Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.8 комментариев
Путин начал переговоры с президентом Мьянмы в Москве
В Москве стартовала встреча российского президента Владимира Путина с главой Мьянмы Мин Аун Хлайном в рамках его официального визита.
Переговоры президентов России и Мьянмы начались в Кремле во вторник, передает РИА «Новости». Российскую делегацию представляют ключевые министры и официальные лица.
В состав делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Алексей Оверчук. Также присутствуют руководители профильных министерств: Максим Решетников, Антон Силуанов, Сергей Цивилев и Василий Осьмаков.
Ожидается обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества в различных сферах. Лидеры также затронут актуальные вопросы международной и региональной повестки. По итогам встречи планируется подписание ряда совместных документов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль в середине августа анонсировал официальный визит лидера Мьянмы в Москву.
Перед переговорами на высшем уровне Мин Аун Хлайн возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.
В прошлом году российский лидер отметил рост товарооборота между странами на 40 процентов