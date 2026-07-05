Путин напомнил Трампу о вкладе России в становление государственности США

Tекст: Антон Антонов

«Президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности», – сообщил Ушаков.

Как отметил Ушаков, в США 4 июля отмечается национальный праздник – 250 лет появления независимости. Накануне Путин направил Трампу поздравительную телеграмму, в которой выразил уверенность, что развитие конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей отвечает интересам народов двух стран и всего мирового сообщества, сообщается на сайте Кремля.

Помощник президента напомнил, что ранее, ко дню России 12 июня, Трамп прислал на имя Путина теплое поздравительное послание. В нем, по словам Ушакова, американский лидер воздал дань уважения богатой истории и культуре России, а также стойкости российского народа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин направил Трампу поздравительную телеграмму по случаю 250-летия независимости США и подчеркнул общую ответственность двух стран за мировую стабильность.

Путин и Трамп по инициативе американской стороны провели четвертый в 2026 году телефонный разговор и отметили важность бережного отношения к общим страницам истории двух стран.