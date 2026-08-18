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    Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    8 комментариев
    18 августа 2026, 15:10 • Новости дня

    Путин начал переговоры с президентом Мьянмы в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве стартовала встреча российского президента Владимира Путина с главой Мьянмы Мин Аун Хлайном в рамках его официального визита.

    Переговоры президентов России и Мьянмы начались в Кремле во вторник, передает РИА «Новости». Российскую делегацию представляют ключевые министры и официальные лица.

    В состав делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Алексей Оверчук. Также присутствуют руководители профильных министерств: Максим Решетников, Антон Силуанов, Сергей Цивилев и Василий Осьмаков.

    Ожидается обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества в различных сферах. Лидеры также затронут актуальные вопросы международной и региональной повестки. По итогам встречи планируется подписание ряда совместных документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль в середине августа анонсировал официальный визит лидера Мьянмы в Москву.

    Перед переговорами на высшем уровне Мин Аун Хлайн возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

    В прошлом году российский лидер отметил рост товарооборота между странами на 40 процентов

    15 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    В США призвали жестко ответить на слова Такаити о визите Путина на Курилы

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о необходимости жесткой реакции Москвы на слова Такаити

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявления главы японского правительства о посещении Курильских островов российским лидером требуют сурового ответа со стороны Москвы, считает экс-аналитик американской разведки Рэй Макговерн.

    Высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити о визите президента России Владимира Путина на Курильские острова требуют жесткой реакции со стороны Москвы. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Гленна Диесена, передает РИА «Новости».

    «Настало время Путину продемонстрировать российскую мощь в таких странах, как почти нацистская, судя по тому, что говорит премьер-министр Санаэ Такаити, Япония. Необходимо демонстративно, но осторожно, прояснить ситуацию, чтобы японцы знали свое место», – сказал эксперт.

    По мнению Макговерна, Токио не стоит рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов в попытках оказать давление на Россию. Аналитик подчеркнул, что Вашингтон всегда ставит на первое место исключительно собственные национальные интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп. Японское внешнеполитическое ведомство выразило официальный протест из-за этой поездки.

    Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о статусе данных территорий.

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    17 августа 2026, 17:44 • Новости дня
    Путин поздравил российских гимнасток с триумфом на чемпионате мира
    Путин поздравил российских гимнасток с триумфом на чемпионате мира
    @ IPA/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил национальную сборную с победой в командных соревнованиях на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии.

    Глава государства направил поздравительную телеграмму спортсменкам, передает сайт Кремля. «От души поздравляю вас с победой в командных соревнованиях чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии», – говорится в обращении российского лидера.

    Президент отметил, что девушки достойно представили страну на главном старте сезона. Он подчеркнул их основательную подготовку, высокое мастерство и дружескую сплоченность.

    «Вы достойно представили Россию на главном старте сезона, демонстрировали основательную подготовку, артистизм и мастерство, дружескую сплочённость. Подарили тренерам, товарищам по сборной и преданным болельщикам незабываемые мгновения радости и торжества. Ваш триумф стал значимым вкладом в развитие замечательных традиций отечественной школы художественной гимнастики», – говорится в поздравлении.

    В заключение он пожелал чемпионкам новых успехов и спортивной удачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России одержала победу в командном многоборье на чемпионате мира во Франкфурте-на-Майне.

    Отечественные гимнастки София Ильтерякова и Мария Борисова стали призерами этого мирового первенства в упражнениях с мячом.

    Российские спортсменки выступали на данных соревнованиях в нейтральном статусе.

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    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

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    16 августа 2026, 15:11 • Новости дня
    Путин рассказал, как был признан подвиг героев «Варяга» в 1904 году

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж крейсера «Варяг» совершил свой исторический подвиг вопреки прямому приказу командования, за что морякам изначально грозило суровое наказание, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин поделился историческими подробностями о судьбе моряков «Варяга». Глава государства напомнил, что действия экипажа в начале прошлого века противоречили приказам руководства, передают «Вести».

    «В Адмиралтействе долго решали, что делать с людьми. Нарушили они приказ, и это преступление. Многие считали, что надо их наказать», – рассказал российский лидер во время визита на борт ракетного крейсера «Варяг».

    Президент посетил флагман Тихоокеанского флота 12 августа, наблюдая за финальным этапом военных учений. Он осмотрел судно, включая походный храм и музей, где остановился у картины, посвященной событиям 1904 года.

    Во время экскурсии один из сопровождающих военных упомянул знаменитую песню о крейсере.

    «Когда Адмиралтейство решало вопрос, песни еще не было… Они приехали в Петербург, и от вокзала шли в сторону Дворцовой площади. Весь город собрался, и они шли по цветам. И тогда уже не было сомнений, что они герои», – добавил Путин.

    Ранее Владимир Путин проинспектировал масштабные учения Тихоокеанского флота с борта крейсера «Варяг».

    Во время визита Путин осмотрел расположенные на судне походный храм и музей.

    Позднее Путин проинформировал постоянных членов Совбеза об итогах данных маневров.

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    17 августа 2026, 08:51 • Новости дня
    В Британии призвали премьера Японии Такаити договориться с Путиным

    Аналитик Меркурис призвал премьера Японии Такаити договориться с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Британский военный аналитик Александр Меркурис посоветовал японскому премьеру Санаэ Такаити отказаться от агрессивной позиции по Курилам и найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным.

    Меркурис в эфире YouTube-канала Duran заявил, что Такаити следует попытаться договориться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Токио нужно отказаться от агрессивной риторики по вопросу Курильских островов, передает РИА «Новости».

    «Такаити превращает все в катастрофу. И мне непонятно, почему Япония не пытается договариваться с Россией, а лезет с осуждением в сторону Путина, хотя куда логичнее найти общий язык, а не спорить», – сказал эксперт.

    Меркурис отметил, что ухудшение российско-японских отношений сильнее ударит по Токио. Однако японский премьер не желает этого признавать из-за своей жесткой позиции.

    В четверг Владимир Путин впервые приехал на Курильские острова. Глава государства после поездки в Южно-Сахалинск отправился на остров Итуруп.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила поездку Владимира Путина на Итуруп.

    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки призвал использовать сложившуюся ситуацию для двустороннего диалога.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не угрожает Японии и не имеет к ней претензий.

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    17 августа 2026, 17:08 • Новости дня
    Глава НАО попросила Путина поддержать строительство стратегического моста

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт во время рабочей встречи обсудила с президентом России Владимиром Путиным проект создания переправы на трассе Нарьян-Мар – Усинск.

    На данный момент в бюджете региона не хватает средств для реализации важной инфраструктурной инициативы, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Стоимость – порядка 8 млрд рублей в ценах сегодняшнего дня. Деньги в бюджете предусмотрены начиная с 2029 года, но только 5,3 млрд. Здесь хотела бы, конечно, попросить вашей поддержки, Владимир Владимирович, о том, чтобы все-таки такой важный стратегический объект для нашего региона был поддержан и реализован. Я помню, когда вы встречались в День коренных малочисленных народов с ребятами, помните, [говорили] про мост на Сахалин, о том, что да, это дорого, но как это важно для качества жизни там. Поэтому здесь это для нас такая долгожданная история», – сообщила губернатор.

    Сейчас проектная документация по сооружению и подъездным путям полностью готова. Действующий низководный мост работает только 11 месяцев в году, так как перед ледоходом конструкцию приходится разбирать во избежание разрушения.

    Из-за ежегодного демонтажа транспортное сообщение прерывается на срок от 30 до 45 дней. Появление новой круглогодичной переправы обеспечит стабильную наземную связь с Приморско-Куйским сельсоветом и соседними регионами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече с Ириной Гехт президент России Владимир Путин отметил реализацию больших инвестиционных проектов в Ненецком автономном округе.

    В марте прошлого года глава государства назначил ее временно исполняющей обязанности руководителя этого региона.

    Весной текущего года российский лидер назвал строительство моста на Сахалин очень затратным и необходимым проектом.

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    15 августа 2026, 17:41 • Новости дня
    Путин отметил важность турнира по самбо для развития контактов военных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в своем обращении к участникам международного турнира по самбо в Москве отметил его роль для контактов военнослужащих.

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам первого международного турнира по самбо среди военнослужащих, отметив его роль в укреплении воинского братства. Глава государства подчеркнул значимость подобных спортивных мероприятий, отмечается на сайте Кремля.

    «Впереди у вас – напряженная, бескомпромиссная борьба, честные и красивые поединки, хорошая возможность в полной мере проявить себя, свой талант и мастерство. И конечно, такие соревнования вносят вклад в развитие профессиональных и личных контактов, укрепляют воинское братство и товарищество. Ведь девиз вашего турнира – «Дружба через спорт»», – говорится в приветствии президента.

    Путин также выразил уверенность, что турнир пройдет на высоком организационном уровне. Он добавил, что интерес к соревнованиям со стороны участников и болельщиков из разных стран свидетельствует о растущей популярности самбо в мире, отметив, что этот вид спорта по праву считается национальным достоянием России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал День самбо национальным достоянием страны. Ранее в Москве состоялись международные соревнования по этому виду единоборств.

    Позже столица также приняла масштабный всероссийский турнир с участием чемпионов мира.

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    16 августа 2026, 09:16 • Новости дня
    Отдавший футбольный пас Путину школьник рассказал о мечте сыграть с ним в хоккей

    Tекст: Вера Басилая

    Школьник Денис Художитков, который обменялся с президентом России Владимиром Путиным футбольными пасами, рассказал о желании сыграть вместе с российским лидером в хоккей.

    Юный спортсмен Денис Художитков надеется провести совместный хоккейный матч с президентом России, передает РИА «Новости». 3 августа во время визита главы государства в Красноярск на финал всероссийского конкурса «Большая перемена» мальчик успел обменяться с ним футбольными передачами.

    «Конечно, было бы круто сыграть с Владимиром Владимировичем в хоккей, тем более я профессионально занимаюсь хоккеем и знаю, что он тоже любит и играет в хоккей», – отметил Денис.

    Ранее российский лидер признавался, что командные виды спорта захватывают и дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтверждал регулярное участие Путина в матчах Ночной хоккейной лиги.

    Школьник Денис Художитков оценил футбольный пас Путина как мощный и точный.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил , что Владимир Путин продолжает играть в хоккей.

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    17 августа 2026, 15:02 • Новости дня
    Путин обсудил развитие спортивной инфраструктуры в Арктике

    Путин и глава НАО Гехт обсудили строительство спортивных объектов в Арктике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт. Главной темой разговора стало создание новых объектов социальной инфраструктуры, включая дома культуры и спортивные комплексы в арктических регионах страны.

    «Спортивные сооружения, я знаю, вы тоже этим занимаетесь все-таки», – сказал глава государства в ходе беседы, сообщает сайт Кремля.

    Глава региона подчеркнула высокую востребованность подобных объектов на Крайнем Севере. По ее словам, необходимость расширения спортивной инфраструктуры обусловлена суровыми климатическими условиями, в частности длительной полярной ночью.

    Она сообщила, что уже направила в Минспорт России соответствующие предложения по улучшению оснащенности арктических территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года президент России заявил о планах дальнейшего освоения Арктики вне зависимости от климатических изменений.

    Прошлой весной глава государства поручил рассмотреть вопрос создания федерального центра по зимним видам спорта в Мурманской области.

    В марте прошлого года Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности руководителя Ненецкого автономного округа.

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    17 августа 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин отметил высокий уровень зарплат в Ненецком автономном округе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что уровень зарплат в Ненецком автономном округе выше, чем в среднем по стране.

    Во время встречи с губернатором Ириной Гехт президент обратил внимание на доходы жителей региона, передает РИА «Новости».

    «Зарплата у вас повыше, чем в среднем по стране. Свыше 140 тысяч в месяц, да?» – спросил глава государства.

    Губернатор подтвердила эти данные, объяснив высокие показатели прямым влиянием нефтяного сектора. Она добавила, что оклады работников бюджетной сферы успешно проиндексировали на 7% в 2026 году.

    Путин и Гехт также обсудили реализацию крупных инвестиционных проектов на территории округа. Гехт сообщила о значительном потенциале региона в добыче углеводородов, где на данный момент освоено лишь 34% запасов нефти и 2% газа. Руководитель субъекта подробно рассказала о планах по дальнейшему развитию добывающей отрасли. В текущем году ожидается промышленный запуск двух новых месторождений – Лаявожского и Командиршорского.

    Средние доходы жителей НАО превысили отметку в 150 тыс. рублей.

    Президент России Владимир Путин указал на большие инвестиционные проекты, которые реализуются в Ненецком автономном округе.

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    17 августа 2026, 14:30 • Новости дня
    Путин: Бюджет НАО позволяет реализовывать меры соцподдержки участников СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Финансовое положение Ненецкого автономного округа позволяет в полной мере осуществлять меры социальной поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором НАО Ириной Гехт.

    Путин заявил, что состояние бюджета Ненецкого автономного округа является хорошим и дает возможность реализовывать меры социальной поддержки участников спецоперации, передает ТАСС.

    «У вас финансовое состояние бюджета хорошее, поэтому возможности такие есть», – отметил глава государства. Он прокомментировал доклад главы округа Ирины Гехт о выполнении социальных обязательств.

    Губернатор ранее сообщила, что несмотря на экономические трудности прошлого года, регион успешно выполнил все социальные обязательства перед жителями. Приоритетным направлением, по ее словам, стала поддержка бойцов, участвующих в специальной военной операции.

    В марте прошлого года президент России Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности руководителя Ненецкого автономного округа.

    В апреле Путин заявил о непрерывности работы по поддержке участников спецоперации.

    Также Владимир Путин поручил местным властям расширить социальную помощь бойцам СВО и их семьям.

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    18 августа 2026, 15:24 • Новости дня
    Кремль: Путин обсудит структурные изменения в экономике

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проведет заседание Государственного Совета, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Президент России Владимир Путин 19 августа проведет заседание Госсовета, передает РИА «Новости». Основной темой мероприятия станет обсуждение плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.

    «19 августа Владимир Путин проведет заседание Государственного Совета, которое будет посвящено вопросам реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Александр Новак», – сообщили в пресс-службе Кремля.

    Кроме того, министр финансов Антон Силуанов представит доклад об обеспечении сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в период с 2026 по 2029 годы. Заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко расскажет о взаимодействии с регионами для достижения социологических показателей национальных целей развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительственная подкомиссия утвердила перечень мероприятий к плану структурных изменений в экономике России до 2030 года.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил об адаптации отечественной экономики к внешним вызовам на 80 процентов.

    Министр финансов Антон Силуанов заявил о выправлении экономической ситуации в стране.

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    17 августа 2026, 09:32 • Новости дня
    Путин поздравил президента Индонезии с Днем независимости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии Прабово Субианто по случаю Дня независимости республики, отметив, что развитие связей между Москвой и Джакартой способствует укреплению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире.

    Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии Прабово Субианто по случаю Дня независимости республики. В своем послании глава государства подчеркнул, что наращивание двусторонних связей отвечает интересам народов обеих стран.

    «Отношения между Москвой и Джакартой развиваются весьма успешно, что подтверждают наши с Вами плодотворные контакты. Уверен, что это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин также отметил, что Россия и Индонезия продолжат конструктивную совместную работу по расширению взаимовыгодного партнерства. Это взаимодействие будет развиваться как в двустороннем формате, так и на площадках БРИКС, диалога Россия – АСЕАН и других международных структур.

    Летом 2025 года главы государств Путин и Субианто подписали декларацию о стратегическом партнерстве.

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    18 августа 2026, 11:04 • Новости дня
    Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по информатике

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму российской сборной школьников, завоевавшей награды на 38-й Международной олимпиаде по информатике в столице Узбекистана.

    Путин высоко оценил успехи юных соотечественников на престижном турнире в Ташкенте, подчеркнув их выдающийся созидательный потенциал, следует из сообщения на сайте Кремля. Юноши привезли домой две золотые и две серебряные медали.

    «Уважаемые Владислав Александрович, Максим Юрьевич, Сергей Дмитриевич, Владимир Сергеевич! Поздравляю вас с завоеванием золотых и серебряных медалей на Международной олимпиаде по информатике... В ходе этих ответственных соревнований вы продемонстрировали глубокие знания и основательную подготовку, убедительно подтвердили яркий творческий, созидательный потенциал нашей молодежи», – говорится в послании главы государства.

    Кроме того, президент выразил особую признательность преподавателям, наставникам и семьям победителей. Их самоотверженный труд и искренняя поддержка играют ключевую роль в становлении молодых талантов.

    Международная олимпиада по информатике (IOI) проводится с 1989 года и считается главным мировым первенством в этой дисциплине для учащихся средних и старших классов. В 2025 году российская команда также показала блестящий результат, завоевав аналогичный комплект наград.

    Российские школьники завоевали две золотые и две серебряные награды на олимпиаде по информатике в Узбекистане.

    Месяцем ранее сборная России стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по кибербезопасности в Тунисе.

    В прошлом году школьники из России получили шесть золотых медалей на международном соревновании по искусственному интеллекту в Китае.

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    18 августа 2026, 15:19 • Новости дня
    Путин и президент Мьянмы обнялись при встрече в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и глава Мьянмы Мин Аун Хлайн пожали друг другу руки и обнялись на встрече в Кремле.

    Азиатский политик прибыл в Россию с официальным визитом во вторник, передает РИА «Новости».

    «Уважаемый господин президент, дорогие друзья, добрый день. Очень рады вас вновь видеть в Москве», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал переговоры лидеров двух стран.

    Перед встречей президент Мьянмы возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

    Россия и азиатская республика приступили к реализации проекта атомной электростанции малой мощности.


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    18 августа 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования в связи с наводнением в Мьянме

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поддержал руководство Мьянмы на фоне масштабного стихийного бедствия, затронувшего десятки тысяч местных жителей.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном, передает ТАСС. В ходе беседы глава государства выразил соболезнования в связи с последствиями мощного наводнения, обрушившегося на республику.

    «Прежде чем мы начнем беседу, хотел бы выразить искренние соболезнования в связи с тем, что десятки тысяч людей пострадали в вашей стране из-за мощного наводнения», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-служба Кремля анонсировала переговоры Владимира Путина с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном в Москве.

    Перед встречей на высшем уровне зарубежный лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

    В феврале секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу передал главе республики послание от российского лидера.

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      Как человечество победит смерть

      Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

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      Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

      18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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      Какая из двух Японий победит

      Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

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    • Японцы удивили даже Лаврова

      Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

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      Ветеран СВО Виктор Щенников рассказал, как жить с инвалидностью, на кого можно опереться и почему ампутация – не повод отказываться от карьеры, семьи и планов на будущее.

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      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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