерланды начали готовиться к войне на восточном фланге НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Гаага активно модернизирует авиабазы и транспортные объекты для масштабного приема союзных войск на фоне расширения долгосрочной военной поддержки украинской армии, рассказали российские дипломаты в дипмиссии Нидерландов.

    Королевство расширяет возможности для совместных учений и совершенствует военную логистику. Одновременно с этим власти Нидерландов планомерно наращивают участие в долгосрочных программах поддержки Киева.

    «В совокупности это свидетельствует об ускорении интеграции нидерландской военной инфраструктуры в систему военного планирования альянса», – заявили представители российского посольства «Известиям».

    Дипломаты подчеркнули, что главный вывод из происходящего предельно прост. По их мнению, государство усиленно готовится к масштабному противостоянию на восточном фланге Североатлантического альянса, которое очевидно направлено против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс начал работу над созданием командной структуры для ускоренного развертывания войск в странах Балтии. Германия и Нидерланды создали военный командный центр для «сдерживания России». Совет в Гааге призвал отправить военных Нидерландов на Украину.

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    3 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Трамп и Ким Чен Ын поздравили Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын направили поздравительные послания Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии.

    Американский лидер выразил надежду на будущую встречу с главой белорусского государства, передает РИА «Новости».

    «От имени Соединенных Штатов Америки я поздравляю народ Беларуси с празднованием Дня Республики 3 июля. Этот день посвящен освобождению Минска от нацистской оккупации и навсегда останется напоминанием про борьбу белорусского народа за свободу. Вам и народу Беларуси я передаю свои искренние пожелания мирного и процветающего года и надеюсь на встречу с вами в будущем», – говорится в послании Трампа.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын также направил поздравление, выразив уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений во всех сферах. По его словам, сотрудничество вышло на новый этап после встречи лидеров в Пхеньяне в марте этого года. Он пожелал Лукашенко здоровья и успехов, а белорусскому народу – благополучия.

    Ранее президент России Владимир Путин направил белорусскому коллеге поздравительную телеграмму.

    Глава Туркмении Сердар Бердымухамедов официально поздравил Александра Лукашенко с праздником.

    Сам белорусский лидер пожелал гражданам страны мирного неба и благополучия.

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    3 июля 2026, 00:23 • Новости дня
    Зеленский попросил у Трампа лицензии на производство систем Patriot

    Зеленский обратился к Западу после массированного удара ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на получение разрешения для выпуска американских зенитных ракетных комплексов Patriot на фоне массированных атак по украинской военной инфраструктуре.

    Официальный Киев ведет длительные переговоры с американской администрацией о предоставлении разрешений на выпуск систем противовоздушной обороны Patriot, передает РИА «Новости» слова Зеленского в Telegram-канале.

    «Нужно свое производство. Европейское производство здесь, на Украине, или вместе с партнерами, конечно, поддержали бы и США в операциях, когда это нужно. Очень рассчитываем на положительный ответ президента Трампа», – написал  он.

    В ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам ОПК и энергетики в Киеве и области. Также были поражены аэродромы в Днепропетровском, Полтавском, Черкасском, Черниговском и Киевском регионах.

    В ответ на атаки гражданских объектов российские военные регулярно поражают места дислокации личного состава ВСУ и наемников, а также критическую инфраструктуру.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что ВС России бьют по жилым домам и социальным учреждениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе массированного удара были поражены  украинские заводы, где производятся ракеты «Нептун-МД» и «Фламинго», дроны «Лютый», а также системы радиоэлектронной борьбы. Военный эксперт Юрий Кнутов отметил применение нескольких десятков ракет по ключевым целям.

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    2 июля 2026, 22:31 • Новости дня
    Посольство России сообщило об игнорировании Швецией десятков атак дронов

    Посольство РФ заявило об игнорировании Швецией десятков атак БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на регулярные обращения российских дипломатов об атаках дронов на дипмиссию, Стокгольм не предоставил никаких результатов расследования этих инцидентов, сообщили российские дипломаты в Швеции.

    Швеция до сих пор не отреагировала должным образом на инциденты с беспилотниками, атаковавшими российскую дипмиссию. По словам представителей дипломатического ведомства, местные власти не обеспечили надлежащую защиту объектов, передает РИА «Новости».

    «За последние два года зафиксировано более 25 подобных инцидентов с использованием дронов в отношении российских загранучреждений в Швеции, включая посольство России в Стокгольме и торговое представительство», – сообщили в российском посольстве.

    Там подчеркнули, что, несмотря на регулярные обращения к шведским властям с требованием провести всестороннее расследование, атаки на российскую дипмиссию и другие объекты, не получили должного внимания.

    «До настоящего времени ни одно из расследований не привело к каким-либо конкретным результатам», – сообщили в российском посольстве.

    Напомним, в четверг территория посольства России в Стокгольме подверглась очередной атаке. Один беспилотник сбросил краску, а второй, оснащенный имитацией самодельного взрывного устройства, упал рядом со зданием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты направили официальную ноту в МИД Швеции. Захарова анонсировала вызов шведского посла в Москве для разбирательства. Глава российской дипмиссии Сергей Беляев в феврале указывал на бездействие местной полиции при подобных инцидентах.

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    5 июля 2026, 01:24 • Новости дня
    Путин напомнил Трампу о вкладе России в становление государственности США

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин отметил вклад России в становление американской государственности, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности», – сообщил Ушаков.

    Как отметил Ушаков, в США 4 июля отмечается национальный праздник – 250 лет появления независимости. Накануне Путин направил Трампу поздравительную телеграмму, в которой выразил уверенность, что развитие конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей отвечает интересам народов двух стран и всего мирового сообщества, сообщается на сайте Кремля.

    Помощник президента напомнил, что ранее, ко дню России 12 июня, Трамп прислал на имя Путина теплое поздравительное послание. В нем, по словам Ушакова, американский лидер воздал дань уважения богатой истории и культуре России, а также стойкости российского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин направил Трампу поздравительную телеграмму по случаю 250-летия независимости США и подчеркнул общую ответственность двух стран за мировую стабильность.

    Путин и Трамп по инициативе американской стороны провели четвертый в 2026 году телефонный разговор и отметили важность бережного отношения к общим страницам истории двух стран.

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    4 июля 2026, 07:20 • Новости дня
    Президент Литвы назвал причиной раскола НАТО расходы на оборону

    Науседа назвал причиной раскола НАТО расходы на оборону

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил о том, что НАТО может расколоться из-за расходов на оборону, если европейские страны не смогут достичь целевого показателя расходов НАТО в 5%.

    Науседа в пятницу завил журналистам в Берлине во время совместной пресс-конференции с латвийскими и эстонскими коллегами, что ситуация выглядит спорной и противоречивой, когда некоторые страны попытаются сделать усилие и достичь необходимой цели в 5% в ближайшие годы, а другие продолжили колебаться на уровне 2% или 2,5%, пишет Politico.

    «Это расколет, естественным образом расколет североатлантический союз на две или три части, и это не очень хорошо для духа коллективной обороны в альянсе и для нашей солидарности», – добавил он.

    Страны НАТО, за исключением Испании, договорились на прошлогоднем саммите в Гааге о выделении 5% ВВП на оборону к 2035 году. Однако, учитывая, что в настоящее время расходы большинства европейских стран намного ниже этого уровня и они сталкиваются с финансовыми ограничениями, остается неясным, сколько из них смогут достичь этой цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте планирует удержать США в НАТО за счет оборонных контрактов. Столтенберг заявил о неспособности Евросоюза заменить НАТО, а в апреле он допустил распад альянса в течение десяти лет.

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